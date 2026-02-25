Getty Images Sport
Lionel Messi, eşi Antonela Roccuzzo'ya evlenme teklif ettiği 'romantik' yöntemi açıkladı
Rosario'dan Miami'ye
Messi ve Antonela, Arjantin'de çocukken tanışan çocukluk aşıklarıdır. Romantizmleri, Messi'nin kariyerinin çoğunu Barcelona'da geçirdikten sonra Paris Saint-Germain'e ve şimdi de Inter Miami'ye gitmesiyle çiftin dünyayı dolaşmasına neden oldu. Futbol tarihinin en büyük futbolcularından biriyle evli olmasına rağmen, Antonela hayatının oldukça rutin olduğunu ısrarla vurguluyor. Grazia dergisine verdiği röportajda şöyle diyor: "Rutinimizi seviyoruz. Bu, ailemiz ve düzenimiz için çok önemli. Sabah çok erken uyanıyoruz, çocukları okula götürüyoruz ve sonra haftada en az beş kez antrenman yapmaya çalışıyorum. Ardından, çocuklar okuldayken toplantılara, işlere veya fotoğraf çekimlerine gitmeye çalışıyorum. Sonra çocukları alıp tüm futbol aktivitelerine veya okul sonrası etkinliklere gidiyoruz. Akşam yemeğini yedikten sonra yatıyoruz. Biz normal bir aileyiz."
Messi nasıl evlenme teklif etti?
Messi, Barselona'da bir gece dışarı çıktıklarında nasıl evlilik teklifinde bulunduğunu açıkladı.
"Zaten uzun yıllardır birlikteydik. Thiago ve Mateo'muz vardı; iki oğlumuz vardı," dedi Nahuel Guzmán'a Miro de Atrás podcast'inde.
"Bir keresinde Barselona'da bir otelde yemek yemeye gittik, geceyi orada geçirdik ve ona evlenme teklif ettim, ama bu zaten bilinen bir şeydi, öyle olması gerekiyordu, ama daha çok romantik bir tarzda oldu.
Bir gün birdenbire zincir kırıldı ve 'Ah, hadi evlenelim, işte bu kadar' dedin gibi değildi. Hayır, hayır, daha romantikti, ama aşağı yukarı öyle bir şeydi - tarihi belirlemek, öyle bir şey. Evet, çünkü zaten bağ resmiyet kazanmıştı."
Messi ailesi Barselona'yı özlüyor
Messi ayrıca, gelecekte ailesiyle birlikte Barselona'ya dönüp yaşamayı çok istediğini de itiraf etti. Inter Miami ile 2028 MLS sezonu sonuna kadar sözleşmesi var ve bu sözleşme onu 40. yaş gününü geçirecek.
2025 yılının Kasım ayında SPORT'a verdiği röportajda şöyle demiştir: "Oraya gerçekten geri dönmek istiyorum, Barselona'yı çok özlüyoruz. Eşim, çocuklarım ve ben sürekli Barselona'dan ve geri dönme fikrinden bahsediyoruz. Orada evimiz var, her şeyimiz var, bu yüzden istediğimiz şey bu. Stadyumun inşaatı bittiğinde oraya geri dönmeyi gerçekten çok istiyorum çünkü Paris'e gittiğimden beri Camp Nou'ya geri dönmedim ve sonra Montjuic'e taşındılar."
Sırada ne var?
Messi'nin odak noktası, geçen hafta sonu LAFC'ye yenilerek başlayan MLS sezonunun ardından artık Inter Miami olacak. Herons, bir sonraki maçta Orlando City karşısında sezonun ilk puanlarını almayı hedefleyecek. Messi'nin ayrıca, Lionel Scaloni'nin takımının Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da kupasını korumayı hedeflediği 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla yer alması bekleniyor.
