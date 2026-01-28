Getty/GOAL
Leroy Sane, Guardiola'nın üzerindeki etkisini açıkladı: "Beni sadece çalıştırmadı"
Modern futbolun “nihai mimarı”na övgü
Almanya Milli Takımı forması da giyen Leroy Sane, çarşamba günü karşı karşıya geleceği eski çalıştırıcısının futbol anlayışını tamamen değiştirdiğini söylüyor. 2020’de ayrılmadan önce Manchester’da kupalarla dolu dört sezon geçiren 30 yaşındaki oyuncu, Katalan teknik direktörün etkisinin basit saha içi talimatların çok ötesine geçtiğine inanıyor.
Kritik Avrupa karşılaşması öncesinde BBC Sport’a konuşan Sane, Guardiola’yı “modern futbolun kesin mimarı” olarak tanımladı. Etihad Campus’ta aldığı yoğun eğitimin, kendisini ham bir yetenekten, en üst seviyede rekabet edebilen elit bir hücum oyuncusuna dönüştürdüğünü vurguladı.
“Pep size bambaşka bir futbol gösteriyor,” diyen Sane sözlerini şöyle sürdürdü: “Taktik talepleri bitmek bilmiyor ama beni sadece çalıştırmadı; beni geliştirdi, dönüştürdü. Onun rehberliğinden ayrıldığımda, hayal edebileceğimden çok daha komple bir oyuncu hâline gelmiştim.”
Galatasaraylı futbolcu, Guardiola’nın futbol zihnini “tamamen yeniden programladığını” da dile getirdi. Bu sürecin zirvesinin ise 2017-18 sezonunda, rekorlar kırılan şampiyonluk yılında kazandığı PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülü olduğunu belirtti.
Sane, o ödül ve şampiyonluğu dünya sahnesine gerçekten çıktığı an olarak tanımlıyor; Etihad’a yeniden adım atmaya hazırlanırken bu anıların hâlâ zihninde çok taze olduğunu söylüyor.
- Getty Images Sport
Etihad’da yüksek riskli bir dönüş
Bu buluşma duygusal olsa da, sportif tablo son derece sert. Yeni Şampiyonlar Ligi formatında iki takım da son haftaya sonuç almak zorunda giriyor. Türk temsilcisi, 36 takımlı lig aşamasında son maçlar öncesinde 10 puanda bulunurken, Manchester City henüz son 16 turunu garantilemiş değil. Sane, İngiltere’nin kuzeybatısına dönüşünde daha rahat bir maç umduğunu itiraf etse de, puan durumu bunun tam tersini dayatıyor.
“Açıkçası kura çekildiğinde, karşılaştığımızda City’nin ilk sekizi garantilemiş olmasını ummuştum,” diyen kanat oyuncusu devam etti:
“Ama şimdi iki taraf için de son derece kritik, yüksek tansiyonlu bir maç olacak. Her şeyin City için pamuk ipliğine bağlı olduğu bir anda Etihad’da onlarla oynamak… Bundan daha yoğun bir atmosfer zor bulunur.”
Sane bu karşılaşmayı “gerçek bir eve dönüş” olarak görüyor; ancak görevin zorluğu konusunda hiçbir yanılgısı yok. Ev sahibinin turnuvanın en büyük favorilerinden biri olduğunu kabul ederken, takımlarının İngiltere’ye sadece formalite icabı gitmediğinin de altını çiziyor.
Premier Lig şampiyonlarının acımasız evrimi
Manchester’a dönüş, ayrılışından bu yana tablonun ne kadar değiştiğini Sané’ye bir kez daha gösterdi. Kadro adeta baştan aşağı yenilenmiş durumda; kulübün yakın geçmişteki altın döneminin simge isimleri başka maceralara yelken açtı. Sané, kulüpteki son sezonundan yalnızca birkaç eski takım arkadaşının, Rodri, Phil Foden, Bernardo Silva ve John Stones, hâlâ kadroda yer aldığını hatırlattı.
Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan gibi efsanelerin ayrılığına değinen hücum oyuncusu, kulüpte yerleşmiş mükemmeliyet kültürüne dair çarpıcı bir tablo çizdi. Ona göre organizasyon, duygusallıktan ya da geçmiş başarıların hatırından bağımsız, sürekli gelişme arzusuyla ayakta duruyor.
“City gibi bir kulüpte evrim asla durmaz,” diyen Sane sözlerini şöyle sürdürdü: “Kevin ya da İlkay gibi efsaneler ayrıldı çünkü bazen her şeyi kazandıktan sonra yeni bir ufka ihtiyaç duyarsınız. Ama şunu net söyleyeyim: City’de baskı hiç bitmez. Her hafta en üst seviyede performans göstermezseniz, kulüp yoluna devam edecek şekilde inşa edilmiştir, sizinle ya da siz olmadan.”
Tüm bu değişime rağmen Sane, kulüpteki dostlarıyla “hiçbir zaman bağının kopmadığını” da vurguladı ve birlikte iki Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı kadrodan geriye kalan isimlerle yeniden bir araya gelmek için sabırsızlandığını söyledi.
- Getty Images Sport
İstanbul devleri sürprize hazır
Premier Lig ve ardından Bundesliga’dan ayrıldıktan sonra Sané, İstanbul’da adeta yeniden doğdu. Şehrin “nefes kesen” enerjisinden ve Süper Lig’in yeterince değer görmeyen kalitesinden tutkuyla söz eden yıldız oyuncu, Galatasaray’ın Avrupa’nın elitleriyle boy ölçüşebileceğini şimdiden kanıtladığını savundu.
Liverpool ve Atlético Madrid’e karşı sergilenen performansları örnek gösteren Sane, mevcut takımının gücünden emin bir duruş sergiledi. Türkiye’deki tutkulu atmosferin, çarşamba günü kendilerini bekleyen zorlu deplasman gibi maçlara mental olarak hazırladığını ifade etti.
“90 dakikalık bir mücadelede her şey mümkün,” diyerek sözlerini noktaladı ve deplasman tribünlerine seslendi:
“Kazanabileceğimize inanmayacaksak, Türkiye’de kalmamız daha iyi. O gece en üst seviyemize çıkarsak, herkese karşı rekabet edebiliriz.”
Şu anda 11. sırada yer alan City, ilk sekize girerek son 16 turu biletini alma şansını hâlâ elinde tutuyor.
Galatasaray ise 17. sırada bulunuyor ve seri başı olarak eleme play-off turuna kalabilmek için galibiyet arayacak.
