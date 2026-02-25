Getty/Instagram
Lamine Yamal, İngiliz model ve influencer Lily Rowland ile romantik bir ilişki yaşıyor
Yamal'ın aşk hayatı yeniden gündemde
Yamal, Nicki Nicole ile olan önceki ilişkisiyle manşetlere sıkça konu oldu. Genç kız, geçen yılın sonunda çiftin ayrıldığını doğruladı. 18 yaşındaki Yamal, şu anda Londra doğumlu model ve influencer Rowland ile romantik bir ilişki içinde olduğu söyleniyor.
ABC'ye göre, muhabir Anna Gurguí, "En todas las salsas" adlı podcast'te durumu analiz etti ve ikisi arasında potansiyel bir ilişki olduğunu düşündüren birkaç ipucu ortaya çıkardı.
Gurguí, "Lamine Yamal, tüm futbolcular gibi, hoşlandığı kızları takip etmiyor. Ancak Lamine Yamal'ın Lily Rowland'ın paylaşımlarına birkaç beğeni ve 'beğen' verdiğini gördüm ve 'Vay canına, bu garip' diye düşündüm. Lily'nin de Lamine Yamal'ın paylaşımlarını beğendiğini fark ettim" dedi.
Gurgui'nin dedektiflik çalışmaları, Rowland'ın Yamal'ın eski sevgilisi Nicole'e yönelik sosyal medya faaliyetlerinin değiştiğini de ortaya çıkardı. Gurgui, "Sadece bir ay önce, Lily onun gönderilerini beğenmeyi bıraktı. İnsanlar, onun gönderilerinin yorumlarında, onunla bir ilişkisi olabileceğini tahmin ediyorlar. Son zamanlarda, fotoğrafları Barça'nın stadyumunda veya maçlarda, takımın forması giyerken çekilmiş. Onu takip edin, çünkü bu, Nicki Nicole ile olan ilişkisine benzer bir ilişki. Henüz doğrulanmadı, ama ipuçları ilgi çekici."
Lily Rowland kimdir?
Rowland, Casablanca, Yves Saint Laurent, Dior ve Armani Beauty gibi markalarla çalışmış, İngiltere doğumlu bir model ve influencer. Instagram ve TikTok'ta dört milyondan fazla takipçisi olan Rowland, güzellik, makyaj, moda ve yaşam tarzı odaklı içerikler paylaşıyor.
Influencer, Instagram profilinde düzenli olarak Barcelona formaları giyerken görülebilir ve Wonderland dergisine verdiği röportajda bugüne kadarki yolculuğundan bahsetmiştir.
"Sanatı ve yaratıcı olmayı her zaman sevmişimdir. İnternette makyaj stilleriyle de denemeler yapmaya başladım ve daha 'sıra dışı' görünümler (Avatar gibi) yaratmaya başladım. Resim ve sanata olan ilgim nedeniyle makyajda doğal olarak yetenekliydim ve farkına varmadan TikTok'ta bir takipçi kitlesi oluşturmaya başlamıştım," dedi.
"Takipçi sayım artmaya başladıkça, markalar ve ajanslar küçük anlaşmalarla bana ulaşmaya başladı ve bu, promosyon amaçlı hediye ürünlerden daha sonra ücretli anlaşmalara dönüştü. 'Bir iş bulma' baskısı vardı, bu yüzden cesaretimi topladım ve sosyal medyada tam zamanlı çalışmaya başladım ve işler o andan itibaren büyümeye devam etti."
Yamal futbola odaklanıyor
Yamal, Barcelona ve İspanya'da yıldızlığa yükseldikten sonra dünya çapında haber oldu. Futbola odaklanmaya devam ediyor, ancak saha dışında nasıl kopmaya çalıştığını da açıkladı.
ESPN'e verdiği röportajda, "18 yaşındaki herhangi bir gencin yaptığı şeyleri yapıyorum: arkadaşlarımla takılıyorum, kardeşimle ilgileniyorum, PlayStation oynuyorum, yürüyüşe çıkıyorum... bu tür şeyler" dedi.
"Arkadaşlarımla vakit geçirmeye ve hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Sadece futbola odaklanmamaya, sürekli maça konsantre olmamaya, karşılaştığım beklerin videolarını izlememeye çalışıyorum, bunların hiçbirini yapmıyorum. Günün tamamını keyifle geçirmeye çalışıyorum ve sahadayken elimden gelenin en iyisini yapıyorum, ama sahadan çıktığımda da aynı şeyi yapıyorum, futboldan olabildiğince uzaklaşıyorum."
- AFP
Yamal için büyük bir yıl
Barcelona ve İspanya, genç oyuncunun yoğun geçecek birkaç ay öncesinde Yamal'ın saha dışı etkinliklerle dikkatinin dağılmamasını umuyor. Hansi Flick'in takımı 2026 İspanya Süper Kupası'nı şimdiden kazandı ve La Liga, Copa del Rey ve Şampiyonlar Ligi'nde hala mücadele ediyor. Yurtiçi sezonun ardından Yamal'ın İspanya ile 2026 Dünya Kupası'nda önemli bir rol oynaması bekleniyor. Luis de la Fuente'nin takımı, etkileyici bir eleme kampanyasının ardından Kuzey Amerika, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya favorilerden biri olarak katılacak.
