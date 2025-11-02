Getty
Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağını açıkladı
Messi, 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin’le oynamak istiyor
Lionel Messi, Fabrizio Romano’ya verdiği röportajda, şartlar elverdiği takdirde gelecek yaz ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin formasıyla sahaya çıkmak istediğini söyledi.
38 yaşındaki yıldız, 2022’nin dünya şampiyonu olan takımıyla bir kez daha bu arenada yer almanın hayalini kurduğunu dile getirdi. Messi, 2025 yılında Arjantin formasıyla çıktığı dört maçta iki gol attı. Eylül ayında Venezuela’ya karşı 3-0 kazanılan elemeler maçının, ülkesinde oynadığı son resmi karşılaşma olacağını açıklamıştı. Ancak Dünya Kupası’nda oynamak istediğini kamuoyuna ilk kez şimdi net bir şekilde ifade etti.
Inter Miami formasıyla MLS’te muhteşem bir sezon geçiren Messi, 2025 boyunca tüm kulvarlarda 44 maçta 39 gol kaydetti. Bu formunu koruması hâlinde, gelecek yaz Arjantin için benzer bir etki yaratmayı umuyor.
- Getty
Messi: “Dünya Kupası’nda oynamak için çok istekliyim”
Romano’nun, gelecek yaz Dünya Kupası’nda yer alıp almayacağını hangi faktörlerin belirleyeceği yönündeki sorusuna Messi şöyle yanıt verdi: “Elbette orada olmayı çok istiyorum, bunun için büyük bir arzu ve heyecan duyuyorum. Ama kendimi iyi hissetmek istiyorum ki takıma katkı sağlayabileyim ve önemli olabileyim. Bu biraz da fiziksel olarak iyi durumda olmaya, en yüksek seviyemde oynayabileceğimden emin olmaya bağlı.”
Messi, Dünya Kupası maçlarının Miami’de oynanma ihtimali hakkında da şunları söyledi: “(Dünya Kupası) her zaman çok özel, en iyisi. Ulusal takımla, resmi turnuvalarda, hele ki Dünya Kupası’nda oynamak bambaşka bir şey. Bunun anlamı çok büyük. Bu Dünya Kupası da özel olacak diye düşünüyorum. ABD’de düzenlenecek olmasıyla birlikte organizasyon açısından olağanüstü bir turnuva olacağına inanıyorum. Elbette Kanada veya Meksika’daki maçlar için uzun yolculuklar olacak ama organizasyonun genel anlamda çok etkileyici olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi, bir Dünya Kupası’nda daha yer almak ve kazandığımız son dünya şampiyonluğunu savunmak gerçekten harika olurdu… Bir kez daha bu turnuvada sahada olmak büyük bir mutluluk olur.”
Messi yeni Inter Miami sözleşmesi ve MLS Kupası hedefi hakkında konuştu
Röportajın bir başka bölümünde Fabrizio Romano, Messi’ye Inter Miami’deki geleceğini sordu. Arjantinli yıldız, kısa süre önce MLS ekibiyle üç yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Messi, kararı hakkında şunları söyledi: “Gerçek şu ki [yeni sözleşmeyi imzalamaktan] mutluyum ve bu benim için kolay bir karardı. Çünkü her şey çok iyi gidiyor - aile hayatımızda, günlük yaşantımızda ve kulüpte. Kendimi iyi hissediyorum, futbol oynamaktan keyif alıyorum ve iyi sonuçlar alıyoruz. Burada oynamaya devam edebilmek, kulübün büyümesine katkı sağlamayı sürdürmek - benimle ve diğer takım arkadaşlarımla birlikte yaşanan büyük değişimin ardından - gerçekten çok güzel bir şey. Bu yüzden çok mutluyum. Açıkçası zor bir karar değildi, çünkü az önce anlattığım gibi burada çok mutluyum. Hem sahada hem saha dışında bu büyümeye katkı sunmaya devam etmeyi umuyoruz.”
Messi, kulübün gelecekteki hedefleriyle ilgili de konuştu: “Umarım MLS Kupası’nı kaldıran bir Inter Miami fotoğrafı görebiliriz. Bu, kulüp için inanılmaz olurdu; çünkü son yıllarda yaşanan büyüme sürecini taçlandırırdı. Kulüp adına önemli bir kupa kazanmak tüm takım için muhteşem olur. Kişisel olarak da bir başka kupa kazanmak benim için olağanüstü olur. Umarım o fotoğrafı gerçekten çekeriz.”
- Getty Images Sport
Messi için sırada ne var?
Messi’nin gelecek yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynayıp oynamayacağına kulüp performansı da etki edecek gibi görünüyor. Inter Miami’deki formunu sürdürmesi, bu kararda belirleyici olacak.
Arjantin Milli Takımı’yla 195 maça çıkan ve 114 gol atan Messi, Lionel Scaloni’nin ekibi turnuvada ileri turlara ulaşırsa, milli forma sayısını 200’ün üzerine çıkarmayı hedefliyor. 38 yaşındaki yıldızın etkisi hâlâ tartışılmaz; sözlerinden de anlaşıldığı gibi, efsane isim milli takım sahnesinde henüz son sözünü söylemiş değil.
Reklam