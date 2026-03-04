Liam Rosenior'un kötü davranışlı Blues'u, sezonun kaderini belirleyecek iki haftaya girerken, Chelsea tüm sezonunu tehlikeye atma riskiyle karşı karşıya

Villa'nın Premier Lig'in mali düzenlemelerine duyduğu hayal kırıklığı bu aşamada iyi belgelenmiştir ve Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmemek, Unai Emery'nin bu yaz oldukça zayıf kadrosunu güçlendirme umutlarına büyük bir darbe vuracaktır.
Chelsea ise Stamford Bridge'deki durumun, İngiliz futbol tarihinin en yüksek vergi öncesi zararının gösterdiği kadar tehlikeli olmadığını ısrarla savunuyor. Ancak UEFA'nın son verilerinin de vurguladığı gibi, Blues bilet satışları, maç günü etkinlikleri, ticari anlaşmalar ve ürün satışlarından Liverpool, Manchester City ve Manchester United gibi takımlar kadar para kazanamıyor, bu da Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın son derece önemli olduğu anlamına geliyor.
Ancak bu kolay olmayacak, özellikle de ligde üç maçtır galibiyet alamayan ve Villa ile gerçek bir altı puanlık maçtan sonra, önümüzdeki altı hafta içinde Newcastle (evinde), Everton (deplasmanda), City ve United (her ikisi de evinde) ile karşılaşacak bir takım için. Bu nedenle Rosenior, Cumartesi günü Wrexham ile oynanacak zorlu FA Cup maçında bazı önemli oyuncularını dinlendirmek isteyebilir, özellikle de bu ay Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında oyuncuları dinlendirmek mümkün olmayacak.
Olumlu tarafı ise, Marc Cucurella ve Estevao gibi birkaç önemli oyuncunun sakatlıktan dönmeye hazır olması. İlki, Villa ile karşılaşmaya bile hazır olabilir. Villa'nın da formunun iyi olmadığını kabul etmek gerekir. Son yedi lig maçında sadece iki galibiyet alan takım, şampiyonluk yarışından kopmuş ve United, Liverpool ve tabii ki hafta sonu altıncı sıraya düşen Chelsea ile ilk beş için büyük bir mücadeleye girmiştir.
Villa Park'ta galip gelmesi halinde Rosenior'un kendi kendini yok eden takımı, ev sahibi takıma 3 puan yaklaşacak, ancak bunun için koçun sürekli olarak "kendilerinin neden olduğu" sorunları çözmeleri gerekiyor.
Rosenior, Pazar akşamı Match of the Day programında "Oyunumuzda birçok iyi yön olduğunu görebilirsiniz" dedi. "Teknik, taktik ve oyun kalitesi açısından birçok olumlu yön var. Ancak bu sorunları (kırmızı kartlar ve duran toplar) ortadan kaldırmazsak, bunun bedelini ödeyeceğiz."
Gerçekten de, Chelsea Çarşamba günü daha fazla puan kaybetmeye devam ederse, tüm sezonu mahvolabilir.