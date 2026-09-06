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Diogo LeiteGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Lazio’da Diogo Leite tamam: sağlık kontrolleri ve imza

Lazio
Transfers
D. Leite

Mavi-beyazlı kulüpten bonservisi elinde olan oyuncular arasından yeni transfer

Diogo Leite, Lazio'nun yeni oyuncusu olarak bonservissiz transferine imza atmak için bugün Roma'ya geldi. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Portekizli oyuncu, Haziran 2029'a kadar sürecek ve 2030'a kadar uzatma opsiyonu içeren bir sözleşme imzalayacak.

  • 1999 doğumlu Diogo Leite, kariyerinde Porto, Braga ve Union Berlin formalarını giydi; kulüp kariyerinde toplam 268 maça çıkıp 6 gol attı. Union Berlin'de 2022'den 2026 Haziran'ına kadar oynadı. Portekiz Milli Takımı ile ise 22 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

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