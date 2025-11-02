Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağını açıkladı

Romano’nun, gelecek yaz Dünya Kupası’nda yer alıp almayacağını hangi faktörlerin belirleyeceği yönündeki sorusuna Messi şöyle yanıt verdi: “Elbette orada olmayı çok istiyorum, bunun için büyük bir arzu ve heyecan duyuyorum. Ama kendimi iyi hissetmek istiyorum ki takıma katkı sağlayabileyim ve önemli olabileyim. Bu biraz da fiziksel olarak iyi durumda olmaya, en yüksek seviyemde oynayabileceğimden emin olmaya bağlı.”

Messi, Dünya Kupası maçlarının Miami’de oynanma ihtimali hakkında da şunları söyledi: “(Dünya Kupası) her zaman çok özel, en iyisi. Ulusal takımla, resmi turnuvalarda, hele ki Dünya Kupası’nda oynamak bambaşka bir şey. Bunun anlamı çok büyük. Bu Dünya Kupası da özel olacak diye düşünüyorum. ABD’de düzenlenecek olmasıyla birlikte organizasyon açısından olağanüstü bir turnuva olacağına inanıyorum. Elbette Kanada veya Meksika’daki maçlar için uzun yolculuklar olacak ama organizasyonun genel anlamda çok etkileyici olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi, bir Dünya Kupası’nda daha yer almak ve kazandığımız son dünya şampiyonluğunu savunmak gerçekten harika olurdu… Bir kez daha bu turnuvada sahada olmak büyük bir mutluluk olur.”