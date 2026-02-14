"Lanet olsun!" - Pep Guardiola, Manchester City basın toplantısında bir soru karşısında şaşkına dönünce, muhabiri komik bir şekilde asistanı olmaya davet etti

City, Cumartesi günü Premier Lig'den FA Kupası'na ve Salford City ile oynayacağı bir başka maça odaklanacak. İki takım geçen sezon bu turnuvada karşı karşıya gelmiş ve City 8-0 galip gelmişti. Guardiola, takımını bir kez daha finale taşımak için League Two ekibi karşısında rotasyon yapması bekleniyor ve maç öncesinde oyuncularının yorgun olduğunu kabul ederek gazetecilere şunları söyledi: "Benim önceliğim Salford'u yenmek ve bir sonraki tura çıkmak. Son yıllarda yaptıkları şey muhteşemdi, finallere ve yarı finallere ulaştılar. Maalesef son iki finali kazanamadık ama oraya ulaşmak bir başarıdır, bunu her zaman düşünüyorum ve umarım ihtiyacımız olan uzun bir hafta geçiririz. Bu inanılmaz sayıda maçtan dolayı zihinsel ve fiziksel olarak çok yorgunuz. Birkaç gün izin ve yarınki maçtan sonra biraz dinlenebiliriz.

"Tabii ki onlar League Two'da ve biz evimizde oynuyoruz. Oyuncuların zihninde hiçbir şeyin kesin olmadığı ve her şeyin zor olduğu fikrini yerleştirmeye çalışıyorum. Sonrasında kolay olabilir ama işimizi yapmalıyız. FA Cup, Carabao Cup gibi bu turnuvalarda her zaman oradaydık. Her zaman çok iyiydik ve yarın da bir istisna olamaz."