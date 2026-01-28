Leroy Sane, Guardiola'nın üzerindeki etkisini açıkladı: "Beni sadece çalıştırmadı"

Almanya Milli Takımı forması da giyen Leroy Sane, çarşamba günü karşı karşıya geleceği eski çalıştırıcısının futbol anlayışını tamamen değiştirdiğini söylüyor. 2020’de ayrılmadan önce Manchester’da kupalarla dolu dört sezon geçiren 30 yaşındaki oyuncu, Katalan teknik direktörün etkisinin basit saha içi talimatların çok ötesine geçtiğine inanıyor.

Kritik Avrupa karşılaşması öncesinde BBC Sport’a konuşan Sane, Guardiola’yı “modern futbolun kesin mimarı” olarak tanımladı. Etihad Campus’ta aldığı yoğun eğitimin, kendisini ham bir yetenekten, en üst seviyede rekabet edebilen elit bir hücum oyuncusuna dönüştürdüğünü vurguladı.

“Pep size bambaşka bir futbol gösteriyor,” diyen Sane sözlerini şöyle sürdürdü: “Taktik talepleri bitmek bilmiyor ama beni sadece çalıştırmadı; beni geliştirdi, dönüştürdü. Onun rehberliğinden ayrıldığımda, hayal edebileceğimden çok daha komple bir oyuncu hâline gelmiştim.”

Galatasaraylı futbolcu, Guardiola’nın futbol zihnini “tamamen yeniden programladığını” da dile getirdi. Bu sürecin zirvesinin ise 2017-18 sezonunda, rekorlar kırılan şampiyonluk yılında kazandığı PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülü olduğunu belirtti.

Sane, o ödül ve şampiyonluğu dünya sahnesine gerçekten çıktığı an olarak tanımlıyor; Etihad’a yeniden adım atmaya hazırlanırken bu anıların hâlâ zihninde çok taze olduğunu söylüyor.