'Lig dışı şeyler' - Chelsea yıldızı, Blues'un Burnley ile berabere kalmasının ardından 'aptalca' hatası nedeniyle eleştirildi

Chelsea, Wesley Fofana'nın kırmızı kart görmesinin ardından, Zian Flemming'in 93. dakikada attığı kafa golüyle Stamford Bridge'de 19. sıradaki Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Rosenior, Flemming'in golünü attığı köşe vuruşunda doğru oyuncuyu marke edemediği için ismi açıklanmayan bir oyuncuyu eleştirdi ve O'Hara ise Sanchez'in kendi hatasına odaklandı.

85. dakikada topu ele geçiren Sanchez, zaman kaybetmeden ilk golü atan Joao Pedro'ya karşı bir kontra atak başlattı. Ancak Brezilyalı oyuncu kramp ile boğuşuyordu ve topu kovalayamadı.

O'Hara, talkSPORT'ta"(Robert) Sanchez kaç yaşında?" diye sordu. "Genç değil, değil mi? Çok deneyimli. 85. dakikada top ona geliyor. Tek yapman gereken yere yatmak ve topu tutmak."

"O ne yapıyor?" diye sordu Cundy.

O'Hara cevapladı: "Topu doğrudan Burnley oyuncusuna attı ve onlar tekrar oyuna girdi! Bunu iki kez yaptı. Ona bakıp 'Ne yapıyor bu?' diye düşündüm.

"Bu genç olmakla ilgili değil, aptal olmakla ilgili!"