"Laura Freigang Davası": DFB Anti-Doping Komisyonu soruşturma başlattı

Ulusal Anti-Doping Ajansı (NADA), Cuma günü Bundesliga takımı Eintracht Frankfurt'un milli oyuncusu ve kaptanının on iki ay içinde aldığı üç "uyarı"yı doğruladı. NADA, Freigang'ın kadroda yer almadığı Norveç (2-0) ile oynanan Dünya Kupası eleme maçı sırasında doping testleriyle ilgili bildirim eksikliklerine ilişkin süreci kamuoyuna duyurdu.

NADA, "anti-doping kurallarının ihlal edilmiş olabileceğinden" bahsetti ve davayı DFB'ye havale etti. Disiplin işlemlerinden DFB sorumlu. Üç "strike" durumunda, iki yıla kadar men cezası öngörülüyor.