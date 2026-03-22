Lazio'da Gila'nın durumu ciddi değil: İspanyol stoperin durumu şöyle

Bu umut, boşa çıkmayacak gibi görünüyor. İçeriden sızan haberlere göre, oyuncu daha önce geçirdiği iltihabın yeniden alevlendiğini hisseder hissetmez, daha fazla risk almaya değmeyeceğini ve hemen durmasının daha iyi olacağını fark etti. Özellikle bu tedbir amaçlı nedenle ani bir oyuncu değişikliği talep edildi. Ve aslında bu kararın karşılığını almış gibi görünüyor: önümüzdeki saatlerde Gila gerekli muayenelerden geçecek ve bu muayeneler, hissettiklerinin doğru olup olmadığını ortaya çıkaracak; ancak yine de durumuna ilişkin ihtiyatlı bir iyimserlik var.