Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu'na kapıyı gösterdi: Inter başkanından destek geldi

Getty/GOALİdil Erin TetikLautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu'na kapıyı gösterdi: Inter başkanından destek geldiL. MartinezHakan ÇalhanoğluInterSerie ADünya Kupası ŞampiyonasıLautaro Martinez, Inter'in Kulüpler Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından isim vermeden Hakan Çalhanoğlu'na sert bir şekilde yüklendi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaMartinez açık açık Çalhanoğlu'na kapıyı gösterdiInter başkanı, Martinez'in sözlerinin Çalhanoğlu'na yönelik olduğunu doğruladıDeneyimli oyun kurucu, Galatasaray'a transfer olabilirGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱