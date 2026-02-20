Lens gerçekten Ligue 1'i kazanabilir mi? Fransa'nın sürpriz takımı şampiyonluk yarışında PSG'ye nasıl karşı koyuyor?

Sage, şampiyonluk zaferi konusundaki konuşmaları açıkça küçümsemeye kararlı ve PSG'nin geçen sezon kanıtladığı gibi, şu andan sezon sonuna kadar önlerine çıkan her şeyi silip süpürebilecek "olağanüstü bir takım" olduğunu vurguluyor. Lens teknik direktörü, "PSG son düzlüğe girdiğinde, onları bir daha göremeyebiliriz" dedi.
Sage ayrıca Luis Enrique'nin takımının ancak "PSG olmadıkları" takdirde yenilebilir olduğunu savundu . Ama mesele şu: Le Classique bir yana, PSG sezonun önemli bir bölümünde kendileri gibi görünmüyordu.
Bunun birçok nedeni var, bunların başında da 2025 yılı boyunca birçok cephede mücadele etmenin yol açtığı yorgunluk ve sakatlıklar geliyor. Ancak Dembele, PSG'nin formuna kavuştuğunu ilan ettikten sadece bir hafta sonra, asıl sorunun bazı takım arkadaşlarının artık aynı özverili tavırla oynamaması olduğunu oldukça açık bir şekilde dile getirdi.
"Geçen sezon, kendimizi düşünmeden önce kulübü ön planda tuttuk ve bence buna geri dönmemiz gerekiyor," dedi Ballon d'Or ödüllü oyuncu, geçen hafta Rennes'e karşı alınan şok yenilginin ardından. "Sezonun ikinci yarısındayız ve ön planda Paris Saint-Germain olmalı, bireysel oyuncular değil, çünkü sahada kendi başımıza oynarsak, bu işe yaramaz. İstediğimiz şampiyonlukları kazanamayız."
Öyleyse, Sage, şampiyonları tahtından etmek için takımının Nisan ayında şampiyonla oynayacağı maçta galip gelmesi gerektiğini savunarak gerçekçi davranıyor olsa da, Lens için en azından bir umut ışığı var.
46 yaşındaki teknik adam, "PSG'yi daha önce hiç yenemedim, ama 12 Nisan'da bu gerçekleşirse fena olmaz!" dedi. Gerçekten de, Lens Stade Bollaert-Delelis'teki bu özel karşılaşmayı kazanırsa, Sage bile şampiyonluğu düşünmeye başlayabilir.