Lamine Yamal kendinden yaşça büyük sevgilisinden ayrıldı

Yamal ile Nicki Nicole’ün aşk hikâyesinin, futbolcunun temmuz ayında 18. doğum gününü kutladığı dönemlerde başladığı iddia ediliyor. Nicole, kutlamalara katılmak için Barcelona’ya uçmuştu.

O günden sonra Arjantinli şarkıcı, Estadi Olímpic Lluís Companys tribünlerinin tanıdık yüzlerinden biri haline geldi; hatta Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde Olympiacos’u 6-1 yendiği maçta da tribünde yer alarak Yamal’a destek vermişti. O gece Yamal, attığı golün ardından tribünlere doğru bir öpücük göndermiş, bu jestin Nicole’e yönelik olduğu düşünülmüştü. Ardından aşk iyice büyüdü.

Barcelona’daki samimi akşam yemeklerinden Hırvatistan kıyılarında yaptıkları romantik helikopter turuna kadar, ikilinin ışıltılı ilişkisine dair kareler sık sık sosyal medyada yer aldı. Eylül ayı başında Nicole, markanın yeni “Studio” koleksiyonunu tanıtmak için Barselona’ya geldiğinde gazetecilerle karşılaşmış ve “Çok aşığım, çok mutluyum, çok huzurluyum. Bana Katalanca ‘seni seviyorum’ demeyi (t’estimo) öğretti,” demişti.