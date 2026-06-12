Lazio, transfer döneminde sıfır bütçeyle hareket etmek zorunda kalacak. Gennaro Gattuso’ya Avrupa’ya dönüş için rekabet edebilecek bir kadro sunmak amacıyla transfer giriş ve çıkışlarını sürdüren Biancocelesti, kulüp tarafından resmi olarak duyurulduğu üzere, bu transfer döneminde gelir ve giderler arasında açık vermemek kaydıyla hareket etmek zorunda kalacak.
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Lazio, transfer bütçesi sıfır: basın açıklaması
BASIN AÇIKLAMASI
"S.S. Lazio, genişletilmiş işgücü maliyet endeksinin denetiminden sorumlu Bağımsız Komisyon'dan bugün bir bildirim aldığını duyurur.
İletilen sonuçlara göre, Kulüp, N.O.I.F.'nin 90. maddesinin 4. fıkrasının A) bendi hükümlerine uygun olarak futbolcuların kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir."