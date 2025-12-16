Lionel Messi ile Robert Lewandowski aynı takımda buluşuyor

Polonyalı gazeteci Marek Jozwiak’a göre Inter Miami, Lewandowski için şimdiden hazırlıklara başladı; hatta yıldız golcü için ev arayışına bile girişildi. Kulüp, 37 yaşındaki futbolcunun gelecek yaz, muhtemelen bir Dünya Kupası daha oynadıktan sonra, ABD’ye taşınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna inanıyor. Lewandowski’nin, bu sezon Barcelona’da hiyerarşide Ferran Torres’in gerisine düşmesinin ardından 2026’da yeni bir meydan okuma arayışına girmesi bekleniyor. Geçen sezon 42 gole imza atan tecrübeli forvet, bu sezon daha çok destekleyici bir rolde görev alıyor. Buna rağmen 17 maçta 8 gol atıp 1 de asist yaptı. Borussia Dortmund ve Bayern Münih formaları da giymiş olan golcü, hâlâ başarıya olan açlığını ve her savunmacı için tehdit oluşturan fiziksel özelliklerini koruduğunu gösteriyor. Inter Miami ise bu yetenek setini, Messi’ninkiyle birleştirmeye hazır.

Jozwiak’ın haberine göre “Herons” lakaplı kulüp Lewandowski transferi konusunda tüm kozlarını oynuyor ve artık Polonyalı yıldızdan gelecek kararı bekliyor. Lewandowski, sözleşmesinin sona ermesi ve Avrupa’dan Amerika ya da Suudi Arabistan’a transfer ihtimali sorulduğunda daha önce şu ifadeleri kullanmıştı: “Barcelona’da mı yoksa başka bir yerde mi olurum bilmiyorum. Geleceğimle ilgili kararımı yakında vereceğim. Bu karar yalnızca sportif faktörlere değil, duygusal etkenlere de bağlı olacak.”