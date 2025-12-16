Getty/GOAL
Lionel Messi ile Robert Lewandowski aynı takımda buluşuyor
Bir başka ikonik 9 numara: Inter Miami, Suarez’in yerini doldurabilir
Tecrübeli forvet hâlihazırda La Liga devi Barcelona’nın kadrosunda yer alıyor. Ancak sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Ocak ayından itibaren Katalonya dışındaki kulüplerle görüşme yapma hakkı kazanacak. Inter Miami’nin bu fırsatı değerlendirmek için hamle yapması bekleniyor; böylece kadrosuna bir başka ikonik 9 numarayı katma ihtimali doğabilir. Barcelona’nın eski yıldızlarından Luis Suarez’in ise gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağına henüz karar vermediği belirtiliyor.
Messi’nin sözleşmesi: Arjantinli efsane üç yıllık yeni anlaşmaya imza attı
Messi, 2028’e kadar uzanan yeni bir üç yıllık sözleşmeye imza attı. Bu süreçte, Sergio Busquets ve Jordi Alba’nın futbolu bırakma kararıyla bazı tanıdık isimlere veda edildi. İki isim de Vancouver Whitecaps’e karşı kazanılan ve kulüp tarihine geçen MLS Cup finali zaferiyle kariyerlerini noktaladı. Bu başarı, Messi’nin kariyerindeki 47. kupayı kazanmasını sağladı ve onu futbol tarihinin en fazla kupa kazanan oyuncusu konumuna taşıdı. Inter Miami yönetimi, sekiz kez Ballon d’Or kazanan yıldızın gelecek sezon MLS Cup’ta üst üste şampiyonluk mücadelesi verebilmesi için etrafını yeterli kaliteyle donatmak adına yoğun mesai harcıyor. Güney Florida ekibinde, Messi ve bir diğer Dünya Kupası şampiyonu Rodrigo De Paul’un yanı sıra doldurulmayı bekleyen bir “Designated Player” kontenjanı bulunuyor.
Serbest oyuncu: Lewandowski, Barcelona’daki sözleşmesini tamamlıyor
Polonyalı gazeteci Marek Jozwiak’a göre Inter Miami, Lewandowski için şimdiden hazırlıklara başladı; hatta yıldız golcü için ev arayışına bile girişildi. Kulüp, 37 yaşındaki futbolcunun gelecek yaz, muhtemelen bir Dünya Kupası daha oynadıktan sonra, ABD’ye taşınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna inanıyor. Lewandowski’nin, bu sezon Barcelona’da hiyerarşide Ferran Torres’in gerisine düşmesinin ardından 2026’da yeni bir meydan okuma arayışına girmesi bekleniyor. Geçen sezon 42 gole imza atan tecrübeli forvet, bu sezon daha çok destekleyici bir rolde görev alıyor. Buna rağmen 17 maçta 8 gol atıp 1 de asist yaptı. Borussia Dortmund ve Bayern Münih formaları da giymiş olan golcü, hâlâ başarıya olan açlığını ve her savunmacı için tehdit oluşturan fiziksel özelliklerini koruduğunu gösteriyor. Inter Miami ise bu yetenek setini, Messi’ninkiyle birleştirmeye hazır.
Jozwiak’ın haberine göre “Herons” lakaplı kulüp Lewandowski transferi konusunda tüm kozlarını oynuyor ve artık Polonyalı yıldızdan gelecek kararı bekliyor. Lewandowski, sözleşmesinin sona ermesi ve Avrupa’dan Amerika ya da Suudi Arabistan’a transfer ihtimali sorulduğunda daha önce şu ifadeleri kullanmıştı: “Barcelona’da mı yoksa başka bir yerde mi olurum bilmiyorum. Geleceğimle ilgili kararımı yakında vereceğim. Bu karar yalnızca sportif faktörlere değil, duygusal etkenlere de bağlı olacak.”
Yıldız transferler: Lewandowski MLS’te Amerikan rüyasının peşinden gidebilir
Futbolculuk kariyerinde ABD’de Charleston Battery forması da giyen Terry Phelan, büyük isimlerin MLS’e yönelmesiyle ilgili olarak GOAL’e şunları söyledi: “MLS sağlıklı bir lig. Rakamlar ortada, tribün doluluklarına bakın. Önümüzdeki yıl Dünya Kupası var. Lig iyi bir durumda. Her zaman bir ya da iki yıldız olur. Kariyerinin sonuna yaklaşmış bir Lewandowski’yi orada görebilirsiniz. Tıpkı Luis Suarez’in kariyerinin son döneminde oraya gitmesi gibi. Böyle isimler her zaman taraftarı yeniden heyecanlandırır.”
Öte yandan Inter Miami, eski Tottenham savunmacısı Sergio Reguilon’un transferini şimdiden tamamladı. 29 yaşındaki İspanyol futbolcu, sol bekte vatandaşı Alba’nın yerini almaya hazırlanıyor. Kulüp, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürmeyi planlıyor ve tüm odak noktası Lewandowski transferi olmaya devam ediyor.
