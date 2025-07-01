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İdil Erin Tetik

Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu'na kapıyı gösterdi: Inter başkanından destek geldi

L. MartinezHakan ÇalhanoğluInterSerie ADünya Kupası Şampiyonası

Lautaro Martinez, Inter'in Kulüpler Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından isim vermeden Hakan Çalhanoğlu'na sert bir şekilde yüklendi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Martinez açık açık Çalhanoğlu'na kapıyı gösterdi
  • Inter başkanı, Martinez'in sözlerinin Çalhanoğlu'na yönelik olduğunu doğruladı
  • Deneyimli oyun kurucu, Galatasaray'a transfer olabilir
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