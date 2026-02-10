Getty
Lionel Messi, aile planını belirledikten sonra Barcelona'ya resmi olarak geri dönmeyi planlıyor.
Barselona'dan Miami'ye: Messi'nin kariyer yolu
Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, efsanevi La Masia akademi sisteminden çıktıktan sonra tek bir kulüpte kalmayı umuyordu. Barcelona ile sayısız rekor kırılarak tarih kitapları yeniden yazıldı.
Blaugrana formasıyla 778 maçta 672 gol kaydeden Messi, takımının 10 La Liga şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi zaferi kazanmasına katkıda bulundu. Karlı bir sözleşmenin sona ermesiyle Barça ile profesyonel bağları koptu.
Camp Nou'daki mali sorunlar nedeniyle sözleşme uzatımı yapılamadı ve Messi, serbest oyuncu olarak Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Ailesi Fransa'ya yerleşmekte zorlandı ve Parc des Princes'te iki sezon geçirdikten sonra yeni bir meydan okuma arandı.
David Beckham'ın davetini kabul ederek 2023'te Amerikan rüyasını kovalamaya başladı. Messi, Amerika Birleşik Devletleri'nde oynarken Leagues Cup, Supporters' Shield ve MLS Cup şampiyonluklarını kazanarak tüm zamanların en başarılı oyuncusu olarak konumunu güçlendirdi.
Messi ve Antonela Barselona'ya dönmeyi planlıyor
Güney Florida'da yeni şartlar üzerinde anlaşmaya varıldı ve Messi ailesi ABD'ye yerleşmiş durumda. Ancak, manevi yuvalarına geri dönmek için planlar yapılıyor.
Messi, 2025 yılının Kasım ayında SPORT'a şunları söylemişti: "Oraya gerçekten geri dönmek istiyorum, Barselona'yı çok özlüyoruz. Eşim, çocuklarım ve ben sürekli Barselona'dan ve geri dönme fikrinden bahsediyoruz. Orada evimiz, her şeyimiz var, bu yüzden istediğimiz şey bu. Stadyumun inşaatı bittiğinde oraya geri dönmeyi gerçekten çok istiyorum çünkü Paris'e gittiğimden beri Camp Nou'ya geri dönmedim ve sonra Montjuic'e taşındılar."
Messi emekli olduktan sonra Barcelona'ya geri dönecek mi?
Messi, ikonik stadyumun kapsamlı bir yenileme geçirdiğini gördükten sonra, kısa süre önce Camp Nou'ya gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Blaugrana'nın mevcut başkanı Joan Laporta ile gergin bir ilişki yaşadığı için, Barcelona'ya geri dönmesi ihtimal dışı görünüyor.
Messi'nin Camp Nou'da son bir kez sahaya çıkıp, onu hala GOAT olarak gören sadık taraftarlarına veda edebilmesi için bir dostluk maçı veya gösteri maçı düzenlenebileceği sık sık gündeme getiriliyor.
Güney Amerikalı süperstar için bir heykel dikilmesi de gündeme geldi, böylece onu küresel bir ikon haline getiren çevrede ölümsüzleştirilecek, ancak Laporta bu fikri ilk kez ortaya attığından beri bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmedi.
Ancak Barcelona, bir aşamada tekrar evi olacak. Messi, olağanüstü kariyerini sonlandırarak futbol ayakkabılarını son kez rafa kaldırdığında, Messi ailesi İspanya'ya geri dönebilecek.
SPORT, bu durumla ilgili bir güncellemede şunları söyledi: "Leo Messi, yakın zamanda verdiği bir röportajda, MLS sözleşmesi sona erdiğinde Barcelona'ya dönmeyi planladığını açıkladı. Gelecekte, gerçek bir Barcelonalı olmak için geri dönecek.
Futbolu bıraktıktan sonra, ailesinin de onayıyla, hala bir evi bulunan Barcelona'n
'ya geri dönüp yaşamaya başlayacak. O zaman kulübün günlük işlerine daha fazla dahil olmaya açık olacak. İlk isteği, güvendiği bir başkanla birlikte spor yönetim ekibine katılmak olacak."
Camp Nou'da yönetici rolü mü? Messi'nin geleceği
Messi, koçluk kariyerinden her zaman uzak durmuştur. 38 yaşındaki mütevazı oyuncu, yedek kulübesinde bağırıp çağıran bir karakter değildir. Ancak Barcelona'da yönetici veya elçi rolü ona çok yakışır.
Orada kapılar sonsuza kadar açık kalacak, ancak şimdilik Messi, Inter Miami ile daha fazla büyük kupa kazanmaya odaklanmış durumda - daha fazla önemli transferler gündemdeyken - ve 2026 yazında Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunu savunmanın bir parçası olmaya çalışıyor.
