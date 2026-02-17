Leah Williamson, Lauren James ve Hannah Hampton'ın dönüşüyle güçlenen Lionesses, ancak sakatlıklar nedeniyle İngiltere'nin 2027 Dünya Kupası ilk eleme maçlarında önemli ikiliyi kaybeder

Ancak İngiltere için her şey yolunda değil. Toone, muhtemelen Mart ayı sonuna kadar sahalardan uzak kalmasına neden olacak bir kalça sorunu nedeniyle forma giyemeyecek, Mead ise kısa süre önce bacağında ince bir kırık geçirdi. Bu iki oyuncunun yokluğu, forvet hattından çok şey beklenen iki maç öncesinde hücum gücünü zayıflatıyor. Lionesses, Mart ayının ilk haftasında Ukrayna ve İzlanda ile karşılaşacak ve her iki rakip de geri çekilip Avrupa şampiyonlarına hücum yükünü yükleyecek gibi görünüyor.

Arka tarafta ise sol bek Niamh Charles şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor, bu da Taylor Hinds'in son sakatlığıyla birleştiğinde endişe verici bir durum. Arsenal'in savunma oyuncusu İngiltere kadrosunda yer alıyor ancak Ocak sonundan beri forma giymedi. Uluslararası maçlar arası dönemde, bu hafta sonu FA Cup'ta Bristol City ile oynanacak maçta kulübü için sahaya çıkma şansı var. Wiegman'ın daha uzaklara bakarak bek seçenekleri araması ve sonuç olarak Poppy Pattinson'ı ilk kez Lionesses kadrosuna çağırması şaşırtıcı değil. London City Lionesses savunmacısı, genç yaştan U23'e kadar İngiltere'yi temsil etti ve şimdi A milli takımda şansını deneyebilir. Euro 2025'ten sonra İngiltere'nin her iki kampına da katılan Anouk Denton'un yerine seçildi.

Missy Bo Kearns sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor ve onun yokluğu orta saha seçeneklerini azaltıyor, ancak Aston Villa takım arkadaşı Lucia Kendall hafta sonu sahalara döndü ve kadroya dahil edilebilir.