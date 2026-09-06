Diogo Leite, Lazio'nun yeni oyuncusu olarak bonservissiz transferine imza atmak için bugün Roma'ya geldi. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Portekizli oyuncu, Haziran 2029'a kadar sürecek ve 2030'a kadar uzatma opsiyonu içeren bir sözleşme imzalayacak.