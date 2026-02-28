Leeds menajeri Daniel Farke, Man City yenilgisinin ardından maçın bitiminde hakemden uzaklaştırıldı ve oyundan atıldı

Ocak ayında transfer edilen Antoine Semenyo, Gana milli takımının tek golünü atarak City'nin kahramanı oldu. Bu gol, Erling Haaland'ın yokluğunda Pep Guardiola'nın takımına lig lideri Arsenal ile arasındaki farkı sadece iki puana indiren hayati üç puanı kazandırdı.

Norveçli gol makinesi sakatlığı nedeniyle Yorkshire'a gidemeyince, Omar Marmoush ve Semenyo gol yükünü üstlenmekle görevlendirildi. Semenyo, altı metre karesine girip Rayan Ait-Nouri'nin düşük ortasını Haaland'ı andıran bir vuruşla goleçevirerek, City'nin onu İngiltere'nin kuzeybatısına getirmek için ödediği yüksek transfer ücretinin bir kısmını bir kez daha geri ödedi.

Arsenal, Guardiola'nın adamlarının, ziyaret etmesi zor bir sahada, ışıklar altında hata yapmasını umuyordu. Gunners, Pazar günü Emirates'te Chelsea'yi ağırladığında bir kez daha zirvede 5 puanlık farkı yakalayabilir, ancak City'den bir maç fazla oynamış olacak.