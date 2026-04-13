Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BARCELONA-TRAININGAFP

Çeviri:

Lanet bozulacak mı? Atlético Madrid karşısında Fleck’in alışılmadık sınavı

Barcelona
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
H. Flick
İspanya
Almanya

Alman teknik direktörün Barcelona'da eksikliği nedir?

Hans Flick yönetimindeki Barcelona takımının, büyük maçlarda geriye düştükten sonra skoru nasıl çevireceğini bildiğine şüphe yok. 

Alman teknik direktörün Barcelona'ya gelmesinden bu yana, skoru tersine çevirme yeteneği Katalan takımının en belirgin özelliklerinden biri haline geldi. 

Blaugrana'nın, başlangıçta geride olsa bile maçı galibiyetle bitirmesi neredeyse olağan hale geldi.

Barcelona'nın resmi sitesine göre, bu sezon bunu 10 kez başardılar ve en sonuncusu La Liga'da Metropolitano Stadyumu'nda gerçekleşti. Ancak yine de takım şu anda alışılmadık bir sınavla karşı karşıya.

  • Flick'in Barcelona'da kaydetmediği tek remontada

    Flick yönetimindeki Barcelona'nın şu ana kadar başaramadığı tek "remontada" türü, ilk maçta yenildikten sonra bir eleme turundaki sonucu tersine çevirmektir. 

    Ancak, bu fırsat yarın Salı günü, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, "Riyad Air - Wanda Metropolitano" stadyumunda, deplasmanda Atlético Madrid karşısında mevcut.

    Barça, Camp Nou'da 0-2 mağlup olduktan sonra büyük bir zorlukla karşı karşıya, ancak aynı zamanda gücünü ve zorluklara karşı direnme yeteneğini gösterme şansı da var.

  • Kral Kupası yarı finalinde neler oldu?

    Flick'in göreve gelmesinden bu yana Barcelona, bu karşılaşma da dahil olmak üzere Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda çift maçlı eleme turları oynadı. 

    Bu karşılaşmalarda kaybettiği tek ilk maç, bu sezonun Kral Kupası yarı finalinde Atlético Madrid'e karşı oynadığı maçtı. 

    Ancak, ilk maçta 4-0 yenildikten sonra, Katalan ekibi tarihi bir geri dönüşe çok yaklaştı, ancak skoru eşitlemek için tek bir gol eksik kaldı (3-0).

    Ayrıca Barcelona, bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Newcastle ile berabere kalmış, ancak rövanş maçında turu geçmeyi başarmıştı.

  • Daha geniş bir örneklem, Barcelona'nın gücünü ortaya koyuyor

    Geçen sezona dönersek; Barcelona, son 16 turu ilk maçında Benfica'yı deplasmanda mağlup etti, çeyrek finalde Borussia Dortmund'a karşı büyük bir galibiyet elde etti ve yarı finalde Inter Milan ile 3-3 berabere kaldı.

    Geçen sezonun Kral Kupası'nda da, yine Simeone'nin takımına karşı oynanan ilk maç, 4-4'lük heyecan verici bir beraberlikle sona ermişti. 

    Metropolitano Stadyumu'nda Ferran Torres'in attığı gol, Barcelona'ya çok az bir farkla finale yükselme hakkı kazandırmıştı. 

    Bu sefer ise Katalan ekibi, turu geçmek için en az bir gol daha atmak zorunda, ki bu pek de zor değil, zira Barcelona ve Atlético maçları son zamanlarda gol yağmuruna sahne oluyor, her ne kadar Rojiblancos'un savunma konusundaki ihtiyatlılığı bazen abartılı görünse de.

Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR