"DFB'nin Anti-Doping Komisyonu, olayın ayrıntılarını ve kendisine iletilen belgeleri inceliyor ve bu inceleme sonucunda sonraki süreç hakkında karar verecek," diye bildirdi federasyon Salı günü SID'ye.
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"Laura Freigang Davası": DFB Anti-Doping Komisyonu soruşturma başlattı
Ulusal Anti-Doping Ajansı (NADA), Cuma günü Bundesliga takımı Eintracht Frankfurt'un milli oyuncusu ve kaptanının on iki ay içinde aldığı üç "uyarı"yı doğruladı. NADA, Freigang'ın kadroda yer almadığı Norveç (2-0) ile oynanan Dünya Kupası eleme maçı sırasında doping testleriyle ilgili bildirim eksikliklerine ilişkin süreci kamuoyuna duyurdu.
NADA, "anti-doping kurallarının ihlal edilmiş olabileceğinden" bahsetti ve davayı DFB'ye havale etti. Disiplin işlemlerinden DFB sorumlu. Üç "strike" durumunda, iki yıla kadar men cezası öngörülüyor.
Freigang şu açıklamayı yaptı: "Hiçbir zaman doping şüphesi söz konusu olmadı!"
Freigang, "yanlış anlaşılmalar"dan bahsetti. 28 yaşındaki sporcu Cumartesi akşamı Instagram'da, "Bu noktada şunu vurgulamak istiyorum: Hakkımda hiçbir zaman doping şüphesi bulunmamaktadır ve bulunmamıştır" diye yazdı. Kaçırılan kontrollerle ilgili olarak, bunların "kasten kaçırılan kontrol randevuları" değil, "uyuşmazlıklar ya da yanlış anlaşılmalar" olduğunu belirtti.
Freigang, dopingle mücadelenin öneminin "farkında olduğunu ve elbette temiz ve adil bir spor için gerekli tüm önlemleri desteklediğini" yazdı: Kariyeri boyunca "çok sayıda habersiz kontrole tabi tutulduğunu ve bunların hepsinin negatif çıktığını" belirtti. Onun bahsettiği "yanlış anlaşılmalar", "milli oyuncular olarak her gün ve her saat sistemde güncellememiz gereken, günlük olarak güncellenen kapsamlı bilgilerde" meydana gelmiş.