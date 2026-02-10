Lionel Messi, aile planını belirledikten sonra Barcelona'ya resmi olarak geri dönmeyi planlıyor.

Messi, ikonik stadyumun kapsamlı bir yenileme geçirdiğini gördükten sonra, kısa süre önce Camp Nou'ya gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Blaugrana'nın mevcut başkanı Joan Laporta ile gergin bir ilişki yaşadığı için, Barcelona'ya geri dönmesi ihtimal dışı görünüyor.

Messi'nin Camp Nou'da son bir kez sahaya çıkıp, onu hala GOAT olarak gören sadık taraftarlarına veda edebilmesi için bir dostluk maçı veya gösteri maçı düzenlenebileceği sık sık gündeme getiriliyor.

Güney Amerikalı süperstar için bir heykel dikilmesi de gündeme geldi, böylece onu küresel bir ikon haline getiren çevrede ölümsüzleştirilecek, ancak Laporta bu fikri ilk kez ortaya attığından beri bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmedi.

Ancak Barcelona, bir aşamada tekrar evi olacak. Messi, olağanüstü kariyerini sonlandırarak futbol ayakkabılarını son kez rafa kaldırdığında, Messi ailesi İspanya'ya geri dönebilecek.

SPORT, bu durumla ilgili bir güncellemede şunları söyledi: "Leo Messi, yakın zamanda verdiği bir röportajda, MLS sözleşmesi sona erdiğinde Barcelona'ya dönmeyi planladığını açıkladı. Gelecekte, gerçek bir Barcelonalı olmak için geri dönecek.

Futbolu bıraktıktan sonra, ailesinin de onayıyla, hala bir evi bulunan Barcelona'n 'ya geri dönüp yaşamaya başlayacak. O zaman kulübün günlük işlerine daha fazla dahil olmaya açık olacak. İlk isteği, güvendiği bir başkanla birlikte spor yönetim ekibine katılmak olacak."