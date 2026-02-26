Leah Williamson'ın dönüşü, Jess Park'ın rolü ve İngiltere'nin Dünya Kupası eleme kampanyasına başlamaya hazırlanırken altı Lionesses tartışma konusu

Lionesses grubu birinci bitiremese de dünyanın sonu gelmez. Sarina Wiegman'ın takımı, arka arkaya Avrupa şampiyonu ve son Dünya Kupası finalisti olarak, play-off formatında büyük favori olacaktır. Yine de, Brezilya'ya gitme biletini mümkün olduğunca çabuk garantilemek, İngiltere'nin turnuva hazırlıklarına erkenden odaklanmasını sağlayacak ve bu da, birkaç eleme maçı ile uğraşmak yerine, dünya çapındaki rakiplerle faydalı dostluk maçları planlayabileceği anlamına geliyor.

Çoğu kişi, Lionesses ve İspanya'nın önümüzdeki birkaç ay boyunca zirve için sıkı bir mücadeleye gireceğini ve bu iki takımın karşılaşmalarının büyük olasılıkla belirleyici olacağını düşünüyor. Ancak Ukrayna ve İzlanda ile oynanacak maçlar da, bu iki güçlü takımdan hangisinin Haziran ayında biletini alacağına ve hangisinin play-off yoluna razı olacağına karar vermede büyük rol oynayacak.

Neyse ki, Euro 2025'in ardından oynanan hazırlık maçlarında birçok yıldız oyuncunun yokluğuna rağmen, İngiltere kadrosu bu uluslararası ara için çok daha güçlü bir konumda, Leah Williamson, Lauren James ve Hannah Hampton gibi isimler kadroya geri döndü.

Lionesses, Dünya Kupası elemelerine başlarken ve 2023 finalinde İspanya'ya karşı aldıkları yenilginin intikamını almak için ilk adımlarını atarken, GOAL önümüzdeki hafta boyunca dikkat edilmesi gereken altı şeyi seçti...