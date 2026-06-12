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lewandowskiGetty Images

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Lewandowski MLS'e mi gidiyor? Chicago Fire yönetimi ile görüşme: ayrıntılar

Transfers
Barcelona
AC Milan
Juventus
R. Lewandowski
Chicago Fire FC

Polonyalı forvet, MLS'den gelen teklifi değerlendiriyor.

Milan ve Juventus'un transfer piyasasındaki hayaliydi, ancak Robert Lewandowski'nin geleceği Avrupa'dan giderek uzaklaşıyor gibi görünüyor. Barcelona ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından, Polonyalı forvet MLS'e transfer olmaya giderek daha da yaklaşıyor gibi görünüyor.


1988 doğumlu oyuncu ve menajeri Pini Zahavi, Chicago Fire yönetimi ile görüşmek ve kariyerini sonlandırmak üzere denizaşırı transferi değerlendirmek için ABD'ye uçacak.


Daha Aralık ayında, ABD'li takımın sportif direktörü Gregg Berhalter, Lewandowski ve menajeriyle görüşmek üzere Barselona'ya uçmuş ve sözleşmedeki ücretin yanı sıra ticari faaliyetlerden elde edilecek ek gelirler de içeren milyonlarca dolarlık bir teklif sunmuştu.


  • CHICAGO'DAN BASKI

    Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Chicago Fire yönetimi anlaşmayı sonuçlandırmak için yeniden baskı yapıyor. Lewandowski bu teklifi değerlendiriyor ve ABD'ye yaptığı bu seyahat, bir sonraki takımını seçme konusundaki bazı tereddütlerini gidermesine yardımcı olabilir.


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  • SÖZLEŞME

    Teklif oldukça önemli: iki yıllık bir sözleşmeden söz ediliyor; üçüncü yıl için ise Lewandowski'nin kendi isteğine bağlı bir opsiyon bulunuyor. Lewandowski, ABD'de 40 yaşına kadar oynamaya devam edebilir.


    Bu önemli bir yolculuk olacak. Lewandowski ve menajeri, kariyerinin son önemli sözleşmesini arayan bir şampiyonu MLS'ye getirmek için baskı yapan Chicago Fire'ın teklifini çok dikkatli bir şekilde değerlendirecekler.