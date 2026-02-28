Getty Images Sport
Leeds menajeri Daniel Farke, Man City yenilgisinin ardından maçın bitiminde hakemden uzaklaştırıldı ve oyundan atıldı
Manchester City üç puanı aldı
Ocak ayında transfer edilen Antoine Semenyo, Gana milli takımının tek golünü atarak City'nin kahramanı oldu. Bu gol, Erling Haaland'ın yokluğunda Pep Guardiola'nın takımına lig lideri Arsenal ile arasındaki farkı sadece iki puana indiren hayati üç puanı kazandırdı.
Norveçli gol makinesi sakatlığı nedeniyle Yorkshire'a gidemeyince, Omar Marmoush ve Semenyo gol yükünü üstlenmekle görevlendirildi. Semenyo, altı metre karesine girip Rayan Ait-Nouri'nin düşük ortasını Haaland'ı andıran bir vuruşla goleçevirerek, City'nin onu İngiltere'nin kuzeybatısına getirmek için ödediği yüksek transfer ücretinin bir kısmını bir kez daha geri ödedi.
Arsenal, Guardiola'nın adamlarının, ziyaret etmesi zor bir sahada, ışıklar altında hata yapmasını umuyordu. Gunners, Pazar günü Emirates'te Chelsea'yi ağırladığında bir kez daha zirvede 5 puanlık farkı yakalayabilir, ancak City'den bir maç fazla oynamış olacak.
Elland Road'da pişmanlık
Yakın geçen maçta sinirler gerildi ve Leeds teknik direktörü Bankes'in aldığı birkaç karardan memnun değildi. Leeds maçın sonlarında beraberlik golü için baskı yaparken, City çeşitli kurnaz taktiklerle değerli zamanı tüketirken Farke her geçen saniye daha da sinirleniyordu. Hakem düdüğü çaldığında, Farke maçın sonunda biraz daha süre olmasını beklediği için mağdur olduğunu düşündü ve sahaya fırladı.
Ayrıca, Matheus Nunes'in koluna top çarptığında ev sahibi takıma penaltı verilmesi gerektiği yönünde iddialar da vardı. Video yardımcı hakemin Leeds için potansiyel bir penaltı kararı verebileceği görülüyordu, ancak itirazlar reddedildi ve Bankes'in verdiği ilk karar onandı.
Rayan Cherki de Ilia Gruev'in bacağına çivili kramponuyla basarak cezadan kurtuldu. Hızlı bir atak yapmak isteyen Fransız oyuncu, yerde oturan orta saha oyuncusundan topu aldı, ancak ilerlerken Gruev'in ayağına bastı. Bu hareket muhtemelen kazara oldu, ancak Farke, takımına oyuncu avantajı verilmediğinden dolayı mağdur olduğunu hissetmiş olabilir.
Riemer, Farke'nin kırmızı kartına tepki gösterdi
Maçtan sonra konuşan Farke'nin yardımcısı Eddie Riemer, Leeds teknik direktörünün bir dizi konudan memnun olmadığını açıkladı.
"Sanırım onunla [Farke] kısa bir sohbet ettim. Bazı olaylar ve bariz zaman kaybı vardı," dedi Riemer, YahooSports aracılığıyla. "Birkaç kez korner verebileceğini düşündük. Birkaç kez sarı kart gördüler. 'Neden?' diye sahada koştu ve bu yüzden oyundan atıldı, ama belki de saldırganlık veya sert davranışından dolayıydı. Nadiren oyundan atılır. İlki, yükseldiğimizde aşırı sevinmesiydi. Bu ikincisi ve bence çok sert bir karar."
Performansla ilgili olarak Riemer şunları ekledi: "Gerçekten büyük bir değişim yaptık ve sonuna kadar onları zorladık. İnanılmaz bir performans. İyi bir şekilde toparlanmaya çalışacağız ve Salı günü Sunderland maçında sahada olacağız.
"Bir gol atmalıydık ve devre arası düdüğü çalmak üzereyken, en kötü anda gol yedik. Böyle bir çaba gösterdikleri için çocuklarla gurur duyuyorum."
Arsenal üzerindeki baskı
Arsenal, City'nin zorlu performansına kendi galibiyetiyle cevap vermek zorunda. Gunners, Carabao Cup'ta Londra rakibini iki kez mağlup ettikten sonra, Chelsea'ye sezonun üçüncü yenilgisini tattırmaya kararlı.
