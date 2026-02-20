Goal.com
Canlı
Lens PSG title race GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Lens gerçekten Ligue 1'i kazanabilir mi? Fransa'nın sürpriz takımı şampiyonluk yarışında PSG'ye nasıl karşı koyuyor?

8 Şubat'ta Ousmane Dembele, Paris Saint-Germain'in üçlü kupayı kazanan en iyi haline geri döndüğünü gururla ilan etti. Luis Enrique'nin oyuncuları, 2025-26 sezonunun ilk yarısında pek de etkileyici bir performans sergilememişti, bu yüzden La Classique'de tüm yerli ve Avrupalı rakiplerine bir uyarı göndermek istediler ve bu hedeflerini Parc des Princes'te Marsilya'ya 5-0'lık acımasız bir yenilgi yaşatarak kesin bir şekilde gerçekleştirdiler.

"Bu, tüm Parisliler için özel bir maç," dedi Dembele gülümseyerek, "ve sezonun ikinci yarısında her şeyi kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

PSG'nin birincil hedefi elbette Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumak, ancak bu kesinlikle kolay olmayacak. Ligue 1 şampiyonluğunu korumak da kolay olmayacak. PSG'nin beşinci kez üst üste Fransa şampiyonluğunu kazanacağı tahmin ediliyordu, ancak şu anda ligde ikinci sırada bulunuyorlar ve Lens, sadece 12 hafta kala daha da şaşırtıcı bir şekilde liderlik koltuğunda oturuyor.

Peki, Ligue 1'de neler oluyor? PSG'nin başı dertte mi? Lens, 1998'den bu yana ilk kez ve tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanmak için bu fırsatı değerlendirebilir mi?

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-LENSAFP

    'Farklı' bir Lens

    Luis Enrique, Paris'te önemli bir sorun olmadığı konusunda ısrarcı. PSG teknik direktörü, "Geçen sezona kıyasla değişen tek şey Lens" dedi. "Onlar farklı. Geri kalan her şey eskisi gibi."

    Muhtemelen sadece yarı yarıya haklı. Lens, bir yıldan kısa bir süre önce Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanamayan takımdan kesinlikle farklı, hatta neredeyse tanınmaz hale geldi.

    Eski teknik direktör Will Still yönetiminde kötü bir takım değillerdi. Aksine, sekizinci sırada bitirmeleri, oyuncu satan bir kulüp için sağlam bir performans gibi görünüyordu. Yani, asıl mesele, geçen yaz Still'in yerine geçen Pierre Sage'in tüm beklentileri aşması.

    Kabul etmek gerekir ki, Sage, geçen yılın Ocak ayında kovulmadan önce Lyon'da zorlu koşullarda iyi bir iş çıkardığı için Lens tarafından akıllıca bir atama gibi görünüyordu. Ancak, sezon başında hedefi küme düşmemekti ve kulüp, tek odak noktası hesapları dengelemek olduğu için bununla tamamen rahattı.

    • Reklam
  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-NICEAFP

    'İyi konum'

    Sage, Lens'i Paris FC'yi 5-0 mağlup ederek Ligue 1'in zirvesine geri döndürdükten sonra, takımının "hedeflerinin" değiştiğini isteksizce kabul etti. Ancak , " Şampiyonluk aklımda değil. Hedefimize ulaştık (küme düşmeyi önledik), şimdi Conference League'i düşüneceğiz.

    Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için en az üç galibiyet gerekiyor, belki daha fazlası, bu yüzden PSG'den çok Olympique de Marseille veya Olympique Lyonnais'yi düşünüyoruz."

    Ancak, oyuncularının çok farklı bir bakış açısı benimsedikleri dikkat çekiyor.

    Eski Crystal Palace forveti Odsonne Edouard, "Şampiyonluk için mücadele etmek için iyi bir konumdayız, bunu saklamayacağız" dedi. "Biz rekabetçiyiz. Sonuna kadar gideceğiz."

    Lens'in PSG'yi sonuna kadar zorlayabileceğinden şüphe etmek için gerçek bir neden yok, çünkü birçok oyuncusu şu anda çok yüksek bir performans sergiliyor.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENSAFP

    Önemli oyuncuların satışına rağmen 'daha dengeli'

    Lens, 2022-23 sezonunda PSG'nin sadece bir puan gerisinde bitirerek son kez şampiyonluk mücadelesi verdiği günden bu yana bir dizi yetenekli oyuncuyu sattı. Örneğin, Abdukodir Khusanov ve Kevin Danso şu anda sırasıyla Manchester City ve Tottenham'da Premier Lig'de forma giyiyor.

    Bu nedenle, geçen yaz transfer döneminde üç önemli oyuncuyu daha kaybettikten sonra (Neil El-Aynaoui (Roma), Andy Diouf (Inter) ve Facundo Medina (Marsilya)), tecrübeli orta saha oyuncusu Adrien Thomasson, büyük ölçüde değişen Lens'in bu sezon ne yapacağını gerçekten bilmiyordu.

    32 yaşındaki oyuncu, getfootballnewsfrance.com'a verdiği röportajda, "Bu sezon nasıl olacağını ve ayrılan oyuncuların yerini alanların aynı seviyede olup olmayacağını kendimize soruyorduk" dedi. "Bu anlamda kulüp iyi çalıştı çünkü rekabetçi bir takımımız var ve bu benim için geçen seneden daha iyi .

    Bence daha dengeliyiz. Özellikle hücumda, geçen sezon sahip olmadığımız oyuncu profillerine sahibiz. Bana göre, daha eksiksiz bir takımız."

    Buna hiç şüphe yok, çünkü neredeyse tüm transferler Stade Bollaert-Delelis'te büyük ve anında bir etki yarattı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-LENSAFP

    Mükemmel indirimli alışverişler

    Strasbourg'dan 3 milyon avroya transfer edilen Robin Risser, daha önce Ligue 1'de hiç forma giymemiş olmasına rağmen, Lens'in 1 numaralı kaleci hedefi değildi. Ancak Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen bu oyuncu, Didier Deschamps tarafından A Milli Takım'a çağrılacağı tahmin ediliyor.

    Aynı durum, 29 yaşında kariyerinin en iyi futbolunu oynayan sol bek Matthieu Udol (3,5 milyon euro) için de geçerli. Eski Newcastle forveti Florian Thauvin (6 milyon euro) ise Lens'teki olağanüstü geri dönüşü sayesinde 33 yaşında Fransa milli takımına geri döndü.

    Deschamps, Edouard'a (3,7 milyon euro) yakın zamanda telefon etmeyecek, ancak geçen sezon Leicester City'de geçirdiği kötü kiralık dönemden sonra Palace tarafından satılmadan önce kendi mini canlanmasını yaşıyor.

    Mamadou Sangare ise orta sahadaki dominant performansıyla Manchester United ve Chelsea dahil birçok Premier League takımının ilgisini çektiği bildiriliyor. Crystal Palace ve West Ham'ın ise Red Bull Salzburg'dan transfer edildiği günden bu yana savunmada parlayan 8 milyon avroluk yaz transferi Samso Baidoo'yu yakından takip ettiği iddia ediliyor.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-STRASBOURGAFP

    Sarr'ın güvenini geri kazanmak

    Lens'in inanılmaz gelişimi sadece akıllı transferlere bağlı değil - Ocak ayında Allan Saint-Maximin'i transfer etmeleri şimdiden bir ustalık hamlesi gibi görünse de, eski Newcastle kanat oyuncusu Ligue 1'deki ilk iki maçında üç golde rol aldı.

    Sage, 30 yaşındaki Wesley Said gibi mevcut kadro oyuncularını da canlandırdı. Said, teknik direktörün üçlü hücum hattının sol kanadında kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaşarak 10 gol attı. Thomasson'un durumunda ise, Fransız oyuncuyu daha derin bir oyun kurucu rolüne kaydırmak meyvesini verdi, ancak Malang Sarr'ın durumunda bu neredeyse tamamen zihinsel bir çalışmaydı.

    Lens, Chelsea'deki moral bozucu döneminden hala travma yaşayan bir savunma oyuncusunu satmaya açıktı, ancak Anderlecht'in teklifine rağmen, 27 yaşındaki oyuncunun fiziksel gücü, çok yönlülüğü ve elit düzeydeki deneyiminin onu üçlü savunma hattının kilit figürü haline getirebileceğini hızla anlayan Sage'in isteği üzerine Sarr'ı takımda tuttular.

    Teknik direktörün gösterdiği güven, Sarr'ın özgüvenini geri kazanmasında önemli bir rol oynadı ve Sarr, Lens'in bu sezon Ligue 1'de diğer takımlardan daha az gol yemesine (17) önemli katkı sağladı. Lens'in Ekim sonundan bu yana hiçbir maçta gol atamadığı gerçeğini de eklediğinizde, kulüple bağlantılı birçok kişinin neden inanmaya başladığını anlamak kolaydır.

    Lens'in 1998'deki şampiyonluğunu yöneten eski başkan Gervais Martel, L'Equipe'e verdiği röportajda "Bu takım bir buharlı silindir gibi: ilerlerken savunma yapıyor ve rakiplerini hataya zorluyor" diyerek heyecanını dile getirdi. "Öyleyse neden şampiyon olmayı hayal etmeyelim ki?!"

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    PSG hala PSG mi?!

    Sage, şampiyonluk zaferi konusundaki konuşmaları açıkça küçümsemeye kararlı ve PSG'nin geçen sezon kanıtladığı gibi, şu andan sezon sonuna kadar önlerine çıkan her şeyi silip süpürebilecek "olağanüstü bir takım" olduğunu vurguluyor. Lens teknik direktörü, "PSG son düzlüğe girdiğinde, onları bir daha göremeyebiliriz" dedi.

    Sage ayrıca Luis Enrique'nin takımının ancak "PSG olmadıkları" takdirde yenilebilir olduğunu savundu . Ama mesele şu: Le Classique bir yana, PSG sezonun önemli bir bölümünde kendileri gibi görünmüyordu.

    Bunun birçok nedeni var, bunların başında da 2025 yılı boyunca birçok cephede mücadele etmenin yol açtığı yorgunluk ve sakatlıklar geliyor. Ancak Dembele, PSG'nin formuna kavuştuğunu ilan ettikten sadece bir hafta sonra, asıl sorunun bazı takım arkadaşlarının artık aynı özverili tavırla oynamaması olduğunu oldukça açık bir şekilde dile getirdi.

    "Geçen sezon, kendimizi düşünmeden önce kulübü ön planda tuttuk ve bence buna geri dönmemiz gerekiyor," dedi Ballon d'Or ödüllü oyuncu, geçen hafta Rennes'e karşı alınan şok yenilginin ardından. "Sezonun ikinci yarısındayız ve ön planda Paris Saint-Germain olmalı, bireysel oyuncular değil, çünkü sahada kendi başımıza oynarsak, bu işe yaramaz. İstediğimiz şampiyonlukları kazanamayız."

    Öyleyse, Sage, şampiyonları tahtından etmek için takımının Nisan ayında şampiyonla oynayacağı maçta galip gelmesi gerektiğini savunarak gerçekçi davranıyor olsa da, Lens için en azından bir umut ışığı var.

    46 yaşındaki teknik adam, "PSG'yi daha önce hiç yenemedim, ama 12 Nisan'da bu gerçekleşirse fena olmaz!" dedi. Gerçekten de, Lens Stade Bollaert-Delelis'teki bu özel karşılaşmayı kazanırsa, Sage bile şampiyonluğu düşünmeye başlayabilir.

1. Lig
Lens crest
Lens
RCL
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM
0