"Lionel Messi bunu senin için kazandı!" - Eski Real Madrid yıldızı Wesley Sneijder, Vinicius Junior'u Dünya Kupası dövmesiyle alay eden "çocukça" Nicolas Otamendi'yi eleştirdi
Otamendi, UCL karşılaşması sırasında Vinicius'u alay etti.
Şampiyonlar Ligi karşılaşması, saha içinde ve dışında yaşanan bir dizi olayın maçı geçici olarak durdurmasıyla tartışmalara yol açtı. Vinicius, Benfica taraftarlarıyla hararetli bir tartışmaya girince maç yaklaşık 10 dakika durduruldu. Benfica'nın genç orta saha oyuncusu Gianluca Prestianni'nin Brezilyalı yıldız oyuncuya ırkçı sözler söylediği iddiaları ortaya çıkınca durum daha da gerginleşti ve oyuncular ve taraftarlar arasında öfkeye yol açtı.
Çatışma bununla da bitmedi, Vinicius'un Real Madrid takım arkadaşlarından birkaçı onun yanına koşarak gerginliği daha da tırmandırdı. Kylian Mbappe'nin Prestianni ile doğrudan yüzleştiği ve onu ırkçı davranışla suçladığı bildirildi. Olay, sosyal medyada hızla yaygın ilgi gördü ve taraftarlar ve yorumcular, hem sahada hem de tribünlerde yaşanan olayları tartışmaya başladı.
Oyuncular ırkçılık protokolü nedeniyle dururken, Otamendi Vinicius'un yüzüne Dünya Kupası, Finalissima ve Copa America dövmelerini göstererek gergin anı eski Madridli oyuncu için komik bir anıya dönüştürdü.
Sneijder, Otamendi'yi çocukça davranmakla suçluyor
Maçtan sonra konuşan Sneijder, takımının maçta gerideyken böyle bir taktiğe başvurma kararından dolayı şaşkınlığını dile getirdi. Hollandalı oyuncu, Benfica kaptanının zihinsel durumunu sorguladı ve bu davranışın onun gibi deneyimli bir oyuncuya yakışmadığını belirtti. Avrupa şampiyonu takımın 1-0'lık galibiyeti, kulübün şu anki 7 numaralı oyuncusunu savunma ihtiyacı hisseden Sneijder için yeterli olmadı.
Sneijder, "Aklı başında mı?" diye sordu. "Ben Vinicius olsaydım, 'Messi o Dünya Kupası'nı senin için kazandı, senin bununla hiçbir ilgin yok' diye cevap verirdim." Eski Inter oyun kurucusu, Lionel Messi'nin bu zaferlerde merkezi savunma oyuncusuna kıyasla oynadığı muazzam rol göz önüne alındığında, Otamendi'nin Arjantin'in başarısına dayanarak üstünlük iddiasında bulunmasının hatalı olduğunu açıkça hissetti.
Şampiyonlar Ligi soy ağacı tartışması
Sneijder, iki oyuncu arasındaki Avrupa kulüp başarılarındaki farkı vurgulayarak sözlü saldırısına devam etti. Otamendi uluslararası kupalara sahip olsa da, Vinicius birçok finalde gol atarak ve İspanyol deviyle birkaç kez kupa kaldırarak Şampiyonlar Ligi'nin modern ikonlarından biri haline geldi. Sneijder, Otamendi'nin bu yarışmanın ortamına göre gösteriş yapma girişiminin yersiz olduğunu öne sürdü.
Ardından şu noktayı vurguladı: "Neden bunu bir Real Madrid oyuncusuna yapıyor? Vinicius'un kaç tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığını biliyor mu? Ve ona kupalarını mı gösteriyor?"
Çirkin sahneler Avrupa gecesini gölgeledi
Maçın sonucu, Kylian Mbappe'nin asistiyle Vinicius'un ikinci yarıda attığı golle belirlendi, ancak futbol, iki takımın oyuncuları arasındaki gerginlik nedeniyle gölgede kaldı. Otamendi'nin karıştığı bireysel tartışmanın ötesinde, maç Vinicius'a yönelik ırkçı hakaret suçlamalarıyla gölgelendi ve bu durum, rakip takımlar arasında gerginliğin tırmanmasıyla maçın geçici olarak durdurulmasına ve birkaç oyuncunun sarı kart görmesine neden oldu.
Olayın yankıları Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ederken, Sneijder'in yorumları, tecrübeli savunmacının hareketlerinin gereksiz olduğu yönündeki genel görüşü yansıtıyor. Benfica, Madrid'in saldırılarını durdurmakta zorlanırken, Sneijder, "çok çocukça" davranışların, o gece Brezilyalı milli oyuncunun kalitesiyle başa çıkamayan bir takımın hayal kırıklığının göstergesi olduğu sonucuna vardı.
