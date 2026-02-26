Goal.com
Leah Williamson'ın dönüşü, Jess Park'ın rolü ve İngiltere'nin Dünya Kupası eleme kampanyasına başlamaya hazırlanırken altı Lionesses tartışma konusu

Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda zafer kazandıklarından bu yana ilk kez, Lionesses rekabetçi aksiyona geri dönüyor ve Salı günü Ukrayna ile 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme kampanyasına başlıyor. Dört gün sonra İngiltere, İzlanda'yı ağırlayacak ve grupta tek otomatik eleme hakkı için dünya şampiyonu İspanya ile mücadele ederken mükemmel bir başlangıç arayacak.

Lionesses grubu birinci bitiremese de dünyanın sonu gelmez. Sarina Wiegman'ın takımı, arka arkaya Avrupa şampiyonu ve son Dünya Kupası finalisti olarak, play-off formatında büyük favori olacaktır. Yine de, Brezilya'ya gitme biletini mümkün olduğunca çabuk garantilemek, İngiltere'nin turnuva hazırlıklarına erkenden odaklanmasını sağlayacak ve bu da, birkaç eleme maçı ile uğraşmak yerine, dünya çapındaki rakiplerle faydalı dostluk maçları planlayabileceği anlamına geliyor.

Çoğu kişi, Lionesses ve İspanya'nın önümüzdeki birkaç ay boyunca zirve için sıkı bir mücadeleye gireceğini ve bu iki takımın karşılaşmalarının büyük olasılıkla belirleyici olacağını düşünüyor. Ancak Ukrayna ve İzlanda ile oynanacak maçlar da, bu iki güçlü takımdan hangisinin Haziran ayında biletini alacağına ve hangisinin play-off yoluna razı olacağına karar vermede büyük rol oynayacak.

Neyse ki, Euro 2025'in ardından oynanan hazırlık maçlarında birçok yıldız oyuncunun yokluğuna rağmen, İngiltere kadrosu bu uluslararası ara için çok daha güçlü bir konumda, Leah Williamson, Lauren James ve Hannah Hampton gibi isimler kadroya geri döndü.

Lionesses, Dünya Kupası elemelerine başlarken ve 2023 finalinde İspanya'ya karşı aldıkları yenilginin intikamını almak için ilk adımlarını atarken, GOAL önümüzdeki hafta boyunca dikkat edilmesi gereken altı şeyi seçti...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Williamson'ın dönüşü

    2025 yılının sonunda İngiltere'nin başa çıkması gereken çok sayıda sakatlık vardı, bu da Wiegman'ın son kadrosunun Hampton ve James gibi oyuncuların geri dönmesiyle doğal olarak büyük ölçüde değişeceği anlamına geliyordu. Her iki Chelsea yıldızı da sahalara döndüklerinden beri harika görünüyorlar ve bu hafta Lionesses'e büyük bir destek sağlayacaklar.

    Ancak bu ara dönemde İngiltere'ye geri dönen en dikkat çekici oyuncu, takımın kaptanı Williamson'dır. Arsenal'in savunma oyuncusu, Euro 2024'ten bu yana milli takımda forma giymemişti. Lionesses'in savunma hattı, Ukrayna ve İzlanda maçlarında büyük baskı altında kalmayacak olsa da, Williamson'ın top hakimiyetiyle sunabileceği katkı, düşük bloklar kuracak iki takımı aşmak için çok önemli olabilir.

    İngiltere kaptanı her iki maçta da oynayamayabilir. Sonuçta, bu sezon Arsenal'de sadece üç kez ilk on birde yer aldı ve sakatlığının ardından hala tam formuna kavuşmaya çalışıyor. Ancak kaç dakika oynarsa oynasın, top hakimiyeti, savunma performansı ve liderliği ile önemli katkılar sağlayacaktır. Williamson oynadığında Lionesses her zaman daha iyi bir takım olacaktır.

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Merkez savunmada belirsizlik

    Williamson henüz en iyi formunda olmasa da, Wiegman'ın elindeki diğer stoperlerin durumu nedeniyle Williamson'ın dönüşü daha da dikkat çekicidir. Bunun nedeni, Lionesses'in iki ana seçeneği olan Jess Carter ve Esme Morgan'ın şu anda sezon içinde olmamasıdır.

    Her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst ligi olan NWSL'de oynuyor ve bu ligin 2026 sezonu Mart ortasına kadar başlamıyor. Bu, her ikisinin de şu anda hala sezon öncesi hazırlık döneminde olduğu anlamına geliyor, bu da yükleme ve dinlenme arasında denge kurma ihtiyacını ve ayrıca paslanma olasılığını beraberinde getiriyor.

    Geçen yıl GOAL'a verdiği röportajda, takvim yılının ilk kampı için tam olarak formda ve hazır olmanın zorluğundan bahseden Carter, NWSL'ye transfer olduktan sonra bunun "gerçekten zorlandığım bir şey" olduğunu itiraf etti. "Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını öğrendim, bu yüzden bu sefer sezon dışı dönemde bunları uygulayabileceğimi umuyorum" dedi.

    Kağıt üzerinde, Wiegman'ın kadrosunda Carter ve Morgan'a çok fazla ihtiyaç duymayacak kadar yeterli oyuncu olduğu düşünülebilir. Alex Greenwood ve Maya Le Tissier, ikincisi geçen yılın sonunda stoperde daha fazla fırsat buldu, her ikisi de kadroda yer alıyor, tıpkı Williamson ve genç İngiltere umudu Katie Reid'in sakatlıkları nedeniyle son aylarda kulüp düzeyinde çok daha fazla süre alan Arsenal savunmacısı Lotte Wubben-Moy gibi.

    Ancak Greenwood ve Le Tissier'in bek pozisyonlarında ihtiyaç duyulması muhtemel. Bunun nedeni, Lucy Bronze ve Taylor Hinds'in sakatlıklardan yeni dönmüş olması ve Niamh Charles'ın hala sahalardan uzak olması. Anouk Denton bu kez kadroya giremedi ve Wiegman bunun yerine ilk kez Poppy Pattinson'ı kadroya çağırdı.

    Bu durumlar, stoper seçeneklerini oldukça hızlı bir şekilde azaltabilir ve İngiltere teknik direktörünün bu durumu nasıl yöneteceği merak konusu. Savunmacılarının bu dönemde çok fazla sınanması beklenmiyor, ancak bu sadece ortaya çıkan herhangi bir tehlikeyle başa çıkabilmek için daha keskin ve daha uyanık olmaları gerektiği anlamına geliyor. 

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Park'ın rolü

    Şu anda Jess Park'tan daha iyi formda olan hiçbir İngiltere oyuncusu olmadığı söylenebilir. 24 yaşındaki oyuncu, Manchester United'da yaratıcılığına tam olarak uyan ve ondan en iyi şekilde yararlanılan serbest dolaşım rolünü benimsemiş durumda. Asıl soru, bunun İngiltere için ne anlama geldiği. Wiegman'ın kesinlikle üzerinde düşüneceği konu da bu.

    Bu hafta Lionesses, son 11 maçın dokuzunda 10 numaralı pozisyonda forma giyen Ella Toone'dan yoksun olacak. Onun yerine Park'ın geçmesi sürpriz olmaz, ancak Park United'da genellikle daha geniş bir pozisyonda forma giyerek, boş alanlara kayma imkanı bulduğu için başarılı oldu. Park merkezi bir pozisyonda oynarsa, orta sahada kısıtlanmak yerine serbest bırakılması gerekir.

    Park'ın potansiyel pozisyonunu daha da ilginç kılan şey, son zamanlarda Chelsea'de serbest dolaşan bir rolün tadını çıkaran bir başka oyuncu olan James'in geri dönüşü. James, Wiegman tarafından daha önce 10 numarada kullanılmıştı, ancak Euro 2025 sırasında geniş alana kaydırılmıştı ve bu, takıma daha iyi bir denge sağlamış gibi görünüyordu.

    İngiltere XI'da her ikisine de benzer şekilde ifade gücü yüksek roller verilebilecek yer var mı? Belki bu maçlar için bu işe yarayabilir. Ancak İspanya gibi bir takıma karşı belki de yaramayabilir. Bu, Wiegman'ın bu hafta değerlendireceği bir konu olabilir.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    Russo için dinlenme yok mu?

    İngiltere bazı pozisyonlarda seçim yapmakta zorlanırken, santrfor pozisyonu bunlardan biri değil. Lionesses'in ilk on birinde yer alan forvet Alessia Russo formda ve son altı maçında Arsenal formasıyla beş gol atarak ara vermeye giriyor. Ancak, onu genellikle destekleyen oyuncular için aynı şey söylenemez.

    Michelle Agyemang, Ekim ayında Avustralya'ya karşı kazanılan maçta ön çapraz bağını yırttığından beri sahalardan uzak ve bu sezon bir daha forma giyemeyecek. Aggie Beever-Jones ise son haftalarda ayak bileği sakatlığıyla boğuşuyor ve bu sakatlık nedeniyle yılbaşından bu yana Chelsea formasıyla sadece üç maça çıkabildi. Bu maçların hepsinde yedek kulübesinden oyuna girdi ve toplamda sadece 48 dakika sahada kaldı.

    İyi haber ise Russo'nun son zamanlarda kulüp seviyesinde biraz dinlenme fırsatı bulmuş olması. Arsenal'in son altı maçının ikisinde yedek kulübesinde oturdu, bu da eski Manchester United yıldızı için nadir görülen bir durum. Bu nedenle, bu hafta İngiltere'nin iki maçında da ilk 11'de yer alması, onun yükünü çok fazla etkilememelidir.

    Ancak bu maçlar, başka bir 9 numaraya şans vermek için de bir fırsat sunabilirdi. Ne yazık ki, sakatlıklar ve Wiegman'ın kadrosuna bu pozisyon için başka bir oyuncu eklememesi nedeniyle bu rol için pek fazla seçenek yok.

  • England Women 2025Getty Images

    İnce marjlar

    Çoğu kişi, İngiltere ve İspanya'nın önümüzdeki birkaç ay içinde Ukrayna ve İzlanda'yı hem evinde hem de deplasmanda rahatlıkla yeneceğini ve Avrupa kadın futbolunun iki önde gelen gücünün karşılaşmalarının bu eleme grubunun zirvesini kimin alacağını belirleyeceğini düşünüyor. Ancak, 2025 Kadınlar Uluslar Ligi'nde bu iki takım karşılaştığında, ev ve deplasman maçlarında galibiyetleri paylaştılar. İngiltere, Wembley'de 1-0 galip gelirken, İspanya Katalonya'da 2-1 galip geldi, yani bu maçlarda gol farkı da eşitlendi.

    Esasen, bu grubun galibinin puanlar veya karşılıklı maç sonuçları yerine gol farkıyla belirleneceği hiç de düşünülemez bir durum değil. Bu nedenle, İngiltere'nin Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı maçlarda hata yapmaması çok önemli, aynı zamanda bu süreçte gol sayısını artırması da hayati olabilir.

    Neyse ki, Lionesses, Wiegman yönetiminde önceki yönetimlere kıyasla büyük galibiyetler elde etmekte çok daha başarılı. Bununla birlikte, geçen yıl Belçika'ya yenilmeleri ve Portekiz ile berabere kalmaları gibi sürpriz hatalara da meyilli oldukları görülüyor.

    Tabii ki öncelikli hedef üç puanı almaktır. Ancak İngiltere rahat bir konuma gelirse, gaza basıp gerçekten ilerlemek de önemli olabilir. Nisan ayında ilk kez karşılaşacak olan Lionesses ve İspanya'nın bu ara dönemde elde edecekleri skorların karşılaştırılması ilginç olacak.

  • Freya Godfrey London City Lionesses 2025-26Getty Images

    Daha fazla ilk çıkış mı?

    Wiegman, birçok nedenden dolayı takımının bu iki maçı da rahatlıkla kazanmasını umuyor. Bu nedenlerden biri, İngiltere milli takımında yeni oyuncuların sahneye çıkmasının önünü açabileceği. Bu ay Lionesses kadrosunda iki yeni oyuncu var ve fırsat uygun olursa, teknik ekip bu yeni yüzlerin sahada neler yapabileceğini görmek için onları sahaya sürmek isteyecektir.

    Bunlardan biri, Kasım ayında ilk kez milli takıma çağrılan 20 yaşındaki yetenekli forvet Freya Godfrey. Godfrey, bu sezon London City Lionesses'ta harika bir formda ve son beş maçında iki gol ve bir asistle kampına geliyor. Beth Mead'in sakatlığı ve Chloe Kelly'nin sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle, Godfrey kanatta birkaç dakika süre alabilir.

    Pattinson ise diğer yeni çağrılan oyuncu. Godfrey'in kulüp arkadaşı bu sezon sakatlıklar yaşadı, ancak son haftalarda tam olarak forma girdi ve London City'nin son altı maçının hepsinde ilk on birde yer aldı. 

    Wiegman, geçen hafta 25 yaşındaki oyuncu hakkında "Bence çok iyi performanslar sergiledi" dedi. "Sol bek, çok proaktif, tüm kanadı kapsıyor, çok inisiyatif alıyor ve benim de çok sevdiğim bir özelliği, topu aldığında gerçekten ileri oynamak istemesi."

    Hinds'in sakatlığından yeni dönmesi, Charles'ın kenarda kalması ve Denton'ın kadroya çağrılmaması nedeniyle, Pattinson, Godfrey gibi, 2025'te yedi oyuncuyu ilk kez kadroya alan teknik direktörün tercihleri arasında yer alabilir.

