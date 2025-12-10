Lamine Yamal, Kylian Mbappe'yi tarihe gömdü! Şampiyonlar Ligi'nde parladı...

Yamal, Kounde'nin Barcelona'nın galibiyet golünü hazırladı. Bu, Yamal'ın Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 14 gol (7 gol ve 7 asist) doğrudan katkı sağladığı anlamına geliyor. Böylece 18 yaşındaki oyuncu, turnuva tarihindeki 18 yaş ve altı oyuncular arasında en fazla gol katkısı yapan oyuncu olarak Mbappe'yi (10 gol ve 3 asist) geride bıraktı. Yamal, bu sayıyı daha da artıracak gibi görünüyor, çünkü 19. yaş gününü Temmuz ayında kutlayacak ve bu da ona Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla gol ve asist kaydetmek için bolca zaman tanıyacak.