Leandro Paredes, Boca Juniors'ta kalmak için AC Milan'ın teklifini reddetti

Haberde ayrıca, Paredes'in takımın istikrarını ve odağını korumak için daha en baştan herhangi bir müzakere ihtimalini kararlı şekilde kapattığı da eklendi. Kaptan, San Siro ekibinden gelen telefonu yanıtladı ve ilgileri için teşekkür etti, ancak olmak istediği yerde zaten bulunduğunu da hemen açıkça belirtti. 2028'in sonlarına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli milli oyuncu, Boca'yı yurt içi rekabette yönetmeye sıkı sıkıya bağlı kalmayı sürdürüyor.