Liam Rosenior, Arsenal maçı öncesinde yaptığı sürpriz açıklamada Chelsea'nin istediği şekilde oynayamadığını itiraf etti

Chelsea'nin resmi web sitesine konuşan Rosenior, grubun mevcut kondisyonu ve sezon ortasında göreve başlamasının zamanlaması nedeniyle elinin kolunun bağlı olduğunu açıkladı. "Kafanızda 'Bu şekilde oynamak istiyorum' demek sorun değil, ancak bunu oyunculara, onların deneyimlerine ve sezonun bu aşamasında bulundukları noktaya göre uyarlamanız gerekir.

"Öylece gelip antrenman programlarını veya alıştıkları şeyleri tamamen değiştiremezsiniz, çünkü bu durumda sakatlanırlar. Bu konuda dikkate alınması gereken çok şey var, bu yüzden benim için bu daha uzun vadeli bir konu."

Teknik direktörün pragmatizmi, yüksek enerjili planının tam olarak uygulanmasını geciktirmek anlamına gelse bile, sağlık odası krizinden kaçınma arzusundan kaynaklanıyor. "Yorgunluk, profesyonel bir futbolcu olmanın doğal bir sonucudur. Önemli olan, yorgun olduğunuz anları aşmak ve kendinize iyi bakmak, antrenman seviyelerinin ve yüklerinin doğru olduğundan emin olmaktır. Şu anda odak noktam ve çalışma şeklimiz maç maç; bu oyuncuların kazanması için en iyisi ve her maçı kazanmamız için en iyisi. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek," diye ekledi ve taktiklerini takımın özel ihtiyaçlarına göre uyarladı.