Lamine Yamal kendinden yaşça büyük sevgilisinden ayrıldı
Helikopter gezilerinden kalp kırıklığına uzanan hikâye
Yamal ile Nicki Nicole’ün aşk hikâyesinin, futbolcunun temmuz ayında 18. doğum gününü kutladığı dönemlerde başladığı iddia ediliyor. Nicole, kutlamalara katılmak için Barcelona’ya uçmuştu.
O günden sonra Arjantinli şarkıcı, Estadi Olímpic Lluís Companys tribünlerinin tanıdık yüzlerinden biri haline geldi; hatta Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde Olympiacos’u 6-1 yendiği maçta da tribünde yer alarak Yamal’a destek vermişti. O gece Yamal, attığı golün ardından tribünlere doğru bir öpücük göndermiş, bu jestin Nicole’e yönelik olduğu düşünülmüştü. Ardından aşk iyice büyüdü.
Barcelona’daki samimi akşam yemeklerinden Hırvatistan kıyılarında yaptıkları romantik helikopter turuna kadar, ikilinin ışıltılı ilişkisine dair kareler sık sık sosyal medyada yer aldı. Eylül ayı başında Nicole, markanın yeni “Studio” koleksiyonunu tanıtmak için Barselona’ya geldiğinde gazetecilerle karşılaşmış ve “Çok aşığım, çok mutluyum, çok huzurluyum. Bana Katalanca ‘seni seviyorum’ demeyi (t’estimo) öğretti,” demişti.
Söylentiler ve gerçekler: Milan gizemi
Ancak bu ayın başında, İspanyol magazin basınında Yamal’ın Milano’ya yaptığı kısa bir gezide İtalyan influencer Anna Gegnoso ile gizlice buluştuğu iddiaları ortaya çıktı. Haberlere göre genç futbolcu, kuzeni ve yakın arkadaşıyla birlikte özel jetle şehre gitmişti ve bu ziyaret sosyal medya paylaşımlarıyla doğrulanmış görünüyordu. Yamal’ın arkadaşı Souhaib, Milano’dan videolar paylaşırken Gegnoso da Armani Hotel’den bir görüntü yayımlamıştı. Ancak Yamal, son açıklamasıyla olayların sırasını netleştirdi ve o seyahatin Nicki ile ayrılıklarından sonra gerçekleştiğini, ortada hiçbir aldatma olmadığını vurguladı.
D Corazon programında Javi Hoyos’a konuşan Yamal, iddialara şöyle yanıt verdi: “Artık birlikte değiliz ama bu herhangi bir aldatmadan kaynaklanmadı. Sadece yollarımızı ayırdık, hepsi bu. Hakkımızda çıkan hiçbir şey ilişkimizle ilgili değil. Ben kimseyi aldatmadım, başka biriyle de olmadım.”
Ağrılara rağmen mücadeleye devam
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Lamine Yamal’ın şu sıralar asıl mücadelesi sahada değil, sağlığıyla ilgili. Genç futbolcunun, kasık bölgesinde “pubalji” olarak bilinen bir sakatlıkla uğraştığı ve bu durumun, bir dönem Lionel Messi’yi de zorlayan kronik rahatsızlıkla benzerlik gösterdiği belirtiliyor. İspanya’daki haberlere göre Barcelona sağlık ekibi, tedavi süreci dikkatli yönetilmezse sakatlığın ilerlemesinden endişe ediyor.
Messi, 2019’da Buenos Aires’te Club 94.7 radyosuna verdiği bir röportajda bu rahatsızlığa dair şunları söylemişti: “Pubalji karmaşık bir sakatlık. Uzun zamandır bununla uğraşıyorum. Az antrenman yapabiliyorum ve her maçta oynayamıyorum. Bir günde çözülebilecek bir sorun değil. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum ama tamamen iyileşmedim, hâlâ tedavi görmem gerekiyor.”
Flick’ten genç yıldızına güven
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, pazar günü oynanacak Elche maçı öncesinde Yamal’ın durumu hakkında umut verici açıklamalar yaptı: “Durumu iyi. Bazen hâlâ biraz ağrı hissediyor ama toparlanma süreci olumlu ilerliyor,” dedi.
Alman çalıştırıcı ayrıca El Clasico sonrasında sakatlanan Pedri’nin yokluğuna da değindi: “Madrid maçından sonra yalnızca hafif bir rahatsızlığı, yorgunluğu vardı. Ancak kontrollerde sakatlık tespit ettik. Bunu kabullenmek zorundayız, umarım kısa sürede döner.”
Barcelona şu anda Real Madrid’in sekiz puan gerisinde, ancak bir maçı eksik. Lider Real Madrid, cumartesi günü sahasında Valencia’yı 4-0 mağlup ederek 11. hafta sonunda 30 puana ulaştı. Artık top, Barcelona’nın elinde - farkı kapatmak için kazanmaları şart.
