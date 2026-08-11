Bunun sonucu olarak bugün itibarıyla, 12 Ağustos'ta, transfer döneminin bitimine 20 gün ve Serie A'nın başlamasına 10 gün kala, Leao gelecek sezon nerede oynayacağını hâlâ kesin olarak bilmiyor: büyük ihtimalle Premier League veya La Liga'dan cazip bir yoklama bekliyordu, ancak bu gelmedi. Bu nedenle kadronun en çok kazanan oyuncusu ve teknik açıdan en donanımlı isimlerden biri olan futbolcu artık ilk 11'de oynayacağından bile emin değil, tabii sonunda takımda kalırsa; bunun yanı sıra gelen transfer görüşmelerini de kilitledi. Tehlikeli bir çıkmaz sokak; Leao bunu sosyal medya hamleleriyle savuşturmaya çalışıyor: eğer sonunda Milan'da kalırsa, yaz boyunca gelen ve AC Milan'ı birkaç kez suçladığı çok sayıdaki hoşnutsuzluk göstergesini taraftarların nasıl karşılayacağını da görmek gerekecek.