Lewandowski MLS'e mi gidiyor? Chicago Fire yönetimi ile görüşme: ayrıntılar

Milan ve Juventus'un transfer piyasasındaki hayaliydi, ancak Robert Lewandowski'nin geleceği Avrupa'dan giderek uzaklaşıyor gibi görünüyor. Barcelona ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından, Polonyalı forvet MLS'e transfer olmaya giderek daha da yaklaşıyor gibi görünüyor.





1988 doğumlu oyuncu ve menajeri Pini Zahavi, Chicago Fire yönetimi ile görüşmek ve kariyerini sonlandırmak üzere denizaşırı transferi değerlendirmek için ABD'ye uçacak.





Daha Aralık ayında, ABD'li takımın sportif direktörü Gregg Berhalter, Lewandowski ve menajeriyle görüşmek üzere Barselona'ya uçmuş ve sözleşmedeki ücretin yanı sıra ticari faaliyetlerden elde edilecek ek gelirler de içeren milyonlarca dolarlık bir teklif sunmuştu.



