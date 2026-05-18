Lewandowski'ye tavsiye: FC Barcelona'yı bu kulüple değiştir

PlayUK ile yaptığı röportajda Mendieta, deneyimli forvetin bir sonraki macerasını Kuzey Galler'de araması gerektiğini öne sürdü. "Robert Lewandowski, bir adım geri atmaya açık olduğunu söyledi; kariyerinin ardından aktör olmak istiyorsa, Wrexham tam da olması gereken yer!" dedi eski Barcelona ve Valencia oyuncusu esprili bir şekilde. "O bir sonraki adımı arıyor. Robert futbol oynamaya devam etmek istiyorsa, elbette seçenekleri var. Gerçi ligin seviyesinin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum."

Ancak Mendieta, İngiltere'nin alt liglerine geçişin kolay bir iş olmadığı konusunda uyarıyor: "Bu tür oyuncuların her zaman başarılı olacağını sanmıyorum, özellikle de Championship veya İspanya'nın ikinci liginde. Bunlar onun gibi oyuncular için çok zorlu ligler. Robert'ın kalitesi ve becerileriyle hâlâ sunabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Seçenek sıkıntısı çekeceğini sanmıyorum, o yüzden ne olacağını bekleyip görelim. Ama heyecan verici olurdu."