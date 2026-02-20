Goal.com
Yamal shouldering too much at Barca.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Çeviri:

Lamine Yamal, Hansi Flick'in oyun planındaki tanıdık boşluklar kupa umutlarını tehlikeye atarken, Barcelona'da çok fazla sorumluluk üstleniyor

Ben Amca'nın Peter Parker, namı diğer Örümcek Adam'a verdiği "büyük güç, büyük sorumluluk getirir" şeklindeki sonsuz bilgece uyarısı, kariyerinin henüz başlarında olan gerçek hayattaki süper insan Lamine Yamal için de geçerlidir. Henüz 18 yaşında olan Barcelona'nın genç yeteneği, çoğu oyuncunun hayalini bile edemeyeceği başarılara imza attı ve Blaugrana'nın yeni bir ulusal ve Avrupa başarısı dönemine girme çabasının temelini oluşturan mükemmelliğin simgesi olarak görülüyor.

Ölümsüz Lionel Messi gibi, Yamal da futbol sahasına çıktığında farklı muamele görüyor. Barcelona, oyunları açmak için bu zayıf kanat oyuncusuna güveniyor ve her fırsatta ona topu vererek sihirli bir şeylerin olmasını bekliyor.

Yamal bu sorumluluğu takdire şayan bir şekilde üstleniyor ve çoğu zaman yaşının ötesinde bir olgunluk sergiliyor. Ancak, 2026'da Barça'nın maçlarını izlerken görüldüğü gibi, tek başına tüm dünyayla savaşması gerekmiyor. Onun büyük gücü, bir takım sporunda ancak bu kadar etkili olabilir.

Yamal için işlerin yolunda gitmediği günler kaçınılmaz olarak olacaktır ve o zaman Barça'nın diğer yıldızları devreye girmelidir. Ancak son zamanlarda, onlar da ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. Hansi Flick'in takımı, felaketle sonuçlanan bir haftanın ardından La Liga ve Copa del Rey şampiyonluklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya, ayrıca hızlı bir şekilde iyileşmezlerse Şampiyonlar Ligi zaferi de ulaşılamaz kalacaktır.

Koç, riskli taktikleri savunmayı savunmasız bırakmaya devam ederken büyük bir sorumluluk üstlenmek zorunda olsa da, Yamal'ın omuzlarındaki baskı da en az onun kadar büyük bir sorun haline geliyor. Yetenekli genç oyuncu birdenbire zihinsel olarak yorgun görünüyor, bu tamamen anlaşılabilir bir durum ve sezonun sonuna yaklaşırken alarm zillerini çalması gerekiyor.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Yorgunluk başlıyor

    Yamal, 2025-26 sezonunda Barça formasıyla 32 maçta 28 gol katkısı kaydetti ve bunların sekizi yılbaşından sonra geldi. Özellikle Kopenhag ile oynadıkları kazan ya da kaybet maçında, La Liga'da Real Oviedo'ya karşı ikna edici olmayan bir iç saha galibiyetinde ve Copa del Rey çeyrek finalinde ikinci lig ekibi Albacete'ye karşı elde ettikleri dar galibiyette, zaman zaman Barça'yı sırtladığını söylemek yanlış olmaz.

    Ancak bunu sürdürmek her zaman inanılmaz derecede zor olacaktı. Mallorca'yı 3-0 yendikleri maçta tekrar gol attıktan sonra, Yamal yorgunluğun belirgin belirtileri göstermeye başlayınca, maçın bitimine 12 dakika kala oyundan çıkmak istedi. Flick daha sonra genç oyuncunun maç süresini yönetmenin gerekliliğini vurgulasa da, Yamal Barça'nın son iki maçında, Atletico Madrid ile oynadıkları Copa del Rey yarı final ilk maçından başlayarak, her dakika sahada kaldı.

    Yamal, üç önemli pas, beş ardışık dripling ve altı top kazanma ile sınırlarını zorlamaya devam ederken, 13 yer mücadelesini kazandı, ancak Atletico onu tehlikeli bölgeden uzak tuttuğu için çabaları sonuçsuz kaldı. Diego Simeone'nin takımı, Flick'in yüksek savunma hattını acımasızca kullanarak 4-0'lık bir galibiyet elde etti ve şampiyonun Camp Nou'daki ikinci maçta bir mucizeye ihtiyacı olduğunu gösterdi.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    Kabus

    Blaugrana daha sonra Pazartesi günü Katalan derbisinde Girona'ya gitti ve rakip takımın teknik direktörü Michel, Yamal'ı durdurmak için Simeone'nin planını kopyalamayı amaçladı.

    "Sağ kanatları, Lamine Yamal sayesinde en güçlü silahlarından biri. Onu durdurmak çok zor çünkü artık bireysel becerisinin yanı sıra pas yeteneği de var" diyen Michel, "Çoğu dribbling ustası, uzağı görmekte ve o çapraz pası veya ileri pası atmakta zorlanır, ancak Lamine'e karşı, ona karşı karşıya gelmemesi için bir santim bile boşluk bırakırsanız, o pası atar.

    "Ayak dışıyla pası ve ortayı yapar. Ve sonra, ona çok yakın durursanız, sizi geçip gider. Yani, oyunun gidişatını değiştirebilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Size ipucu vermek istemiyorum, ama elbette baskı uygulamanın şekli çok önemli. Lamine Yamal'a biraz zorluk çıkarmalısınız."

    Girona bu konuda pek başarılı olamadı, çünkü Yamal yedi şut attı ve sahadaki herkesten daha fazla (dört) gol şansı yarattı. Ancak yine de Barça'yı La Liga zirvesinden indiren 2-1'lik ünlü bir galibiyet elde etmeyi başardılar ve Yamal standartlarının düşmesinden sorumluydu.

    La Masia'nın bu cevheri tüm öfkesine ve hırsına rağmen, son üçte birde her zamanki soğukkanlılığını yitirdi, 24 kez top kaybı yaptı ve skor 0-0 iken penaltı noktasından direğe çarptı. Yamal yorgun görünüyordu, karar verme yeteneği körelmiş ve uygulamaları düzensizdi. Bu durum, maçın bitiş düdüğünün ardından, oğlu şu anda kulübün futbol koordinatörü ve irtibat görevlisi olarak çalıştığı için Barça'daki gelişmelerden haberdar olan Bojan Krkic Sr tarafından da doğrulandı.

    Cadena SER'e verdiği demeçte, "Lamine ateşli ve ilaç tedavisi görüyordu" dedi. "Maçtan önce mide ağrısı vardı, kendini iyi hissetmiyordu."

  • Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    Yardımcı oyuncular yeterince tutarlı değil

    Flick, Raphinha'nın sakatlıktan yeni döndüğünü ve baş oyun kurucu Pedri'nin hala hamstring sorunu nedeniyle sahalardan uzak olduğunu göz önünde bulundurarak Yamal'ı dinlendiremeyeceğini düşündü. Ancak Barça teknik direktörü, istatistiklere bakarak bunun ters etki yaratacağını fark etmeliydi. Yamal formda olmadığında veya tam olarak hazır olmadığında, takım genellikle zorlanır.

    Nitekim Barça, Yamal'ın bu sezon gol atmadığı veya asist yapmadığı dokuz maçın dördünü kaybetti. Bunlar arasında Paris Saint-Germain ve Real Madrid deplasmanları da var. Yamal bu maçlarda kronik pubalgia sorunu nedeniyle rahatsızlık duyuyordu. Flick, bu sorunu çözmek için yardımcı oyuncularından çok daha fazla verim almalıdır.

    Ferran Torres, tüm turnuvalarda Yamal'dan daha fazla gol atan tek Barça oyuncusu (16'ya karşı 15), bu da takımın nihai fark yaratıcı olarak genç oyuncuya çok fazla bağımlı olduğunu gösteriyor. Bu durum, çoğunlukla 13 maçta forma giyemeyen ve sadece 12 gol katkısı olan Raphinha'nın devam eden fiziksel sorunlarına bağlanabilir.

    Brezilyalı oyuncu, Blaugrana'nın geçen sezon ulusal üçlü kupayı kazanmasında Yamal kadar etkiliydi ve onun yokluğu, Yamal'ın tek başına dolduramayacağı yaratıcı bir boşluk yarattı. Tecrübeli forvet Robert Lewandowski'nin yedek kulübesine indirgenmesiyle, Marcus Rashford, Dani Olmo ve Fermin Lopez gibi oyuncular daha istikrarlı performanslar sergilemek zorunda; yük her zaman 18 yaşındaki bir oyuncunun omuzlarında olmamalı.

  • Yamal-MessiGetty/GOAL

    Hızlı yükselişin tuzakları

    Yamal tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Messi ile sürekli karşılaştırılmasının ortasında, herkes Barcelona'nın ikonik oyuncusunun tam potansiyelini ortaya çıkarmak için zaman harcadığını unutmuş görünüyor. Messi, 2004'teki çıkışından sonra ilk başta Ronaldinho ve Samuel Eto'o gibi yıldız oyunculara göre geri planda kalmıştı. Pep Guardiola 2008'de teknik direktör olarak göreve gelip takımı minyon Arjantinli oyuncu etrafında kurana kadar Messi'nin tek başına maçları kazanması beklenmiyordu.

    Bu noktayı daha da netleştirmek gerekirse, Messi, Barça'nın A takımında geçirdiği ilk iki sezonda sadece 34 maç oynadı, oysa Yamal, 15 yaşında ilk kez sahaya çıktığından bu yana 103 maçta forma giydi. O, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'den çok daha hızlı bir şekilde tartışmasız bir talisman haline geldi.

    Bu ani başarıyla birlikte başka sorunlar da ortaya çıktı, örneğin oyundan uzaklaşmak gibi. Yamal, 18. yaş günü partisinde bu soruna maruz kaldı. Ayrıca, zaman zaman aşırı şişirilmiş egonun belirgin belirtilerini de sergiledi. En dikkat çekici örnek, sezonun ilk Clasico maçı öncesinde ezeli rakibi Real Madrid'i her zaman "çalmak ve şikayet etmekle" suçlamasıydı. Bu davranışı, sonunda Barça'nın düşüşüne yol açan bir hedef haline geldi.

    Bunların hiçbiri anormal değil ve Yamal hatalar yapmaya, öğrenmeye ve büyümeye devam edecek. Bu süreci kolaylaştırmak Barça'ya düşüyor. Bu, artan maç yoğunluğunun onun gelişimine gerçek bir tehdit oluşturduğu bir dönemde iş yükünü hafifletmek anlamına geliyor. Flick, Yamal'a daha dikkatli davranacağına dair verdiği sözü tutmak zorunda, aksi takdirde Yamal tamamen güvenini kaybetmeye ve ciddi sakatlıklar yaşamaya daha yatkın hale gelecektir.

  • Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Uyum sağlama ihtiyacı

    Yamal'a kesinlikle yardımcı olacak bir şey, Barça'nın bariz savunma sorunlarını çözmesidir. Flick'in "herkesi geride bırak" felsefesi, Yamal ve arkadaşları maksimum performansla oynadıklarında işe yarıyor, ancak performansları düştüğü anda İspanyol şampiyonu diğer elit takımlardan daha savunmasız hale geliyor.

    Flick'in saha kontrolüne olan takıntısı, dörtlü savunmayı orta saha çizgisine kadar itiyor ve bu nedenle geçilmesi çok kolay hale geliyor. Yüksek presleri başarısız oluyor, orta saha istedikleri gibi geçiliyor, özellikle de 1 Ocak'ta Pedri'yi hamstring sakatlığı nedeniyle kaybettiklerinden beri. Uzun süredir sakat olan Gavi de özleniyor, çünkü Frenkie de Jong ve Olmo'nun uyumsuz olduğu ortaya çıktı.

    Ancak bunların hiçbiri yeni değil. Barça, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in iki maçta sergilediği kontratak ustalıklarının ardından yarı finalde elendi ve Ekim ayında Sevilla'da benzer bir naif performansın ardından 4-1 mağlup oldu. Ocak ayında Joao Cancelo'yu kiralık olarak yeniden transfer etmek hiçbir şeyi düzeltmedi; Barça'nın savunmasını tamamen yenilemesi ve Rodri tipi bir orta saha oyuncusu transfer etmesi gerekiyor.

    Ne yazık ki, bunu yapacak kadar güçlü bir finansal durumda değiller ve bu nedenle, elindeki oyuncuların güçlü yönlerine daha iyi uyum sağlamak Flick'e kalmış. Pau Cubarsi, Alejandro Balde ve Gerard Martin mevcut kadro için çok deneyimsiz, Eric Garcia ise ileri çıkmaktan çok oyun kurmaya daha uygun ve Ronald Araujo pozisyonel olarak yeterince yetenekli değil. Bu arada, Jules Kounde'nin en iyi özellikleri, doğal olmayan sağ bek pozisyonunda boşa harcanmaya devam ediyor.

    Barça'nın net bir kimliği var, ancak Flick'in inatçılığı nedeniyle gerilediği söylenebilir. Maçları genellikle kontrol hissi olmayan basketbol maçlarına benziyor ve bunun sonucunda soyunma odasında yorgunluk hakim.

  • yamal(C)Getty images

    Yamal'ı zinde ve mutlu tutun

    Ancak Flick, yıldızlarla dolu forvet hattına olan inancını sürdürecek gibi görünüyor. Raphinha'nın geri dönmesiyle ve Pedri'nin de hafif bir diz sakatlığından kurtulup Rashford ile birlikte Pazar günü Levante ile oynanacak maçta sahaya çıkması beklenirken, Barcelona, Madrid'in 2 puan gerisinde kaldığı ligin zirvesinde tam bir krizin patlak vermesine neden olacak üçüncü mağlubiyetini önleyebilmeli.

    Levante, son dört maçında sadece bir puan toplayarak 19. sırada yer alıyor ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Yamal'a nefes aldırmak için bir maç varsa, o da budur. Flick, 28 Şubat'ta üçüncü sıradaki Villarreal'e yapılacak deplasman ve beş gün sonra Atletico ile oynanacak Copa maçı için Yamal'ın %100 formda olmasına ihtiyaç duyuyor. Rojiblancos'un son haftalarda gösterdiği dengesiz performans göz önüne alındığında, bu maç hala kurtarılabilir. Tabii ki, Mart ortasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu da unutulmamalı.

    Yamal'ı formda ve mutlu tutmak, kulübün en önemli önceliği olmalıdır. Birçok kişinin gözünde zaten dünyanın en iyi oyuncusu olması, her maçın her dakikasında ön planda olması gerektiği anlamına gelmez. İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, La Roja'nın 2026 Dünya Kupası adaylığını düşünürken şüphesiz aynı şekilde hissedecektir.

    Barcelona'nın yeni kahramanı, her zaman başrol olmak gibi bir arzuyla hareket etmiyor. "Amacım tüm rekorları kırmak, milyonlarca gol atmak, milyonlarca maç oynamak değil. Ben eğlenmek isteyen bir sporcuyum," dedi Yamal, Aralık ayında CBS ile yaptığı röportajda. "Umarım çocuklar benim gibi olmak isterler. Sonuçta amaç, insanların futbolu sevmesi ve biraz da gösteri sunmasıdır."

    Yamal futboldan keyif aldığı sürece, herkes bu gösteriyi izlemeye devam edecek. Onun gülümsemesinin haksız beklentilerin ağırlığı altında solmaması için Barca'ya düşen görev var.

