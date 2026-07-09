Lazio, Fabiani Hırvatistan’da: Sergi Dominguez’e talip

Sky Sport’a göre Fabiani, Mario Gila’nın Milan’a transferinin de katkısıyla anlaşmayı sonuçlandırmak için çalışıyor. İspanyol stoperin ayrılması, onun yerini dolduracak uygun bir oyuncu bulma ihtiyacını doğurdu ve Sergi Domínguez, Lazio yönetiminin belirlediği adaylardan biri.





Ekonomik açıdan bakıldığında, kulüpler arasındaki farkın kapatılabileceği görülüyor. Dinamo Zagreb, savunma oyuncusunun transfer bedelini yaklaşık 12 milyon euro olarak değerlendiriyor; Lazio ise bu talebi, sabit bir tutar ile bireysel ve takım hedeflerine bağlı primlerin dahil edildiği bir formül aracılığıyla karşılayabilir olarak görüyor.





Önümüzdeki saatler, Fabiani’nin Hırvatistan gezisinin bir anlaşmaya varılmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını anlamak açısından belirleyici olacak. Lazio’nun amacı, süreci hızlandırmak ve yeni bir stoper transferini mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak, oyuncunun yaz hazırlıklarının ilk aşamalarında kadroya dahil edilmesini sağlamak. Görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor ve yakında sonuçlanabilecek bir anlaşma konusunda iyimserlik artıyor.







