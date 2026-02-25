Lamine Yamal, İngiliz model ve influencer Lily Rowland ile romantik bir ilişki yaşıyor

Yamal, Nicki Nicole ile olan önceki ilişkisiyle manşetlere sıkça konu oldu. Genç kız, geçen yılın sonunda çiftin ayrıldığını doğruladı. 18 yaşındaki Yamal, şu anda Londra doğumlu model ve influencer Rowland ile romantik bir ilişki içinde olduğu söyleniyor.

ABC'ye göre, muhabir Anna Gurguí, "En todas las salsas" adlı podcast'te durumu analiz etti ve ikisi arasında potansiyel bir ilişki olduğunu düşündüren birkaç ipucu ortaya çıkardı.

Gurguí, "Lamine Yamal, tüm futbolcular gibi, hoşlandığı kızları takip etmiyor. Ancak Lamine Yamal'ın Lily Rowland'ın paylaşımlarına birkaç beğeni ve 'beğen' verdiğini gördüm ve 'Vay canına, bu garip' diye düşündüm. Lily'nin de Lamine Yamal'ın paylaşımlarını beğendiğini fark ettim" dedi.

Gurgui'nin dedektiflik çalışmaları, Rowland'ın Yamal'ın eski sevgilisi Nicole'e yönelik sosyal medya faaliyetlerinin değiştiğini de ortaya çıkardı. Gurgui, "Sadece bir ay önce, Lily onun gönderilerini beğenmeyi bıraktı. İnsanlar, onun gönderilerinin yorumlarında, onunla bir ilişkisi olabileceğini tahmin ediyorlar. Son zamanlarda, fotoğrafları Barça'nın stadyumunda veya maçlarda, takımın forması giyerken çekilmiş. Onu takip edin, çünkü bu, Nicki Nicole ile olan ilişkisine benzer bir ilişki. Henüz doğrulanmadı, ama ipuçları ilgi çekici."