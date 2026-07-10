Laporta devreye girdi… Barcelona, Álvarez transferinde engelleri aştı

Julian Álvarez ile yapılacak transfer anlaşması, Barcelona ve Atlético Madrid arasında müzakereler hâlâ son derece yoğun bir şekilde devam etmesine rağmen, görünürde sakin bir aşamaya girdi.
Tüm taraflar, 2026 Dünya Kupası sona erene kadar herhangi bir adım atmamak konusunda anlaştı; Barcelona, bu tarihten sonra anlaşmayı sonuçlandırmak için yeniden harekete geçmeyi planlıyor.
"Sport" gazetesi, müzakerelerin perde arkasında devam ettiğini ve hem görüşmeleri yürüten kişiler hem de müzakere stratejisi açısından önemli değişiklikler yaşandığını bildirdi.
Gazete, Barcelona'nın Atlético Madrid'in sportif direktörü Mateo Alemany'den, Katalan kulübünün sunduğu ilk teklife karşı sergilediği tutum nedeniyle memnuniyetsiz olduğunu vurguladı.
Bilgilere göre, Alemany teklifi doğrudan kulüp başkanı Enrique Cerezo’ya ya da genel müdür Miguel Ángel Gil Marín’e iletmedi.