Lamine Yamal: Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük genç futbolcu

Barcelona'nın kanat oyuncusu, şimdiden Lionel Messi ve Pele ile kıyaslanmayı gerektiren şeyler yapıyor.

Lamine Yamal her zaman Lionel Messi'ye hayranlık duymuştur. Barcelona efsanesi - ve hala öyle kalmaya devam ediyor - onun tek ve biricik idolüydü. "Başka hiç kimse olmadı" dedi Yamal Tuttosport'a yaptığı açıklamada. "Bir keresinde onunla fotoğraf çektirmiştim. Ben bilinmiyordum."

Ancak sadece bilinmiyordu; henüz sadece bir bebekti, 2007 yılında annesiyle birlikte bir hayır kurumu takvimi için SPORT tarafından düzenlenen bir fotoğraf çekimine katıldıklarında sadece birkaç haftalıktı. Ancak 20 yaşındaki Messi'nin bebek Yamal'ı yıkadığı bu görüntü şimdiden ikonik bir statü kazandı. Sembolizm neredeyse kusursuz: Messi sanki varisini kutsuyormuş, Barca'nın bir sonraki mesihini vaftiz ediyormuş gibi.

GOAT ile karşılaştırılmasını gurur verici bulsa da, mütevazı Yamal bu kıyaslamaları tamamen benimsemekte tereddüt ediyor. 17 yaşındaki oyuncu "Messi'nin seviyesine ulaşmak imkânsız" dese de, "belki bir gün onun gibi olabilirim" umudunu taşıyor.

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Yine de zaten öyle. Messi'nin adını ölümsüzleştirdiği aynı kulüpte aynı pozisyonda oynuyor ve şu anda dünya genelindeki hayranları, benzer şekilde yıkıcı dribling yetenekleri ve harika ortalar koleksiyonuyla büyülüyor.

Muhtemelen sadece bir önemli fark var: Yamal, Messi'nin aynı yaştaki halinden bile daha iyi. Aslında, NXGN 2025 kazananı belki de sporun bugüne kadar gördüğü en yetenekli genç olabilir...