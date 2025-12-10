Getty
Lamine Yamal, Kylian Mbappe'yi tarihe gömdü! Şampiyonlar Ligi'nde parladı...
Barcelona geriye düşmesine rağmen galibiyeti garantiledi
Barcelona, salı gecesi Camp Nou'da Eintracht Frankfurt karşısında üç puanı almak için çok çalışmak zorunda kaldı. Katalan devi, Ansgar Knauff'un açılış golüyle 1-0 geriye düştü, ancak ikinci yarıda geri dönerek galibiyeti garantiledi. Kounde'nin iki golü galibiyet için yeterli oldu, Marcus Rashford ve Yamal ise Hansi Flick'in takımında asistleri kaydetti.
Yamal, Mbappe'yi asistle geçiyor
Yamal, Kounde'nin Barcelona'nın galibiyet golünü hazırladı. Bu, Yamal'ın Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 14 gol (7 gol ve 7 asist) doğrudan katkı sağladığı anlamına geliyor. Böylece 18 yaşındaki oyuncu, turnuva tarihindeki 18 yaş ve altı oyuncular arasında en fazla gol katkısı yapan oyuncu olarak Mbappe'yi (10 gol ve 3 asist) geride bıraktı. Yamal, bu sayıyı daha da artıracak gibi görünüyor, çünkü 19. yaş gününü Temmuz ayında kutlayacak ve bu da ona Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla gol ve asist kaydetmek için bolca zaman tanıyacak.
Yamal, Barcelona'nın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında oynayamayacak
Ancak Yamal, Barcelona'nın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçını kenardan izlemek zorunda kalacak. Genç oyuncu, Eintracht Frankfurt maçında 2025-26 sezonunda üçüncü sarı kartını gördü ve bu da otomatik olarak bir maçlık ceza anlamına geliyor. Flick, Ocak ayında Slavia Prag ile oynanacak Barcelona'nın bir sonraki Avrupa maçında bu parlak genç yeteneği kullanamayacak.
Flick, genç oyuncunun yedek kulübesine gönderilmesinden memnun olmadığını itiraf etti
Yamal, Eintracht Frankfurt maçının sonlarında oyundan çıkarıldı ve Camp Nou'da son düdük çalınmadan önce oyundan alınma kararından pek memnun görünmüyordu. Maçtan sonra Flick, genç yıldızı hakkında soru aldı ve onu oyundan alma kararı hakkında konuştu. Gazetecilere şunları söyledi: "Lamine oyuna girdiğinde biraz hayal kırıklığına uğradı, ancak sarı kart görmüştü ve taze bacaklara ihtiyaç vardı. Bunlar çok önemli üç puan. Maçı kontrol ettik; çok zor bir maçtı. Çok derin savunma yaptılar. Kendimize odaklanmalı ve altı puan daha almalıyız."
