Goal.com
Canlı
Sarri Juventus LazioGetty Images

Çeviri:

Lazio, Sarri: "Yarın Curva'nın önüne gideceğim. Maldini benimle birlikte kanat oyuncusu olamaz."

Lazio teknik direktörü, Olimpico'da Milan ile oynanacak maçın arifesinde konuştu

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, Olimpico Stadyumu'nda Milan ile oynanacak maçın arifesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bu maçta stadyum, tam kadro Lazio taraftarlarıyla yeniden dolacak. Aşağıda, lalaziosiamonoi.it tarafından aktarılan en ilginç bölümler yer almaktadır.

Yarın taraftarlar stadyuma geri dönecek: bu ekstra bir motivasyon mu? 

"Hem ben hem de oyuncular, kendi seyircilerimizin önünde ve dolu bir stadyumda oynayacağımız için çok mutluyuz. Kendi adıma ve oyuncular adına onlara teşekkür ediyoruz, çok zor bir maç olmasına rağmen sahada da bunu göstermeyi umuyoruz. Bu bizim için güçlü bir motivasyon, çünkü motivasyon konusunda riskler olabilir ve bunu iç hedeflerle aramamız gerekiyor. Bu takım 2-3 maçta hata yaptı, ancak çaba ve adanmışlık konusunda fazla suçlanamaz. Onay bekliyorum, hatta biraz daha fazlasını. Son maçta zihniyet olarak çok iyi yaklaştık, agresif bir şekilde bitirdik, ortada bazı pasif anları ortadan kaldırmamız gerekiyor.

Milan hakkında: 

"Milan'ın belirgin özellikleri var, maçı kontrol altında tutamıyor gibi göründüğü anlarda bile sizi etkileyebiliyor. Teknik ve fiziksel olarak çok kaliteli bir takım, onlara açık alan vermememiz gereken bir maç, yıkıcı hızlanmaları var. Ama onları ceza sahasına sokmamalıyız, taktiksel olarak çok zor bir maç." 

Sakatlar:

"Bu günlerde Patric ve Taylor'ı deniyoruz, sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Romagnoli'yi yarın sabaha kadar deneyeceğiz ama durum pek de kolay değil." 

  • Taraftarlar onu Kuzey Tribünü'ne davet etti. 

    "Sadece gelecekteki kararlar değil, geçmişteki kararlar da etkili oldu. Burası hoşuma giden bir ortam, insanları seviyorum, uyum içindeyiz. Etkili olacaklar. Beni selamlamak istemeleri hoşuma gidiyor, genellikle oyuncularıma saygı duyduğum için gitmem, sahneye çıkması gerekenler onlar. Ama yarın sanırım gideceğim." 

    Modric'ten böyle bir performans bekliyor muydunuz? 

    "Modric alçakgönüllülüğün timsali, kendi yaşında kendini tamamen oyuna yeniden katan ve bunu çok büyük bir özveriyle yapan biri."

    Zaccagni nasıl? 

    "Zor bir sezon geçirdi, ameliyatla başladı ve sorunlarla devam etti. Dürüst olmak gerekirse son maçlarda gelişti, sezonun sonuna kadar iyi bir performans sergilemesini umuyorum, gösterdiği tepki nedeniyle bunu hak ediyor."

    Fabiani, üç yıllık projede Sarri ile devam etmek istediğini söyledi. Peki Sarri'yi sezon sonunda karar vermeye itecek olan nedir?

    "Fabiani tüm gerçekleri söyledi, yani benim uzun süreli bir sözleşmem var. Durum bu, eğer kulüp memnun olmazsa ya da ben memnun olmazsam, o zaman konuşuruz, ama bugün tartışılacak bir şey yok. Yine bir "sıfır yılı" bekliyor bizi, sözleşmesi biten birçok oyuncu var, eğer kısa sürede yenilenmezlerse, başka takımlarla anlaşacaklarını tahmin ediyorum. Bakalım kulüp nasıl yeniden başlamak istiyor. Ben Lazio'dayım ve birçok açıdan burada çok mutluyum. Sözleşme böyle." 

    Maldini kanatta oynayabilir mi?

    "Maldini'nin belirli özellikleri var, benim gibi kanat oyuncusu olamaz. Tabii ki maçın bitimine 15 dakika kala oynayabilir."

    Az önce yeniden "sıfır yılı"ndan bahsettiniz, Atalanta maçından önce ise "birinci yıl"ın gerekliliğinden bahsetmiştiniz. Soru şu: Sarri yeni bir sıfır yılına hazır mı?

    "İdeal olan "yıl bir" olurdu, ama durum başka bir şeye işaret ediyor. Benim geçerli bir sözleşmem var, eğer kulüp bana aksini söylerse, devam etmek istemediğini belirtirse, başka değerlendirmeler yaparım. Aksi takdirde durum budur." 

    • Reklam
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL
0