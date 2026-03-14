Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, Olimpico Stadyumu'nda Milan ile oynanacak maçın arifesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bu maçta stadyum, tam kadro Lazio taraftarlarıyla yeniden dolacak. Aşağıda, lalaziosiamonoi.it tarafından aktarılan en ilginç bölümler yer almaktadır.

Yarın taraftarlar stadyuma geri dönecek: bu ekstra bir motivasyon mu?

"Hem ben hem de oyuncular, kendi seyircilerimizin önünde ve dolu bir stadyumda oynayacağımız için çok mutluyuz. Kendi adıma ve oyuncular adına onlara teşekkür ediyoruz, çok zor bir maç olmasına rağmen sahada da bunu göstermeyi umuyoruz. Bu bizim için güçlü bir motivasyon, çünkü motivasyon konusunda riskler olabilir ve bunu iç hedeflerle aramamız gerekiyor. Bu takım 2-3 maçta hata yaptı, ancak çaba ve adanmışlık konusunda fazla suçlanamaz. Onay bekliyorum, hatta biraz daha fazlasını. Son maçta zihniyet olarak çok iyi yaklaştık, agresif bir şekilde bitirdik, ortada bazı pasif anları ortadan kaldırmamız gerekiyor.

Milan hakkında:

"Milan'ın belirgin özellikleri var, maçı kontrol altında tutamıyor gibi göründüğü anlarda bile sizi etkileyebiliyor. Teknik ve fiziksel olarak çok kaliteli bir takım, onlara açık alan vermememiz gereken bir maç, yıkıcı hızlanmaları var. Ama onları ceza sahasına sokmamalıyız, taktiksel olarak çok zor bir maç."

Sakatlar:

"Bu günlerde Patric ve Taylor'ı deniyoruz, sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Romagnoli'yi yarın sabaha kadar deneyeceğiz ama durum pek de kolay değil."