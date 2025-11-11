Lionel Messi, Camp Nou'ya geri döndü

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı, 14 Kasım’da Angola ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Alicante’te kamp yapıyor. Kadroda, Inter Miami forması giyen Lionel Messi ve takım arkadaşı Rodrigo De Paul da yer alıyor. İkili, milli takıma katılmadan önce özellikle Barselona üzerinden geçmeyi tercih etti.

Messi, bu kısa ziyaret sırasında yeniden inşa edilen Camp Nou’ya özel izinle girdi. Stadın yenileme çalışmaları henüz tamamlanmamış olsa da kulübün efsanesi olan Arjantinli yıldız, bu izni alan sayılı kişilerden biri oldu. Sekiz kez Ballon d’Or kazanan süper yıldız, Camp Nou’daki son maçına 16 Mayıs 2021’de Celta Vigo karşısında çıkmış, o gün attığı son golle Barcelona kariyerindeki toplam gol sayısını 672’ye yükseltmişti.