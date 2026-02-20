Lamine Yamal, Hansi Flick'in oyun planındaki tanıdık boşluklar kupa umutlarını tehlikeye atarken, Barcelona'da çok fazla sorumluluk üstleniyor

Ölümsüz Lionel Messi gibi, Yamal da futbol sahasına çıktığında farklı muamele görüyor. Barcelona, oyunları açmak için bu zayıf kanat oyuncusuna güveniyor ve her fırsatta ona topu vererek sihirli bir şeylerin olmasını bekliyor.

Yamal bu sorumluluğu takdire şayan bir şekilde üstleniyor ve çoğu zaman yaşının ötesinde bir olgunluk sergiliyor. Ancak, 2026'da Barça'nın maçlarını izlerken görüldüğü gibi, tek başına tüm dünyayla savaşması gerekmiyor. Onun büyük gücü, bir takım sporunda ancak bu kadar etkili olabilir.

Yamal için işlerin yolunda gitmediği günler kaçınılmaz olarak olacaktır ve o zaman Barça'nın diğer yıldızları devreye girmelidir. Ancak son zamanlarda, onlar da ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. Hansi Flick'in takımı, felaketle sonuçlanan bir haftanın ardından La Liga ve Copa del Rey şampiyonluklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya, ayrıca hızlı bir şekilde iyileşmezlerse Şampiyonlar Ligi zaferi de ulaşılamaz kalacaktır.

Koç, riskli taktikleri savunmayı savunmasız bırakmaya devam ederken büyük bir sorumluluk üstlenmek zorunda olsa da, Yamal'ın omuzlarındaki baskı da en az onun kadar büyük bir sorun haline geliyor. Yetenekli genç oyuncu birdenbire zihinsel olarak yorgun görünüyor, bu tamamen anlaşılabilir bir durum ve sezonun sonuna yaklaşırken alarm zillerini çalması gerekiyor.