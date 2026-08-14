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Boca Juniors v Estudiantes - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Leandro Paredes, Boca Juniors'ta kalmak için AC Milan'ın teklifini reddetti

Transfers
L. Paredes
AC Milan
Serie A
Liga Profesional
Boca Juniors

Boca Juniors kaptanı Leandro Paredes, Avrupa'da transfer döneminin açık olduğu süreçte İtalya'nın dev kulüplerinden AC Milan'dan gelen teklifi net bir şekilde reddetti. 32 yaşındaki Dünya Kupası şampiyonu, Serie A'ya dönüş ihtimalini anında kapattı ve AC Milan'a odağının tamamen Buenos Aires'te kupa kazanmaya yönelik olduğunu açıkça bildirdi.

  • Paredes, Milan'ın teklifini reddetti

    TyC Sports'a göre Boca kaptanı Paredes, Avrupa'da devam eden transfer döneminde Milan'dan gelen teklifi geri çevirdi. Serie A ekibinin temsilcileri, kulübe resmi bir teklif sunmadan önce olası bir transferi görüşmek için 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla doğrudan temasa geçti. Ancak 2022 Dünya Kupası şampiyonu, Milan'dan Boca yönetimiyle temasa geçmemesini istedi ve La Bombonera'da kalmaya olan tam bağlılığını bir kez daha vurguladı.

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  • Boca Juniors v Velez - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport

    Orta saha oyuncusu Boca'ya imza attı

    Haberde ayrıca, Paredes'in takımın istikrarını ve odağını korumak için daha en baştan herhangi bir müzakere ihtimalini kararlı şekilde kapattığı da eklendi. Kaptan, San Siro ekibinden gelen telefonu yanıtladı ve ilgileri için teşekkür etti, ancak olmak istediği yerde zaten bulunduğunu da hemen açıkça belirtti. 2028'in sonlarına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli milli oyuncu, Boca'yı yurt içi rekabette yönetmeye sıkı sıkıya bağlı kalmayı sürdürüyor.

  • İtalya'nın dört bir yanına yayılan uzun geçmiş

    İtalya'ya dönüş, 2014'te Chievo ile başlayıp ardından Empoli ve Roma'daki etkili dönemlerle devam eden kapsamlı Serie A yolculuğuna bir bölüm daha ekleyebilirdi. 2017'de Zenit St Petersburg'a, daha sonra da Paris Saint-Germain'e transfer olan oyun kurucu, 2022'de Juventus ile İtalya'ya geri döndü ve 2023'te yeniden Roma'ya katıldı. 2025'in ortasında Boca'ya yaptığı duygusal dönüş, tam bir çemberi tamamladı; Liga Profesional'daki dikkat çekici performansları da Arjantin Milli Takımı'ndaki kilit rolünü korumasını sağladı.

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  • Boca Juniors v Velez - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport

    Boca'yı Platense sınavı bekliyor

    Artık odak hızla iç meselelerine kayarken Boca, cumartesi günkü Clausura karşılaşmasında Platense deplasmanına gidiyor. Rodolfo Arruabarrena'nın ekibi, lig şampiyonluğu yarışında olumlu ivmesini sürdürmekte kararlı. Tecrübeli yıldız için nihai hedef, çocukluk kulübüne büyük bir kupa kazandırmak ve La Bombonera'daki kalıcı mirasını pekiştirmek olmaya devam ediyor.

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