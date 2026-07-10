Laporta devreye girdi… Barcelona, Álvarez transferinde engelleri aştı

Herhangi bir yeni engeli önlemek için Barça Başkanı Juan Laporta, müzakereleri bizzat üstlenmeye ve Enrique Cerezo ile doğrudan bir iletişim kanalı açmaya karar verdi.

O zamandan beri, iki kulübün başkanları, her iki tarafın da karmaşık bulduğu ancak Atlético Madrid’in kamuoyuna yaptığı açıklamalara rağmen hâlâ gündemde olan bu transferi görüşmek üzere doğrudan iletişim halinde kalma konusunda anlaştılar.

Müzakerelerin ertelenmesi aynı zamanda stratejik nedenlere de dayanıyor; zira Barcelona, Atlético Madrid’in aynı seviyede bir yedeği kadrosuna katmayı garantilemeden en önemli yıldızlarından birinin ayrılmasına kolayca razı olmayacağının farkında.

Bu nedenle Katalan kulübü, Atlético Madrid’e önümüzdeki haftalarda transfer piyasasında hareket edebilmesi için yeterli süre tanımaya karar verdi; Laporta da açıklamalarında buna işaret etti.

Hedef, Dünya Kupası'nın sona ermesinden sonra koşulların daha elverişli hale gelmesi ve böylece transferin kesin olarak sonuçlandırılabilmesidir.