Getty Images/GOAL
Çeviri:
Leah Williamson, Lauren James ve Hannah Hampton'ın dönüşüyle güçlenen Lionesses, ancak sakatlıklar nedeniyle İngiltere'nin 2027 Dünya Kupası ilk eleme maçlarında önemli ikiliyi kaybeder
Aslanlar önemli oyuncuların dönüşüyle güçlendi: Hampton, Williamson, James ve diğerleri geri döndü
Wiegman'ın Salı sabahı büyük ölçüde değişmiş bir İngiltere kadrosu açıklayacağı tahmin ediliyordu. Bunun nedeni, Lionesses'in 2025'teki son kampına birçok önemli ismin katılamaması ve o zamandan bu yana önemli oyuncuların bazılarının sakatlık yaşamasıydı. Bu, Hampton, Williamson, Greenwood ve James'in yanı sıra, kulüp ve milli takım için son derece zorlu geçen 2025 yılının ardından geçen yılın sonunda milli takımdan izin alan Jess Carter'ın da kadroya geri döneceği anlamına geliyor. Carter, NWSL sezonunun Mart'tan Kasım'a kadar sürdüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde Gotham takımında oynuyor.
Williamson ve James, Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana İngiltere forması giymedi ve Wiegman, rekabetin yeniden başlamasıyla birlikte bu oyuncuların kalitesini kadroya geri kazanmaktan büyük mutluluk duyacak, Williamson'ın bu takımın kaptanı olarak gösterdiği liderlikten bahsetmeye gerek bile yok.
- Getty
Tüm haberler iyi değil: Dünya Kupası elemeleri başlarken Lionesses'ta hala büyük isimler eksik
Ancak İngiltere için her şey yolunda değil. Toone, muhtemelen Mart ayı sonuna kadar sahalardan uzak kalmasına neden olacak bir kalça sorunu nedeniyle forma giyemeyecek, Mead ise kısa süre önce bacağında ince bir kırık geçirdi. Bu iki oyuncunun yokluğu, forvet hattından çok şey beklenen iki maç öncesinde hücum gücünü zayıflatıyor. Lionesses, Mart ayının ilk haftasında Ukrayna ve İzlanda ile karşılaşacak ve her iki rakip de geri çekilip Avrupa şampiyonlarına hücum yükünü yükleyecek gibi görünüyor.
Arka tarafta ise sol bek Niamh Charles şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor, bu da Taylor Hinds'in son sakatlığıyla birleştiğinde endişe verici bir durum. Arsenal'in savunma oyuncusu İngiltere kadrosunda yer alıyor ancak Ocak sonundan beri forma giymedi. Uluslararası maçlar arası dönemde, bu hafta sonu FA Cup'ta Bristol City ile oynanacak maçta kulübü için sahaya çıkma şansı var. Wiegman'ın daha uzaklara bakarak bek seçenekleri araması ve sonuç olarak Poppy Pattinson'ı ilk kez Lionesses kadrosuna çağırması şaşırtıcı değil. London City Lionesses savunmacısı, genç yaştan U23'e kadar İngiltere'yi temsil etti ve şimdi A milli takımda şansını deneyebilir. Euro 2025'ten sonra İngiltere'nin her iki kampına da katılan Anouk Denton'un yerine seçildi.
Missy Bo Kearns sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor ve onun yokluğu orta saha seçeneklerini azaltıyor, ancak Aston Villa takım arkadaşı Lucia Kendall hafta sonu sahalara döndü ve kadroya dahil edilebilir.
İngiltere Lionesses'in 2026 yılı ilk kadrosu tam olarak belli oldu
Kaleci: Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)
Defans oyuncuları: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Grace Fisk (Liverpool), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Poppy Pattinson (London City Lionesses), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)
Orta saha oyuncuları: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Grace Clinton (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern Münih), Keira Walsh (Chelsea)
Forvetler: Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
- Getty Images Sport
Daha fazla değişiklik: Wiegman, Lionesses'in kaleci kadrosunda da önemli bir değişiklik yapmayı tercih etti.
Kaleci pozisyonunda da dikkate değer bir değişiklik var. Hampton'ın dönüşünün yanı sıra, Ellie Roebuck da kadroya geri döndü. Roebuck, İngiltere'nin 2025 yılındaki son kampında Khiara Keating'in sakatlığı nedeniyle yedek olarak kadroya çağrılmıştı. Roebuck, ülkesinde 11 kez milli forma giymiş ve Wiegman'ın çağırabileceği Hampton dışında en deneyimli kaleci konumunda. Ancak son yıllarda maçlarda forma şansı bulmakta zorlanıyor, bunun en önemli nedeni 2023-24 sezonunda geçirdiği ve dikkatli bir iyileşme süreci gerektiren bir tür felç.
Ancak Roebuck, yaz aylarında transfer olduğu Aston Villa'da son zamanlarda bir dizi maça çıktı ve şimdi Lionesses kadrosunda başlangıçtan itibaren yer alıyor. Ekim ayında Brezilya'ya karşı İngiltere A Milli Takımı'nda ilk kez forma giydikten sonra Man City'de sadece bir kez forma giyen Keating'in yerini aldı. 21 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alması bekleniyor, çünkü City'nin 1 numaralı oyuncusu Ayaka Yamashita yakında Japonya ile Asya Kupası'na katılacak. Ancak şimdilik Keating, Wiegman'ın takımında yer almayacak.
İngiltere, 3 Mart'ta Türkiye'de Ukrayna ile karşılaşacak, ardından 7 Mart'ta Nottingham Forest'ın City Ground stadyumunda İzlanda'yı ağırlayacak. Lionesses, İspanya ile birlikte Dünya Kupası eleme grubunda yer alıyor ve sadece grup lideri Brezilya'daki turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı kazanacak. Bu nedenle, Avrupa şampiyonlarının iyi bir başlangıç yapması ve herhangi bir hata yapmaması çok önemli.
Reklam