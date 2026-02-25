Lionel Messi, eşi Antonela Roccuzzo'ya evlenme teklif ettiği 'romantik' yöntemi açıkladı

Messi, Barselona'da bir gece dışarı çıktıklarında nasıl evlilik teklifinde bulunduğunu açıkladı.

"Zaten uzun yıllardır birlikteydik. Thiago ve Mateo'muz vardı; iki oğlumuz vardı," dedi Nahuel Guzmán'a Miro de Atrás podcast'inde.

"Bir keresinde Barselona'da bir otelde yemek yemeye gittik, geceyi orada geçirdik ve ona evlenme teklif ettim, ama bu zaten bilinen bir şeydi, öyle olması gerekiyordu, ama daha çok romantik bir tarzda oldu.

Bir gün birdenbire zincir kırıldı ve 'Ah, hadi evlenelim, işte bu kadar' dedin gibi değildi. Hayır, hayır, daha romantikti, ama aşağı yukarı öyle bir şeydi - tarihi belirlemek, öyle bir şey. Evet, çünkü zaten bağ resmiyet kazanmıştı."