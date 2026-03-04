Liam Rosenior'un kötü davranışlı Blues'u, sezonun kaderini belirleyecek iki haftaya girerken, Chelsea tüm sezonunu tehlikeye atma riskiyle karşı karşıya

Chelsea, kuzey Londra'da özellikle iyi bir futbol oynamadı, ama Arsenal de öyle. Doğrusu, korkunç bir maçtı - ama konuk takım kazanmasa bile en azından berabere kalmalıydı.

İlk 45 dakikada kaleye tek bir şut bile atamamış olsalar da, ilk yarıın uzatma dakikalarında Piero Hincapie'nin hediye ettiği beraberlik golünün ardından Chelsea, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirdi. Topa daha fazla sahip oldular (61-39%), daha fazla şut attılar (6-4), daha fazla büyük fırsat yakaladılar (3-2) ve ev sahibi takımdan daha fazla korner kazandılar (7-2).

Ancak, üç dakika içinde her şey değişti. Önce Chelsea, öğleden sonra ikinci bir duran top golü yedi. Ardından Pedro Neto, Jurrien Timber'in Declan Rice'ın köşe vuruşundan yaptığı tamamen meşru kafa vuruşuna itiraz ettiği için zaten sarı kart görmüş olmasına rağmen, Gabriel Martinelli'ye tamamen gereksiz bir faul yaptı.

Buna rağmen, 10 kişi kalan Chelsea maçın son dakikalarında beraberliği yakalamaya yaklaştı, bu da Rosenior'un maçın bitiş düdüğü çaldığında hissettiği hayal kırıklığını daha da artırdı.

Eski Strasbourg teknik direktörü Sky Sports'a "Taktiksel olarak iyi bir düzen olduğunu düşündüm" dedi. "Arsenal, duran toplara kadar herhangi bir sorun yaratmadı."

Ve haklıydı. Ancak Rosenior, performansın tüm olumlu yönlerinin iki bariz olumsuzluk tarafından tamamen gölgelendiğinin de çok iyi farkındaydı.