"Lionel Messi bunu senin için kazandı!" - Eski Real Madrid yıldızı Wesley Sneijder, Vinicius Junior'u Dünya Kupası dövmesiyle alay eden "çocukça" Nicolas Otamendi'yi eleştirdi

Şampiyonlar Ligi karşılaşması, saha içinde ve dışında yaşanan bir dizi olayın maçı geçici olarak durdurmasıyla tartışmalara yol açtı. Vinicius, Benfica taraftarlarıyla hararetli bir tartışmaya girince maç yaklaşık 10 dakika durduruldu. Benfica'nın genç orta saha oyuncusu Gianluca Prestianni'nin Brezilyalı yıldız oyuncuya ırkçı sözler söylediği iddiaları ortaya çıkınca durum daha da gerginleşti ve oyuncular ve taraftarlar arasında öfkeye yol açtı.

Çatışma bununla da bitmedi, Vinicius'un Real Madrid takım arkadaşlarından birkaçı onun yanına koşarak gerginliği daha da tırmandırdı. Kylian Mbappe'nin Prestianni ile doğrudan yüzleştiği ve onu ırkçı davranışla suçladığı bildirildi. Olay, sosyal medyada hızla yaygın ilgi gördü ve taraftarlar ve yorumcular, hem sahada hem de tribünlerde yaşanan olayları tartışmaya başladı.

Oyuncular ırkçılık protokolü nedeniyle dururken, Otamendi Vinicius'un yüzüne Dünya Kupası, Finalissima ve Copa America dövmelerini göstererek gergin anı eski Madridli oyuncu için komik bir anıya dönüştürdü.