'Lig dışı şeyler' - Chelsea yıldızı, Blues'un Burnley ile berabere kalmasının ardından 'aptalca' hatası nedeniyle eleştirildi
Chelsea'nin yıldızı patladı
Chelsea, Wesley Fofana'nın kırmızı kart görmesinin ardından, Zian Flemming'in 93. dakikada attığı kafa golüyle Stamford Bridge'de 19. sıradaki Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Rosenior, Flemming'in golünü attığı köşe vuruşunda doğru oyuncuyu marke edemediği için ismi açıklanmayan bir oyuncuyu eleştirdi ve O'Hara ise Sanchez'in kendi hatasına odaklandı.
85. dakikada topu ele geçiren Sanchez, zaman kaybetmeden ilk golü atan Joao Pedro'ya karşı bir kontra atak başlattı. Ancak Brezilyalı oyuncu kramp ile boğuşuyordu ve topu kovalayamadı.
O'Hara, talkSPORT'ta"(Robert) Sanchez kaç yaşında?" diye sordu. "Genç değil, değil mi? Çok deneyimli. 85. dakikada top ona geliyor. Tek yapman gereken yere yatmak ve topu tutmak."
"O ne yapıyor?" diye sordu Cundy.
O'Hara cevapladı: "Topu doğrudan Burnley oyuncusuna attı ve onlar tekrar oyuna girdi! Bunu iki kez yaptı. Ona bakıp 'Ne yapıyor bu?' diye düşündüm.
"Bu genç olmakla ilgili değil, aptal olmakla ilgili!"
Sanchez'in 'lig dışı işleri'
Hem O'Hara hem de Cundy, Sanchez'in zaman kaybetmesi gerektiğini düşündü. Cundy, "Topu yakala, yere yat, zamanı öldür. Topu kramp geçiren Joao Pedro'ya atıyor. Topu aldığında ne yapacak? 3'e 1 durumdayız.
"Mükemmel bir pas olursa ne yapacak? 3'e 1."
O'Hara şöyle devam etti: "Topu yakalarsın, yere yatarsın, takımı ayağa kaldırırsın ve sonra topu köşeye atarsın, değil mi? İki dakika zaman kaybetmiş olursun.
"İşte tam da bu noktada Chelsea her zaman saçma sapan davranıyor.
"Sanki amatör ligde oynanıyor gibi."
Rosenior'un öfkesi
Scott Parker'ın 19. sıradaki takımıyla 1-1 berabere kalan takım, 2-0 öndeyken yenilgiye uğradı ve bu ayın başlarında, aynı şekilde küme düşme mücadelesi veren Leeds, Stamford Bridge'den bir puanla ayrıldı. Bu iki sonuç, Rosenior yönetiminde o ana kadar güçlü bir başlangıç yapan takımın serisini sona erdirdi.
Rosenior gazetecilere şunları söyledi: "İki iç saha maçında dört puanı kaçırdık. İlk golün ardından keskinliğimizi kaybettik. Topa sahipken çok temkinliydik. Bu seviyedeki bir kulüp için, gelip 'biz daha iyi takımdık' demek yeterli değil. Maçları kazanmamız gerekiyor. Cevabın ne olduğunu biliyorum ve bu hafta bu konuyu ele alacağız."
Devam etti: "Benim burada olduğum dönemde bile, konsantrasyon eksikliği ve sorumluluk eksikliği nedeniyle gol yediğimiz çok fazla örnek var. Wolves deplasmanı, Crystal Palace deplasmanı, Leeds iç saha maçı, bugün.
“Şampiyonluk kazanan takımlar, en iyi performanslarını sergilemedikleri zamanlarda bile maçları 1-0 kazanırlar. Bugün en azından 1-0 olmalıydı.”
Rosenior, Flemming'in golüyle ilgili olarak şunları ekledi: "Bir görev yerine getirilmedi. Bir görev, bir markaj görevi yerine getirilmedi. Flemming'in onların en iyi kafa vuruşçusu olduğunu biliyoruz.
“Ve bir oyuncu vardı ki ben... Ben oyuncuları suçlamak için burada değilim, oyuncularımı her zaman koruyacağım, bu konuyu hafta içinde halledeceğim. Bu görevi verdiğimiz bir oyuncu vardı ve o oyuncu yanlış oyuncuyu markajladı. Konsantrasyon ve sorumluluk eksikliğinden dolayı gol yediğimiz çok fazla örnek var.
“O anda görevi yerine getirebileceğiniz, güvenebileceğiniz oyunculara ihtiyacınız var. Takımınızda olması gereken belirli değerler vardır. Bu, oyuncuları ve doğru anda değerlendirdiğiniz oyuncuları değerlendirmekle ilgilidir. Önemli anlarda işleri sonuna kadar götürebilecek oyunculara ihtiyacımız var.”
Sırada ne var?
Chelsea, önümüzdeki hafta sonu lig lideri Arsenal ile büyük bir Londra derbisinde karşı karşıya gelecek ve bir başka zorlu sınava çıkacak. Rosenior'un takımı şu anda gol farkıyla Manchester United'ın önünde dördüncü sırada yer alıyor. Manchester United ise Pazartesi günü Everton deplasmanında bir maç daha oynayacak.
