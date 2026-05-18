Gaizka Mendieta, Robert Lewandowski'ye FC Barcelona'yı bırakıp Championship'te mücadele eden hırslı Wrexham'a transfer olmasını tavsiye ediyor. Polonyalı forvet, kısa süre önce İspanya şampiyonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
Lewandowski'ye tavsiye: FC Barcelona'yı bu kulüple değiştir
Lewandowski, İspanya'daki ödüllerle dolu kariyerine son vermeye hazırlanırken, bir sonraki durağı hakkındaki spekülasyonlar doruk noktasına ulaştı. 37 yaşındaki forvet, son zamanlarda en üst seviyedeki günlerinin sayılı olabileceğini ima etti. Fiziksel olarak daha az yorucu bir ligde ortam değişikliği yapmanın gerçekçi bir olasılık olduğunu kabul etti. "Daha düşük bir seviye bir seçenek. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden bunu düşünüyorum. Daha düşük bir seviyede oynamak ve hayatın tadını çıkarmak için zamanın geldiği olasılığını göz önünde bulundurmalıyım. Belki bu seçenek ortaya çıkar ve ben bunu dışlamıyorum."
PlayUK ile yaptığı röportajda Mendieta, deneyimli forvetin bir sonraki macerasını Kuzey Galler'de araması gerektiğini öne sürdü. "Robert Lewandowski, bir adım geri atmaya açık olduğunu söyledi; kariyerinin ardından aktör olmak istiyorsa, Wrexham tam da olması gereken yer!" dedi eski Barcelona ve Valencia oyuncusu esprili bir şekilde. "O bir sonraki adımı arıyor. Robert futbol oynamaya devam etmek istiyorsa, elbette seçenekleri var. Gerçi ligin seviyesinin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum."
Ancak Mendieta, İngiltere'nin alt liglerine geçişin kolay bir iş olmadığı konusunda uyarıyor: "Bu tür oyuncuların her zaman başarılı olacağını sanmıyorum, özellikle de Championship veya İspanya'nın ikinci liginde. Bunlar onun gibi oyuncular için çok zorlu ligler. Robert'ın kalitesi ve becerileriyle hâlâ sunabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Seçenek sıkıntısı çekeceğini sanmıyorum, o yüzden ne olacağını bekleyip görelim. Ama heyecan verici olurdu."
Barcelona'dan ayrılışı kesinleştiğine göre, Polonyalı oyuncunun yerine kimin geçeceği sorusu İspanya'da en çok konuşulan konu olmaya devam ediyor. Mendieta, kulübün 2023 yılında Allianz Arena'da Lewandowski'nin yerini almak üzere transfer edilen Bayern Münih'in efsane ismi Harry Kane'den başka bir yere bakmasına gerek olmadığı görüşünde. "Harry Kane'i Barcelona'da, LaLiga'da görmek isterim. O, tekrar söylemek gerekirse, kupa kazanma konusunda çok şanssız olan harika bir oyuncu. Neden olmasın? Robert Lewandowski'nin gelişini gördük, kimse onun Barça'ya geleceğini düşünmemişti, ama o geldi."
Eski İspanya milli futbolcusu şöyle devam ediyor: "Bence Barça şu anda iki ya da üç yıl öncesine göre çok daha iyi bir mali durumda. Takımın toparlanma, rekabetçi olma ve kazanma kapasitesine bakarsak. Şey, LaLiga'yı iki kez kazandılar. Bence bu, normalde başka bir kulüpte alabileceklerinden daha az paraya razı olan birçok büyük oyuncuyu çekecektir, sırf Barcelona olduğu için."
Lewandowski'nin vedası, Real Betis'e karşı oynadığı son iç saha maçının ardından taraftarlara veda etmesiyle duygusal bir an yaşandı. Taraftarlar onun adını haykırırken, forvet gözyaşlarını tutamadı. Bu, 119 gol ve kulüp tarihindeki kalıcı bir yer kazandıran dört yıllık serüvenin yakışır bir sonu oldu.
Taraftarlara son kez seslendiğinde, efsanevi 9 numara kulübün kendisi için ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koydu. ''Bugün çok duygusal ve zor bir gün. Barcelona'ya geldiğimde bu kulübün büyük olduğunu biliyordum, ancak desteğiniz inanılmazdı ve başından beri kendimi burada evimde hissettim. Adımı haykırışınızı asla unutmayacağım. Takım arkadaşlarıma, antrenörlere ve kulüpte çalışan herkese teşekkür ederim. Barça için oynamak bir onurdu. Bu dört yıl boyunca harika anlar paylaştık. Başardığımız her şeyden çok gurur duyuyorum. Bugün bu stadyuma veda ediyorum, ama Barça her zaman kalbimde kalacak. Visca el Barça ve Visca Catalunya!"