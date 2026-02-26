Getty
Çeviri:
Liam Rosenior, Chelsea menajeri Burnley ile berabere kaldıktan sonra puan kaybı nedeniyle takımı azarlarken 'öfkeli tarafını gösterdi'
Chelsea, Leeds ve Burnley ile yaptığı maçlarda geriye düştü.
Chelsea, 10 Şubat'ta Leeds'e karşı evinde iki gol üstünlüğünü kaybetti, ardından Stamford Bridge'de Burnley'e karşı 93. dakikada beraberliği kabul etti ve ev sahibi takım maçı 10 kişi tamamladı.
The Whites ve The Clarets, geçen sezon İngiliz birinci ligine geri döndüler ve kadrolarında Premier Lig deneyimi sınırlı olan oyuncuları bulunuyor. Chelsea ise tam tersine, en üst düzeyde kendini kanıtlamış birçok oyuncuya sahip.
- Getty
Rosenior, görevlerini yerine getirmeyen oyuncularla konuşacağına söz verdi.
Ancak, son maçlarda endişe verici bir kontrol eksikliği sergilediler. Rosenior, Burnley ile 1-1 berabere kaldıkları hayal kırıklığı yaratan maçın ardından şunları söyledi: "Bana olan şey, iki iç saha maçında dört puanı kaçırmış olmamız. Maçı izleyen herkesin de bildiği gibi, bu seviyedeki bir kulüp için bu yeterli değil.
"Gelip bizim daha iyi takım olduğumuzu söylemek benim için yeterli değil. Her maçta daha iyi takım olmalıyız. Futbol maçlarını kazanmalıyız. Cevabın ne olduğunu biliyorum ve bu hafta bu konuyu ele alacağız. Kazansak da kaybetsek de her maçtan sonra bir soruşturma yapılır. Ama ben oyuncuları tanıyorum."
Devamında şöyle dedi: “Bir oyuncu vardı ki… Ben buraya oyuncuları suçlamak için gelmedim, oyuncularımı her zaman koruyacağım, ama bu konuyu hafta içinde ele alacağım. Bu görevi verdiğimiz bir oyuncu vardı ve o oyuncu yanlış oyuncuyu marke etti.”
Daily Mail, Rosenior'un kendi kampındaki sorunları ele alacağına söz verdiktensonra, "öfkeli" tarafının ortaya çıktığını ve bireysel oyuncuların uygulanan kolektif taktik planları yerine getirememelerine "iyi tepki vermediğini" bildirdi.
Chelsea, galibiyet pozisyonundan 19 puan kaybetti.
Chelsea kendi kendine yarattığı yaraları sarmaya çalışırken, Rosenior'un "son iki hafta boyunca takım toplantıları düzenlediği ve bu toplantılarda odak noktasının bunun nasıl ve neden sezonun teması haline geldiği olduğu" söyleniyor.
Blues, bu sezon Premier Lig'de galibiyet pozisyonundan 19 puan kaybetti ve bunların 17'si kendi sahasında kaybedildi. Rosenior, "oyunlarda iyi iş çıkardıkları halde bunu nasıl mahvettiklerine" sinirleniyor.
Chelsea'nin ilk 11'inin ortalama yaşı Premier Lig'in en düşükleri arasında, ancak bu, Londra'nın batısında bir mazeret olarak kullanılmıyor. Takım, şimdiki ve uzun vadeli gelecekte önemli katkılar sağlayabilecek oyunculara büyük yatırımlar yaptı.
The Mail, "Rosenior'un gösterdiği öfkeye karşı hiçbir oyuncunun tepki göstermeyeceğini ve takımın da bu galibiyetlerin kaçmasını görmekten aynı hayal kırıklığını paylaştığı için, onun dört puanı 'yakmış' olduğunu kamuoyuna açıklamasına da tepki göstermeyeceğini" iddia ediyor.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak transfer planları için çok önemli
Chelsea kampında, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları kabul ediliyor. Bu durumda, "hedefledikleri oyuncuları diğer kulüpler yerine kendi projeleri için ikna etmek konusunda zorlu bir yaz dönemi" ile karşı karşıya kalacaklar.
Blues, Aston Villa'nın oyun kurucusu Morgan Rogers, Nottingham Forest'ın yıldızı Elliot Anderson ve Crystal Palace'ın orta saha oyuncusu Adam Wharton gibi isimlerle anılıyor. Tüm bu potansiyel hedefler için rekabetle karşı karşıya olan takım, pazarlık kozu olarak Avrupa'nın elit turnuvalarını kullanmaya ihtiyaç duyuyor.
Son beş Premier Lig maçında kalesini gole kapatamayan Chelsea, ligde beşinci sırada yer alıyor - Manchester United'ın üç puan gerisinde ve şampiyon Liverpool ile aynı puanda.
Rosenior'un son zamanlardaki başarısızlıklara bir yanıt talep ettiği Blues, Pazar günü Emirates Stadyumu'nda lig lideri Arsenal ile karşılaşacakları zorlu deplasman maçıyla sahalara dönecek.
Reklam