Lazio, transfer bütçesi sıfır: basın açıklaması

Lazio, transfer döneminde sıfır bütçeyle hareket etmek zorunda kalacak. Gennaro Gattuso’ya Avrupa’ya dönüş için rekabet edebilecek bir kadro sunmak amacıyla transfer giriş ve çıkışlarını sürdüren Biancocelesti, kulüp tarafından resmi olarak duyurulduğu üzere, bu transfer döneminde gelir ve giderler arasında açık vermemek kaydıyla hareket etmek zorunda kalacak.