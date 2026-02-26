Liam Rosenior, Chelsea menajeri Burnley ile berabere kaldıktan sonra puan kaybı nedeniyle takımı azarlarken 'öfkeli tarafını gösterdi'

Ancak, son maçlarda endişe verici bir kontrol eksikliği sergilediler. Rosenior, Burnley ile 1-1 berabere kaldıkları hayal kırıklığı yaratan maçın ardından şunları söyledi: "Bana olan şey, iki iç saha maçında dört puanı kaçırmış olmamız. Maçı izleyen herkesin de bildiği gibi, bu seviyedeki bir kulüp için bu yeterli değil.

"Gelip bizim daha iyi takım olduğumuzu söylemek benim için yeterli değil. Her maçta daha iyi takım olmalıyız. Futbol maçlarını kazanmalıyız. Cevabın ne olduğunu biliyorum ve bu hafta bu konuyu ele alacağız. Kazansak da kaybetsek de her maçtan sonra bir soruşturma yapılır. Ama ben oyuncuları tanıyorum."

Devamında şöyle dedi: “Bir oyuncu vardı ki… Ben buraya oyuncuları suçlamak için gelmedim, oyuncularımı her zaman koruyacağım, ama bu konuyu hafta içinde ele alacağım. Bu görevi verdiğimiz bir oyuncu vardı ve o oyuncu yanlış oyuncuyu marke etti.”

Daily Mail, Rosenior'un kendi kampındaki sorunları ele alacağına söz verdiktensonra, "öfkeli" tarafının ortaya çıktığını ve bireysel oyuncuların uygulanan kolektif taktik planları yerine getirememelerine "iyi tepki vermediğini" bildirdi.