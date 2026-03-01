Getty Images Sport
Liam Rosenior, Arsenal maçı öncesinde yaptığı sürpriz açıklamada Chelsea'nin istediği şekilde oynayamadığını itiraf etti
Chelsea, Arsenal maçına hazırlanıyor
Blues, umut verici formunu sürdürmek için Emirates Stadyumu'na gidiyor, ancak Rosenior karşılaştığı sınırlamalar konusunda şaşırtıcı bir şekilde açık sözlü davrandı. Ligde yenilgisiz bir başlangıç yapmasına rağmen, menajer, oyuncularını yıpratma korkusunun taktiksel taleplerini büyük ölçüde sulandırmasına neden olduğunu açıkladı. Bu, ligin elitleriyle arasındaki farkı kapatmakla görevli bir adamdan şaşırtıcı bir itiraf, özellikle de Chelsea, fiziksel yoğunluğuyla tanınan acımasız Gunners takımına karşı hazırlık yaparken.
Taktiksel evrim ve fiziksel gerçeklik
Chelsea'nin resmi web sitesine konuşan Rosenior, grubun mevcut kondisyonu ve sezon ortasında göreve başlamasının zamanlaması nedeniyle elinin kolunun bağlı olduğunu açıkladı. "Kafanızda 'Bu şekilde oynamak istiyorum' demek sorun değil, ancak bunu oyunculara, onların deneyimlerine ve sezonun bu aşamasında bulundukları noktaya göre uyarlamanız gerekir.
"Öylece gelip antrenman programlarını veya alıştıkları şeyleri tamamen değiştiremezsiniz, çünkü bu durumda sakatlanırlar. Bu konuda dikkate alınması gereken çok şey var, bu yüzden benim için bu daha uzun vadeli bir konu."
Teknik direktörün pragmatizmi, yüksek enerjili planının tam olarak uygulanmasını geciktirmek anlamına gelse bile, sağlık odası krizinden kaçınma arzusundan kaynaklanıyor. "Yorgunluk, profesyonel bir futbolcu olmanın doğal bir sonucudur. Önemli olan, yorgun olduğunuz anları aşmak ve kendinize iyi bakmak, antrenman seviyelerinin ve yüklerinin doğru olduğundan emin olmaktır. Şu anda odak noktam ve çalışma şeklimiz maç maç; bu oyuncuların kazanması için en iyisi ve her maçı kazanmamız için en iyisi. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek," diye ekledi ve taktiklerini takımın özel ihtiyaçlarına göre uyarladı.
İstatistikler yalan söylemez.
Veriler, Chelsea ile kuzey Londra'daki rakibi arasında keskin bir kontrast olduğunu gösteriyor. Arsenal, Premier Lig'de kat edilen mesafe açısından zirvede yer alırken, Chelsea şu anda son sırada bulunuyor. Ancak Rosenior, top hakimiyetine dayalı futbolun doğal olarak koşu istatistiklerini düşürdüğünü savunuyor. "Top hakimiyet istatistiklerimiz çok yüksek ve top hakimiyet istatistikleriniz yüksekse, daha az koşarsınız. Her zaman her kategoride en üstte olmak istersiniz ve Arsenal bunu yapıyor. Onlar çok fiziksel, yüksek pres yapan, yüksek enerjili bir takım" dedi.
Chelsea'yi yüksek oktanlı bir makineye dönüştürme hedefi devam ediyor, ancak Rosenior, anında sonuç almaya alışkın taraftarlara sabırlı olmalarını öğütlüyor. "Bizim de yüksek pres ve yüksek enerjiye sahip olmamızı istiyorum. Bu, kısa sürede çözülebilecek bir şey değil. Bu, aylar ve umarım yıllar süren bir süreçte gerçekleşir. Ancak bu takımın her açıdan ulaşmasını istediğim noktayı biliyorum" diye ısrar etti.
Fitness ipinde yürümek
Rosenior'un taktiksel taleplerini hafifletme kararı, Chelsea'nin şu anki sakatlar listesiyle ortaya çıkıyor. Daha önce tıbbi bir krizden korktuğunu itiraf etmişti ve bu korkusu şimdiden gerçeğe dönüştü. Fiziksel sorunlar, Emirates'e yapılacak seyahat için kadro seçimini belirlemeye devam ediyor. Blues, Marc Cucurella ve Estevao dahil olmak üzere Arsenal karşısında birkaç önemli oyuncusundan yoksun olacak, Wesley Fofana ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ancak, Stamford Bridge taraftarları için haberler tamamen olumsuz değil. Kaptan Reece James'in ilk 11'e dönmesi onaylandı ve bu, savunma birimi için büyük bir destek olacak.
Rosenior, "Reece kesinlikle iyi durumda" dedi. "Romeo [Lavia] giderek güçleniyor. Hafta içinde mini bir antrenman maçı yaptık ve o maçta gerçekten iyi görünüyordu. Estevao biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalacak ve Jamie Gittens rehabilitasyonunda ilerleme kaydediyor. Cucu Pazar günü oynayamayacak. Dario Essugo da antrenman sahasına döndü."
