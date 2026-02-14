Getty Images Sport
Çeviri:
"Lanet olsun!" - Pep Guardiola, Manchester City basın toplantısında bir soru karşısında şaşkına dönünce, muhabiri komik bir şekilde asistanı olmaya davet etti
Manchester City, FA Cup karşılaşması için hazırlanıyor
City, Cumartesi günü Premier Lig'den FA Kupası'na ve Salford City ile oynayacağı bir başka maça odaklanacak. İki takım geçen sezon bu turnuvada karşı karşıya gelmiş ve City 8-0 galip gelmişti. Guardiola, takımını bir kez daha finale taşımak için League Two ekibi karşısında rotasyon yapması bekleniyor ve maç öncesinde oyuncularının yorgun olduğunu kabul ederek gazetecilere şunları söyledi: "Benim önceliğim Salford'u yenmek ve bir sonraki tura çıkmak. Son yıllarda yaptıkları şey muhteşemdi, finallere ve yarı finallere ulaştılar. Maalesef son iki finali kazanamadık ama oraya ulaşmak bir başarıdır, bunu her zaman düşünüyorum ve umarım ihtiyacımız olan uzun bir hafta geçiririz. Bu inanılmaz sayıda maçtan dolayı zihinsel ve fiziksel olarak çok yorgunuz. Birkaç gün izin ve yarınki maçtan sonra biraz dinlenebiliriz.
"Tabii ki onlar League Two'da ve biz evimizde oynuyoruz. Oyuncuların zihninde hiçbir şeyin kesin olmadığı ve her şeyin zor olduğu fikrini yerleştirmeye çalışıyorum. Sonrasında kolay olabilir ama işimizi yapmalıyız. FA Cup, Carabao Cup gibi bu turnuvalarda her zaman oradaydık. Her zaman çok iyiydik ve yarın da bir istisna olamaz."
- Getty Images Sport
'Lanet olsun, sen harikasın!'
Guardiola'ya, 2006 yılında söylediği bir sözden hareketle, bu sezon ön üçlüsünü nasıl kullandığına dair taktiklerle ilgili ayrıntılı bir soru soruldu. Guardiola, muhabirin bilgisine şaşırmış gibi göründü ve şöyle yanıtladı: "Benim yardımcı antrenörüm olmak ister misin? Lanet olsun, sen harikasın. Sen bir numarasın."
Bu cevap basın odasında gülüşmelere neden oldu, ardından Guardiola şöyle devam etti: "Elimizdeki oyuncuların nitelikleri var. Şu anda Antoine [Semenyo] dışında tek bir gerçek kanat oyuncumuz var ve oyuncular için rahat bir sistem oluşturmalıyız. Hepsi bu kadar. 70, 80 yaşına geldiğimde geriye dönüp baktığımda, bir teknik direktör olarak pek çok şeyi değiştirmiş olacağım. Oyun kurma, yüksek pres gibi fikirler. Ama kanat oyuncum yoksa, kanat oyuncusu ile oynamam, onların rahat hissetmesi için başka bir oyuncuyu oynatmam gerekir, hepsi bu kadar."
Haaland, Salford'a karşı oynayacak mı?
En skorer oyuncu Erling Haaland, hafta ortasında Fulham maçında devre arasında oyundan çıkarıldığı için bu maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz. Guardiola, Norveçli milli oyuncu hakkında bir güncelleme yaptı ve onun maçı kaçırabileceğini ima ederek şöyle açıkladı: "Yüzde 100 değil ama bugün nasıl hissettiğini göreceğiz. Doktor bana bunun büyük bir sorun olmadığını söyledi ama maç sırasında onu rahatsız eden bir şey vardı ve bu yüzden ikinci yarıda oynamadı. Ama bugün göreceğiz. Bugün karar vereceğiz."
Salford için devre arası forma değişimi yok
Salford teknik direktörü Karl Robinson, takımına, oyuncularının devre arasında Manchester City yıldızlarıyla forma değiş tokuşu yapmasını istemediğini söyledi. TalkSPORT'a verdiği demeçte, "Bunu yapmasalar iyi olur dostum. Devre arasında forma almaya çalışmasalar iyi olur, yoksa çılgına dönerim. Bütün hafta antrenman yaptık ve sahamızı genişlettik, bu yüzden normalde oynadığımız sahadan daha büyük. Dün 11'e 11 oynadık ve aslında 14'e 11 yaptık, sadece onlara bunun ne kadar zor olacağını anlamaları için. Muhtemelen maçın büyük bir bölümünde topu rakibe bırakmak zorunda kalacağımızı biliyoruz. Bizim seviyemizde oynadığınızda topu çok fazla elimizde tutarsınız, bu yüzden bu maçta topa çok sık dokunamayacağız. Egonuzu bir kenara bırakıp bunu kabul etmek zor, ama rakibin kalitesi çok iyi olduğu için bunu yapmak zorundasınız."
- Getty Images Sport
Man City için bundan sonra ne olacak?
Manchester City, Salford ile karşılaşacak ve ardından Premier Lig'e geri dönecek. Cityzens, lider Arsenal'in sadece dört puan gerisinde ve bir sonraki maçında Newcastle'ı ağırlayacak, Gunners ise zor günler geçiren Wolves'a konuk olacak.
Reklam