Rafael Leao sosyal medyada yeniden konuştu ve Milan'dan ayrılığa üstü kapalı şekilde değindi. Portekizli hücum oyuncusunun bu akşam Instagram hikâyesinde paylaştıkları şöyle: "Tek düşüncem saha: Her maçta ve her antrenmanda elimden gelenin en iyisini vermeye odaklandım. Her türlü spekülasyonun ve gerçeği yansıtmayan haberlerin önüne geçmek için, bir süredir tüm çıkarlarımın yönetimini yalnızca aileme ve avukatlarıma bıraktığımı bir kez daha vurguluyorum. Benim adıma konuşmaya başka hiç kimse yetkili değildir. Odak noktası sıradaki hedefler".
Çeviri:
Leao ve Milan’a veda: “Tek düşüncem saha, benim adıma kimse konuşamaz. Aklım sıradaki hedeflerde”
Karmaşık durum
Portekizli forvet, AC Milan tarafından satılabilir görülen oyuncu, böylece yeniden sesini duyurdu ve geleceğiyle ilgili olarak bunu sosyal medyada yaptı, hem de spekülasyonların önüne geçmek için net bir şekilde: Durumunu bir kez daha yineleyerek yalnızca ailesine, özellikle de babasına, ve avukatlarına güvendiğini açıkladı ve böylece olası bir satış durumunda Jorge Mendes’in devreye girmesi ihtimalini de uzaklaştırdı.Şimdilik transferle bağlantılı bir dikkat dağınıklığı yok, ancak Leao, Milan için kesinlikle dokunulmaz değil ve bu çıkmaz şu anda Amorim’in planlama yapmasını zorlaştırıyor.
Amorim'in tercihi
Nitekim eski Sporting ve Manchester United teknik direktörü için 10 numaranın hiç de vazgeçilmez olmadığı bir sır değil ve Leao’nun transfer döneminin başındaki veda sözleri de ayrılığın oldukça kesin olduğu yönünde işaret veriyordu; ancak günler geçtikçe Milan’ın ekonomik açıdan, oyuncunun ise sportif açıdan uygun bulduğu tekliflerin gelmemesi durumu dondurdu ve Leao artık takımda kalabilir ama 3-4-2-1’de rolü net şekilde tanımlanmış değil; üstelik ayrılığının gerçekleşmemesi nedeniyle kendi pozisyonuna yatırım yapılmasına da imkan tanımadı.
Türkiye'ye hayır ve düşük teklifler
Gerçek şu ki Türkiye’den gelen teklifler, ilk olarak Fenerbahçe’den, ardından ise özellikle Galatasaray’dan gelenler, AC Milan’ı hiçbir zaman ikna etmedi; kulüp daha en başından beri bonservisiyle kesin transfer için 60 milyon euro istedi: İstanbul’dan ise satın alma opsiyonlu ya da zorunlu kiralama şeklinde, çok daha düşük rakamlarda teklifler, yaklaşık 35/40 milyon euro seviyesinde geldi. Üstelik Leao da Boğaz’a transferi kariyeri açısından bir ilerleme olarak görmüyor.
Bunun sonucu olarak bugün itibarıyla, 12 Ağustos'ta, transfer döneminin bitimine 20 gün ve Serie A'nın başlamasına 10 gün kala, Leao gelecek sezon nerede oynayacağını hâlâ kesin olarak bilmiyor: büyük ihtimalle Premier League veya La Liga'dan cazip bir yoklama bekliyordu, ancak bu gelmedi. Bu nedenle kadronun en çok kazanan oyuncusu ve teknik açıdan en donanımlı isimlerden biri olan futbolcu artık ilk 11'de oynayacağından bile emin değil, tabii sonunda takımda kalırsa; bunun yanı sıra gelen transfer görüşmelerini de kilitledi. Tehlikeli bir çıkmaz sokak; Leao bunu sosyal medya hamleleriyle savuşturmaya çalışıyor: eğer sonunda Milan'da kalırsa, yaz boyunca gelen ve AC Milan'ı birkaç kez suçladığı çok sayıdaki hoşnutsuzluk göstergesini taraftarların nasıl karşılayacağını da görmek gerekecek.
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