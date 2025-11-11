Lionel Messi Barcelona Camp Nou return 2025Getty/Instagram
Lionel Messi, Camp Nou'ya geri döndü

Lionel Messi, Barselona’da romantik bir an yaşayan bir çifti şaşkına çevirdi. Şehrin sokaklarında sakin adımlarla yürüyen yıldız futbolcu, yenilenen Camp Nou’ya yaptığı gizli ziyarete giderken çifte rastladı. Henüz inşaat çalışmaları tamamlanmadığı için stadyuma girişe izin verilen kişi sayısı oldukça sınırlı. Ancak kulüp tarihinin efsane ismi olan Messi, bu özel alana girebilen nadir isimlerden biri oldu. ABD’den ayrılarak milli takım görevine katılmak üzere Katalonya’ya dönen Arjantinli süperstar, böylece eski yuvasına da kısa bir ziyarette bulunmuş oldu.

  • Messi, Barselona’ya neden uğradı?

    Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı, 14 Kasım’da Angola ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Alicante’te kamp yapıyor. Kadroda, Inter Miami forması giyen Lionel Messi ve takım arkadaşı Rodrigo De Paul da yer alıyor. İkili, milli takıma katılmadan önce özellikle Barselona üzerinden geçmeyi tercih etti. 

    Messi, bu kısa ziyaret sırasında yeniden inşa edilen Camp Nou’ya özel izinle girdi. Stadın yenileme çalışmaları henüz tamamlanmamış olsa da kulübün efsanesi olan Arjantinli yıldız, bu izni alan sayılı kişilerden biri oldu. Sekiz kez Ballon d’Or kazanan süper yıldız, Camp Nou’daki son maçına 16 Mayıs 2021’de Celta Vigo karşısında çıkmış, o gün attığı son golle Barcelona kariyerindeki toplam gol sayısını 672’ye yükseltmişti.

  • Kameralara Yakalandı: Messi’nin Gizli Camp Nou Ziyareti Ortaya Çıktı

  • Gözyaşlarıyla veda etmişti

    Messi, 2021 yazında Barcelona ve taraftarlarına duygusal bir veda etmişti. Kulübün mali sorunları nedeniyle sözleşmesini yenileyemeyen yıldız futbolcu, o dönem serbest oyuncu statüsünde takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. 

    Veda töreninde gözyaşlarını tutamayan Messi şu sözleri söylemişti: “Her şeyde anlaşmıştık ama son anda La Liga’daki mali kısıtlamalar nedeniyle imzalar atılamadı. Kalmak için elimden geleni yaptım, hatta maaşımın yarısını kabul ettim ama başka bir şey istenmedi. Beklemediğim bir anda, çok sevdiğim kulüpten ayrılmak zorunda kaldım. Hiçbir zaman yalan söylemedim, her zaman dürüst oldum. Taraftarların sevgisini hissettim, ben de onları aynı şekilde sevdim. Keşke sahada, son kez alkışlarını duyarak veda edebilseydim. Umarım bir gün geri dönüp bu kulübe elimden gelen katkıyı sağlayabilirim çünkü Barcelona hâlâ dünyanın en iyi kulübü.” 

    Messi’nin bu son Barselona ziyareti, hem eski yuvasına duyduğu derin bağlılığı hatırlattı hem de futbol tarihinin en duygusal ayrılıklarından birine sembolik bir dönüş niteliği taşıdı.

  • Barselona’da Aşk ve Sürpriz: Messi, Romantik Çifte Tesadüfen Göründü

    Lionel Messi, yıllar sonra yeniden Camp Nou’nun yenilenen zeminine adım attı. Arjantinli efsane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Katalonya’ya duyduğu özlemi bir kez daha dile getirerek, “bir gün geri dönme” isteğini açıkça ifade etti. “Dün gece kalbimin en derininden özlediğim bir yere döndüm. Hayatımın en mutlu anlarını yaşadığım, bana dünyadaki en özel insan olduğumu hissettiren bir yer. Umarım bir gün geri dönerim; yalnızca bir futbolcu olarak veda etmek için değil, çünkü o vedayı hiçbir zaman edemedim...” 

    Messi, Barselona sokaklarında aşk videosuna fon oldu Messi’nin 9 Kasım’da Barselona’da olduğundan pek az kişi haberdardı. Ancak şehrin sembolü haline gelen Camp Nou yakınlarında romantik bir video çeken genç bir çift, farkında olmadan futbol tarihinin en büyük isimlerinden birini görüntüledi. 

    Videoda, çiçeklerle sevgilisine sürpriz yapan genç adamın arkasında Messi, Rodrigo De Paul ve yakın dostu Pepe Costa’nın yürüdüğü görüldü. Çift, videoyu sosyal medyada paylaşırken şu notu düştü: “9 Kasım’da sevgiline küçük bir menekşe buketiyle buluşma teklif ediyorsun ve Messi belirip o anı unutulmaz kılıyor.”

  • Messi’nin Camp Nou’ya dönüşü için özel maç planı

    Messi’nin Barselona ziyareti, eski kulübüne geri dönüş ihtimallerini yeniden gündeme taşıdı. Inter Miami’nin sahibi Jorge Mas, Messi’ye Camp Nou’da yeniden sahaya çıkma fırsatı tanımak istediklerini açıkladı: “Messi’nin Barcelona’dan ayrılığı istediği şekilde olmadı. Onu çocuk yaşta büyüten kulübe veda edemedi. Ona söz verdim; önümüzdeki yıllarda Barcelona taraftarına veda edebilmesi için elimden geleni yapacağım. Inter Miami ile oraya gidebiliriz ya da özel bir karşılaşma düzenleyebiliriz.” 

    Messi kariyerine devam ediyor 

    Her ne kadar duygusal bir dönüş sinyali verse de Messi, futbolu bırakmaya henüz niyetli değil. Inter Miami ile sözleşmesini 2028’e kadar uzatan süper yıldız, 40 yaşını aşacağı bu süreçte kariyerine Amerika’da devam edecek. Altın Ayakkabı performansıyla MLS’te sezona damga vuran Messi, şu anda Inter Miami’yi MLS Cup zaferine taşımak için sahada mücadelesini sürdürüyor.

