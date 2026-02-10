Lionel Messi, Barcelona'da 'her zaman gol atmak zorundaydı', aksi takdirde mutsuz oluyordu, eski takım arkadaşı açıkladı.

Eski Fransa milli takım oyuncusu Umtiti, The Elevate House'a Messi'nin zihniyetini şöyle anlattı: "Kişilik olarak o bir numara. Her şeyi kazanmış olsanız bile, kendinizi üstün görmenin bir anlamı olmadığını anlıyorsunuz.

"Sadece bir tane var, o da Leo. Her seviyede. Tek başına bir maçı kazanabilecek tek kişi o ve bunu çok az kişi yapabilir. 4-0 kazansak ve o gol atmasa, mutlu olmazdı. Kafasında çok netti: her zaman gol atması gerekiyordu. Bu, büyüklerin işaretidir."

2018'de Barcelona formasıyla Dünya Kupası'nı kazanan Umtiti, Messi'yi özel kılan şeyin ne olduğunu şöyle ekledi: “[O] gol önünde bir katildir. Ne zaman hızlanıp ne zaman yavaşlayacağını çok iyi bilir. Her zaman sağa sola bakar, herkesin pozisyonunu kontrol eder. Her zaman zaman avantajı vardır. Leo'yu savunmanın bir formülü yoktur, o tahmin edilemez biridir.”