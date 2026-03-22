Mario Gila'nın durumu endişe verici değil. Lazio'nun savunma oyuncusu, Bologna maçının ilk yarısının ortasında, pek hayra alamet olmayan bir fiziksel sorun nedeniyle sahadan çıktı. İspanyol oyuncu, Castro'ya son anda yaptığı kayma hareketinin ardından acı içinde yerde kaldı ve yüzünde acı çekme ifadeleri vardı. Lazio sağlık ekibinin müdahalesinin ardından, değiştirildiği sırada sağ uyluk iç kısmını tutan 2000 doğumlu oyuncu için hemen oyuncu değişikliği talebi geldi. Sezon başından bu yana, özellikle Gila'yı, ama aslında Sarri'nin takımının neredeyse tüm kadrosunu etkileyen çeşitli kas sorunları yaşandı. Dall'Ara'da bu da bir başka vaka gibi görünüyordu, ancak görünüşe göre durum tahmin edilenden daha az ciddi.
Çeviri:
Lazio'da Gila'nın durumu ciddi değil: İspanyol stoperin durumu şöyle
ESKİ BİR SORUN
Maçın ardından, karışık basın alanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarri'nin yardımcısı (bugün cezalı olduğu için maça çıkamayan) Marco Ianni, oyuncunun durumu hakkında net bir açıklama yaptı: "Gila haftalardır dizinde bir iltihapla boğuşuyordu, sanırım bu iltihap yeniden alevlendi. Dişini sıkıp oynamak istedi, az antrenman yaptı ama sahada olmak istedi, onu alkışlamalıyız. İltihabın yeniden alevlenmesi nedeniyle ara verilecek ve Parma maçında onu tekrar sahada görebilmeyi umuyoruz."
İyimserlik
Bu umut, boşa çıkmayacak gibi görünüyor. İçeriden sızan haberlere göre, oyuncu daha önce geçirdiği iltihabın yeniden alevlendiğini hisseder hissetmez, daha fazla risk almaya değmeyeceğini ve hemen durmasının daha iyi olacağını fark etti. Özellikle bu tedbir amaçlı nedenle ani bir oyuncu değişikliği talep edildi. Ve aslında bu kararın karşılığını almış gibi görünüyor: önümüzdeki saatlerde Gila gerekli muayenelerden geçecek ve bu muayeneler, hissettiklerinin doğru olup olmadığını ortaya çıkaracak; ancak yine de durumuna ilişkin ihtiyatlı bir iyimserlik var.