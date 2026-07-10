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Laporta devreye girdi… Barcelona, Álvarez transferinde engelleri aştı

Transfers
La Liga
Dünya Kupası
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez
Arjantin
İspanya

Julian Álvarez ile yapılacak transfer anlaşması, Barcelona ve Atlético Madrid arasında müzakereler hâlâ son derece yoğun bir şekilde devam etmesine rağmen, görünürde sakin bir aşamaya girdi.

Tüm taraflar, 2026 Dünya Kupası sona erene kadar herhangi bir adım atmamak konusunda anlaştı; Barcelona, bu tarihten sonra anlaşmayı sonuçlandırmak için yeniden harekete geçmeyi planlıyor.

"Sport" gazetesi, müzakerelerin perde arkasında devam ettiğini ve hem görüşmeleri yürüten kişiler hem de müzakere stratejisi açısından önemli değişiklikler yaşandığını bildirdi.

Gazete, Barcelona'nın Atlético Madrid'in sportif direktörü Mateo Alemany'den, Katalan kulübünün sunduğu ilk teklife karşı sergilediği tutum nedeniyle memnuniyetsiz olduğunu vurguladı.

Bilgilere göre, Alemany teklifi doğrudan kulüp başkanı Enrique Cerezo’ya ya da genel müdür Miguel Ángel Gil Marín’e iletmedi.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Laporta, Enrique Cerezo ile doğrudan bir iletişim kanalı açtı

    Herhangi bir yeni engeli önlemek için Barça Başkanı Juan Laporta, müzakereleri bizzat üstlenmeye ve Enrique Cerezo ile doğrudan bir iletişim kanalı açmaya karar verdi. 

    O zamandan beri, iki kulübün başkanları, her iki tarafın da karmaşık bulduğu ancak Atlético Madrid’in kamuoyuna yaptığı açıklamalara rağmen hâlâ gündemde olan bu transferi görüşmek üzere doğrudan iletişim halinde kalma konusunda anlaştılar.

    Müzakerelerin ertelenmesi aynı zamanda stratejik nedenlere de dayanıyor; zira Barcelona, Atlético Madrid’in aynı seviyede bir yedeği kadrosuna katmayı garantilemeden en önemli yıldızlarından birinin ayrılmasına kolayca razı olmayacağının farkında.

    Bu nedenle Katalan kulübü, Atlético Madrid’e önümüzdeki haftalarda transfer piyasasında hareket edebilmesi için yeterli süre tanımaya karar verdi; Laporta da açıklamalarında buna işaret etti. 

    Hedef, Dünya Kupası'nın sona ermesinden sonra koşulların daha elverişli hale gelmesi ve böylece transferin kesin olarak sonuçlandırılabilmesidir.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    130 milyon avroluk teklif

    Sport gazetesine göre, Katalan kulübü, Dünya Kupası'nın bitiminden sonra yaklaşık 130 milyon avroluk bir teklif sunmayı planlıyor.

    Barcelona yönetimi, bu rakamın kulübün mali olarak karşılayabileceği en yüksek tutar olduğunu düşünüyor ve bunun oyuncunun gerçek değerini yansıttığını ve Atlético Madrid’in ekonomik ihtiyaçlarına uygun olduğunu değerlendiriyor.

    Buna karşılık, Barcelona hiçbir şekilde teklifini 150 milyon avroya çıkarmayı düşünmüyor; çünkü tutumunun net olduğunu ve teklifin ya kabul edilmesi ya da reddedilmesi gerektiğini düşünüyor.

    Real Madrid’in Alvarez’i transfer etmek istediğine dair çıkan söylentiler de Barcelona’nın planını değiştirmiyor; zira Barça, bu hamleleri müzakerelere baskı uygulamak ve oyuncunun piyasa değerini yükseltmek için bir girişim olarak görüyor; Arjantinli forvetin sonunda Real Madrid’de forma giyeceğine dair bir inanç bulunmuyor.

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