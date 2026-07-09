Lazio, Fabiani Hırvatistan’da: Sergi Dominguez’e talip

Lazio, tereddütlerini bir kenara bırakıp Sergi Domínguez için harekete geçti. Sky Sport’a göre, Lazio’nun sportif direktörü Angelo Fabiani, Dinamo Zagreb yetkilileriyle görüşmek ve Rino Gattuso’ya savunma hattı için yeni bir takviye sağlayabilecek transferi sonuçlandırmaya çalışmak üzere Hırvatistan’a uçtu.
Son saatlerde başkent kulübünün ani bir hamle yapacağına dair spekülasyonlar ortaya çıkmıştı ve gelişmeler bu söylentileri doğruladı: Taraflar arasındaki görüşmeler, hem defans oyuncusunun transfer bedeli hem de transferin şartları konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla resmen başladı.