Lionel Messi, Barcelona'da 'her zaman gol atmak zorundaydı', aksi takdirde mutsuz oluyordu, eski takım arkadaşı açıkladı.
Mütevazı Messi, takım arkadaşlarının rahat hissetmelerine yardımcı oluyor
Umtiti, 2016 yılında Camp Nou'ya transfer oldu ve Messi'nin 2021 yılında Barça'daki kariyerinin sonuna kadar Katalonya'da kaldı. Beş sezon boyunca bu efsanevi oyuncunun en az 30 kez gol attığını gördü ve birkaç sezonda 50 gol barajını aştı.
Messi, o dönemde Barcelona'nın La Liga ve Copa del Rey'de zafer kazanmasına yardımcı oldu. Tarihin en çok ödül alan oyuncusu her zaman mükemmelliği hedefledi. Alçakgönüllü bir karakteri sayesinde takım arkadaşları onun yanında kendilerini rahat hissediyor ve diğerlerinin örnek almak istediği bireysel standartlar belirliyor.
Messi'yi bu kadar özel kılan nedir?
Eski Fransa milli takım oyuncusu Umtiti, The Elevate House'a Messi'nin zihniyetini şöyle anlattı: "Kişilik olarak o bir numara. Her şeyi kazanmış olsanız bile, kendinizi üstün görmenin bir anlamı olmadığını anlıyorsunuz.
"Sadece bir tane var, o da Leo. Her seviyede. Tek başına bir maçı kazanabilecek tek kişi o ve bunu çok az kişi yapabilir. 4-0 kazansak ve o gol atmasa, mutlu olmazdı. Kafasında çok netti: her zaman gol atması gerekiyordu. Bu, büyüklerin işaretidir."
2018'de Barcelona formasıyla Dünya Kupası'nı kazanan Umtiti, Messi'yi özel kılan şeyin ne olduğunu şöyle ekledi: “[O] gol önünde bir katildir. Ne zaman hızlanıp ne zaman yavaşlayacağını çok iyi bilir. Her zaman sağa sola bakar, herkesin pozisyonunu kontrol eder. Her zaman zaman avantajı vardır. Leo'yu savunmanın bir formülü yoktur, o tahmin edilemez biridir.”
Umtiti, Camp Nou'da tüm zamanların en büyük oyuncularıyla çalıştı.
Camp Nou'da Luis Suarez ve Neymar gibi korkutucu forvetlerle çalışırken, Umtiti aynı zamanda efsanevi savunma oyuncularıyla da birlikte oynama fırsatı buldu.
Barça'nın bir başka efsanesi Gerard Pique hakkında şöyle konuştu: "O, birlikte oynadığım en iyi defans oyuncularından biri. Atletik olarak hazır olduğu için en çok çalışan oyuncu değildi, ama oyunu inanılmaz bir şekilde okuyabiliyordu. 3-0 ya da 4-0 kazanıyor olsak bile, her zaman gol atmak için ileri çıkmak istiyordu!"
Barcelona, spor başarılarına odaklanarak ulusal, kıtasal ve küresel maçlarda zirvede kalmayı başardı. Kulüp, dikkatin dağılmasını önlemek için elinden geleni yaptı.
Umtiti bu yaklaşımla ilgili olarak şunları söyledi: “Barça'da oyuncular sadece futbolla ilgilenir. Diğer her şey yönetilir ve bu da konsantre olmanı sağlar. Maçtan önceki gün otele gitmek yoktu. Stadyuma iki saat erken gelirdin. Seni sorumlu tutarlar, sana profesyonel gibi davranırlar.”
Barselona tarzı: La Liga devlerini farklı kılan nedir?
Blaugrana, kendi bünyesinde yetiştirdiği süperstarlarla da ünlüdür. Efsanevi La Masia akademi sistemi, Messi, Xavi, Andres Iniesta ve Lamine Yamal gibi isimleri yetiştirmiştir.
Gençlik sisteminden ya da transfer piyasasından ilk takıma seçilen tüm oyuncular, ayaklarının yere basması gerektiğinin bilincindedir. Umtiti, alçakgönüllülüğün olumlu sonuçlar elde etmeye yardımcı olduğuna inanıyor.
Barça'daki hayatın diğer ülkelerdeki kulüplerden nasıl farklı olduğunu şöyle anlatıyor: "Fransa'da ilk sözleşmeni imzaladığında, bazıları şimdiden kendine çok güveniyor. Barça'da durum böyle değil. İnsanlar sadeydi, antrenmana sponsorlarının kıyafetleriyle geliyorlardı. Bu da ayaklarını yere basmanı sağlıyor."
Barcelona, bu sezon İspanya Süper Kupası'nı kazandı. Ayrıca Copa del Rey yarı finalinde, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ve La Liga'da bir puan farkla lider durumda. Şu anda MLS Kupası şampiyonu Inter Miami'nin kadrosunda yer alan Messi, Blaugrana'nın bir zamanlar onun attığı temellerin üzerine inşa etmeye çalıştığı süreci uzaktan izleyenler arasında.
