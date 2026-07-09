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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Lazio, Fabiani Hırvatistan’da: Sergi Dominguez’e talip

Lazio
S. Dominguez
Transfers

Beyaz-mavili takım, Milan’a transfer olan Gila’nın yerini alacak bir savunma oyuncusu arıyor

Lazio, tereddütlerini bir kenara bırakıp Sergi Domínguez için harekete geçti. Sky Sport’a göre, Lazio’nun sportif direktörü Angelo Fabiani, Dinamo Zagreb yetkilileriyle görüşmek ve Rino Gattuso’ya savunma hattı için yeni bir takviye sağlayabilecek transferi sonuçlandırmaya çalışmak üzere Hırvatistan’a uçtu.


Son saatlerde başkent kulübünün ani bir hamle yapacağına dair spekülasyonlar ortaya çıkmıştı ve gelişmeler bu söylentileri doğruladı: Taraflar arasındaki görüşmeler, hem defans oyuncusunun transfer bedeli hem de transferin şartları konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla resmen başladı.


  • Sky Sport’a göre Fabiani, Mario Gila’nın Milan’a transferinin de katkısıyla anlaşmayı sonuçlandırmak için çalışıyor. İspanyol stoperin ayrılması, onun yerini dolduracak uygun bir oyuncu bulma ihtiyacını doğurdu ve Sergi Domínguez, Lazio yönetiminin belirlediği adaylardan biri.


    Ekonomik açıdan bakıldığında, kulüpler arasındaki farkın kapatılabileceği görülüyor. Dinamo Zagreb, savunma oyuncusunun transfer bedelini yaklaşık 12 milyon euro olarak değerlendiriyor; Lazio ise bu talebi, sabit bir tutar ile bireysel ve takım hedeflerine bağlı primlerin dahil edildiği bir formül aracılığıyla karşılayabilir olarak görüyor.


    Önümüzdeki saatler, Fabiani’nin Hırvatistan gezisinin bir anlaşmaya varılmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını anlamak açısından belirleyici olacak. Lazio’nun amacı, süreci hızlandırmak ve yeni bir stoper transferini mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak, oyuncunun yaz hazırlıklarının ilk aşamalarında kadroya dahil edilmesini sağlamak. Görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor ve yakında sonuçlanabilecek bir anlaşma konusunda iyimserlik artıyor.



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