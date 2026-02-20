Lens gerçekten Ligue 1'i kazanabilir mi? Fransa'nın sürpriz takımı şampiyonluk yarışında PSG'ye nasıl karşı koyuyor?

"Bu, tüm Parisliler için özel bir maç," dedi Dembele gülümseyerek, "ve sezonun ikinci yarısında her şeyi kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

PSG'nin birincil hedefi elbette Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumak, ancak bu kesinlikle kolay olmayacak. Ligue 1 şampiyonluğunu korumak da kolay olmayacak. PSG'nin beşinci kez üst üste Fransa şampiyonluğunu kazanacağı tahmin ediliyordu, ancak şu anda ligde ikinci sırada bulunuyorlar ve Lens, sadece 12 hafta kala daha da şaşırtıcı bir şekilde liderlik koltuğunda oturuyor.

Peki, Ligue 1'de neler oluyor? PSG'nin başı dertte mi? Lens, 1998'den bu yana ilk kez ve tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanmak için bu fırsatı değerlendirebilir mi?