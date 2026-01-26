Lamine Yamal'dan inanılmaz gol! İşte o anlar...

Barça'nın ilk golünü kendisi atmadı, ancak yüksek presiyle Oviedo savunmasının hatasına neden oldu ve Dani Olmo'nun alt köşeye şutunu hazırladı. Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha, beş dakika sonra Blaugrana'yı sakin bir şekilde iki gol öne geçirdi.

O noktada maçın sonucu belli olmuştu, ancak Yamal maç sonrası manşetlerin çoğunu kapmayı başardı. 73. dakikada Olmo'nun ceza sahasına gönderdiği top, Barcelona'nın 18 yaşındaki süperstarı arkasında kaldı. Yamal havada vücudunu bükerek uçan bir vole ile topu ağlara gönderdi.

Yamal, beklendiği gibi, sevinçle koşarken yüzünde gülümseme vardı. Onun çabası, Katalonya'da şiddetli yağmur yağmaya başladığında Barça'nın hızını biraz düşürmesini ve rahatlamasını sağladı.

Yamal'ın morali hiç bozulmadı ve oyunun gidişatını değiştiren oyuncu olarak ünü daha da arttı. Oviedo teknik direktörü Guillermo Almada, maçtan sonra genç oyuncuyu överek, onun özel vuruşu hakkında "Başka bir galaksiden gelen bir oyuncudan bahsediyoruz" dedi.