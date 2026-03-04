Goal.com
Chelsea unravelling GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Liam Rosenior'un kötü davranışlı Blues'u, sezonun kaderini belirleyecek iki haftaya girerken, Chelsea tüm sezonunu tehlikeye atma riskiyle karşı karşıya

Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, 21 Şubat'ta Stamford Bridge'de Burnley'e karşı 93. dakikada yedikleri beraberlik golünün ardından hayal kırıklığını zorlukla gizleyebildi. Bu maçtan sadece üç gün önce, Leeds United'a karşı 2-0 önde oldukları maçta galibiyeti kaçırmışlardı. "İki iç saha maçında dört puanı yaktık" diye öfkelendi Blues'un teknik direktörü maç sonrası basın toplantısında.

"Benim burada olduğum süre içinde bile, konsantrasyon eksikliği veya sorumluluk eksikliği nedeniyle gol yediğimiz çok fazla örnek var: Wolves deplasmanı, Crystal Palace deplasmanı, Leeds ev sahibi, bugün Burnley. Ve bu seviyedeki bir kulüp için gelip "biz daha iyi takımdık" demem yeterli değil. Maçları kazanmamız gerekiyor. Ama cevabın ne olduğunu biliyorum ve bu hafta içinde bu konuyu ele alacağız." 

Ancak Rosenior oyuncularına ne söylediği önemli değil, çünkü Premier League'in piromanyakları Pazar günü Emirates'te yine iş başındaydı.

    'Taktiksel olarak iyi bir düzenlemeydi'

    Chelsea, kuzey Londra'da özellikle iyi bir futbol oynamadı, ama Arsenal de öyle. Doğrusu, korkunç bir maçtı - ama konuk takım kazanmasa bile en azından berabere kalmalıydı.

    İlk 45 dakikada kaleye tek bir şut bile atamamış olsalar da, ilk yarıın uzatma dakikalarında Piero Hincapie'nin hediye ettiği beraberlik golünün ardından Chelsea, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirdi. Topa daha fazla sahip oldular (61-39%), daha fazla şut attılar (6-4), daha fazla büyük fırsat yakaladılar (3-2) ve ev sahibi takımdan daha fazla korner kazandılar (7-2).

    Ancak, üç dakika içinde her şey değişti. Önce Chelsea, öğleden sonra ikinci bir duran top golü yedi. Ardından Pedro Neto, Jurrien Timber'in Declan Rice'ın köşe vuruşundan yaptığı tamamen meşru kafa vuruşuna itiraz ettiği için zaten sarı kart görmüş olmasına rağmen, Gabriel Martinelli'ye tamamen gereksiz bir faul yaptı.

    Buna rağmen, 10 kişi kalan Chelsea maçın son dakikalarında beraberliği yakalamaya yaklaştı, bu da Rosenior'un maçın bitiş düdüğü çaldığında hissettiği hayal kırıklığını daha da artırdı.

    Eski Strasbourg teknik direktörü Sky Sports'a "Taktiksel olarak iyi bir düzen olduğunu düşündüm" dedi. "Arsenal, duran toplara kadar herhangi bir sorun yaratmadı."

    Ve haklıydı. Ancak Rosenior, performansın tüm olumlu yönlerinin iki bariz olumsuzluk tarafından tamamen gölgelendiğinin de çok iyi farkındaydı. 

    'Her seferinde farklı biri oluyor'

    Wesley Fofana'nın Burnley maçında pahalıya mal olan kırmızı kartının ardından Rosenior, bunun kendi görev süresindeki ilk kırmızı kart olduğunu hemen belirtti. Ancak Neto'nun Emirates'te anlamsız bir şekilde oyundan atılması, disiplin eksikliğinin Blues için hala büyük bir sorun olduğunu ortaya koydu.

    Unutmayın, bu takım 2022-23 sezonunda fair play liginde sonuncu, 2023-24 sezonunda sondan ikinci oldu ve şu anda tek bir Premier League sezonunda tüm zamanların rekoruna (10) eşitlemek için sadece iki kırmızı karta ihtiyacı var.

    Rosenior'un görevi Ocak ayında devraldığını düşünürsek, ona biraz sempati duymamak zor. Stamford Bridge'de bu huysuzluk kültürünü o yaratmadı. Ayrıca, tecrübesiz, olgunlaşmamış ve bilge eski oyuncuların ya da gerçek liderlerin bulunmadığı çok genç bir oyuncu grubunu bir araya getirmekten de sorumlu değil. Sorun köklü ve bu nedenle çözülmesi zor olacak.

    Rosenior Pazartesi günü "İyileştirilmesi gerekiyor" dedi. "Benim işim, hata yapmanın sorun olmadığı, ancak elini kaldırıp bir daha yapmaman gereken bir sorumluluk kültürü oluşturmak. İyileşme gösteren oyuncuları seçiyorsun. Her iki üç maçta bir kırmızı kartla sezonu geçiremem."

    Bu görüşlere kaptan Reece James de katılarak, tek bir suçlu olmadığını belirtti. Chelsea'nin bu sezon tüm turnuvalarda aldığı dokuz kırmızı kartın hepsi farklı oyunculara verildi.

    James, "Her seferinde farklı birisi oluyor" diye yakındı. "Bunu içimizde gözden geçirmeliyiz. Çünkü bu bir sorun. Dünyanın en zorlu liginde oynuyoruz. 11'e 11 zor, 11'e 10 ise daha da zor, rakibiniz kim olursa olsun."

    Set parçası mücadeleleri

    James, Chelsea'nin Emirates'te karşılaştığı beş kornerden ikisinde gol yemesinden de rahatsızdı, çünkü önceki yedi gün boyunca duran toplarda savunma çalışması yapmışlardı.

    İngiltere milli takım oyuncusu Sky'a verdiği demeçte, "İkinci yarıda skor 1-1 iken, 2-1 yapma şansımız vardı ama kalecileri iyi bir kurtarış yaptı" dedi. "Ardından, diğer tarafta bir korner kazandılar ve golü attılar. 2026'da futbol böyle: Gollerin yüzde 90'ı muhtemelen duran toplardan geliyor ve onlar da gol atma ve savunma açısından muhtemelen liderlerden biri."

    Arsenal maçında da gördüğümüz gibi, Chelsea köşe vuruşlarından kaos yaratmada ustadır, ancak maç aynı zamanda onların köşe vuruşlarını savunmada o kadar da iyi olmadıklarını da gösterdi.

    Rosenior, "Bu üzerinde çalışmamız gereken önemli bir konu" dedi. "Geçen hafta bu konuda daha fazla sorumluluk aldım, çünkü bunun iyileştirilmesi gereken bir konu olduğunu biliyorum."

    Bu konuda haklı. Chelsea bu sezon duran toplardan 14 gol yedi. Bu da, West Ham'ın (20) Blues'tan (19) daha fazla galibiyet pozisyonundan puan kaybettiğini kısmen açıklıyor.

    Zayıf savunma

    Elbette, Chelsea'nin savunması bu kadar zayıf olmasaydı, duran toplar ve uzun atışlarla başa çıkması çok daha kolay olurdu.

    Kulübün sahipleri, 2022'de kulübü devraldıklarından beri benzeri görülmemiş miktarda para harcadılar, ancak henüz dünya klasmanında bir stoper transfer etmediler. Sakatlanan Levi Colwill, şüphesiz gerçek potansiyele sahip bir savunma oyuncusu, ancak Chelsea'nin genç oyuncuları transfer etme konusundaki sağlıksız takıntısı, belki de en iyi şekilde, Stamford Bridge'e gelen savunma oyuncuları arasında fazlalık olarak görülen Trevoh Chalobah'ı 2024 yazında Crystal Palace'a kiralayıp, altı ay sonra geri getirmeleriyle özetlenebilir. 

    Görünüşte Chalobah, sakatlık krizini hafifletmek için geri çağrıldı, ancak daha sonra ortaya çıktığı gibi, o da kulübün saçma sapan paralar ödeyerek transfer ettiği diğer birçok stoperden daha iyiydi.

    Chelsea, son üç yılda bir dizi kaleci transferi yaptı, ancak Pazar günü Timber'ın galibiyet golünde hatalı olan Robert Sanchez, kadrolarındaki en iyi kaleci. Bu da BlueCo'nun transfer politikasının ne kadar başarısız olduğunu gösteriyor. 

    Palmer'ın kötü performansları

    Chelsea yine de bazı iyi transferler yaptı. Moises Caicedo, Premier Lig'in en iyi defansif orta saha oyuncusu, Cole Palmer ise tartışmasız en tehlikeli hücum orta saha oyuncusu. En azından bir süre öyleydi.

    Palmer'ın formu son 18 ayda dibe vurdu ve taraftarları, geçen sezon Conference League ve Kulüpler Dünya Kupası finallerinde en önemli anlarda Chelsea'ye katkı sağladığını öne sürse de, gerçek şu ki, geçen yıl ligde dokuz gol attı ve bunların altısı penaltıdan geldi.

    Palmer'ın kötü performansında yorgunluğun bir faktör olduğu açıktır ve bu durum, şüphesiz, mevcut sezonun ilk yarısında oyun süresini ciddi şekilde kısıtlayan kasık sakatlığına katkıda bulunmuştur. Ancak, nedenleri ne olursa olsun, Palmer'ın düşüşünün sonuçları Chelsea için potansiyel olarak yıkıcı olabilir.

    O, takımın büyük maçlarda oynayan oyuncusu olmasına rağmen, Pazar günü Emirates'te neredeyse hiç varlığını hissettiremedi, tek bir şans bile yaratamadı ve sahada kaldığı 85 dakika boyunca sadece bir kez kaleyi ıskaladı. Rosenior, maçtan sonra Palmer'ın küçük bir "çarpma" nedeniyle zorlandığını açıkladı. Ancak bu doğru olsun ya da olmasın, acı bir şekilde açık olan şey, Chelsea'nin Çarşamba günü Birmingham'da 10 numaralı oyuncusuna çok ihtiyacı olduğu. 

    Aslında, ne Chelsea ne de Aston Villa'nın devasa ilk beş mücadelesini kaybetmeyi göze alamayacağı kolayca söylenebilir - ve belki de kelimenin tam anlamıyla.

    'Bize pahalıya mal olacak'

    Villa'nın Premier Lig'in mali düzenlemelerine duyduğu hayal kırıklığı bu aşamada iyi belgelenmiştir ve Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmemek, Unai Emery'nin bu yaz oldukça zayıf kadrosunu güçlendirme umutlarına büyük bir darbe vuracaktır.

    Chelsea ise Stamford Bridge'deki durumun, İngiliz futbol tarihinin en yüksek vergi öncesi zararının gösterdiği kadar tehlikeli olmadığını ısrarla savunuyor. Ancak UEFA'nın son verilerinin de vurguladığı gibi, Blues bilet satışları, maç günü etkinlikleri, ticari anlaşmalar ve ürün satışlarından Liverpool, Manchester City ve Manchester United gibi takımlar kadar para kazanamıyor, bu da Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın son derece önemli olduğu anlamına geliyor.

    Ancak bu kolay olmayacak, özellikle de ligde üç maçtır galibiyet alamayan ve Villa ile gerçek bir altı puanlık maçtan sonra, önümüzdeki altı hafta içinde Newcastle (evinde), Everton (deplasmanda), City ve United (her ikisi de evinde) ile karşılaşacak bir takım için. Bu nedenle Rosenior, Cumartesi günü Wrexham ile oynanacak zorlu FA Cup maçında bazı önemli oyuncularını dinlendirmek isteyebilir, özellikle de bu ay Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında oyuncuları dinlendirmek mümkün olmayacak.

    Olumlu tarafı ise, Marc Cucurella ve Estevao gibi birkaç önemli oyuncunun sakatlıktan dönmeye hazır olması. İlki, Villa ile karşılaşmaya bile hazır olabilir. Villa'nın da formunun iyi olmadığını kabul etmek gerekir. Son yedi lig maçında sadece iki galibiyet alan takım, şampiyonluk yarışından kopmuş ve United, Liverpool ve tabii ki hafta sonu altıncı sıraya düşen Chelsea ile ilk beş için büyük bir mücadeleye girmiştir.

    Villa Park'ta galip gelmesi halinde Rosenior'un kendi kendini yok eden takımı, ev sahibi takıma 3 puan yaklaşacak, ancak bunun için koçun sürekli olarak "kendilerinin neden olduğu" sorunları çözmeleri gerekiyor.

    Rosenior, Pazar akşamı Match of the Day programında "Oyunumuzda birçok iyi yön olduğunu görebilirsiniz" dedi. "Teknik, taktik ve oyun kalitesi açısından birçok olumlu yön var. Ancak bu sorunları (kırmızı kartlar ve duran toplar) ortadan kaldırmazsak, bunun bedelini ödeyeceğiz."

    Gerçekten de, Chelsea Çarşamba günü daha fazla puan kaybetmeye devam ederse, tüm sezonu mahvolabilir.

