Diogo Leite, Lazio'nun yeni oyuncusu olarak bonservissiz transferine imza atmak için bugün Roma'ya geldi. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Portekizli oyuncu, Haziran 2029'a kadar sürecek ve 2030'a kadar uzatma opsiyonu içeren bir sözleşme imzalayacak.
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Lazio’da Diogo Leite tamam: sağlık kontrolleri ve imza
1999 doğumlu Diogo Leite, kariyerinde Porto, Braga ve Union Berlin formalarını giydi; kulüp kariyerinde toplam 268 maça çıkıp 6 gol attı. Union Berlin'de 2022'den 2026 Haziran'ına kadar oynadı. Portekiz Milli Takımı ile ise 22 maça çıkıp 2 gol kaydetti.
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