Lamine Yamal Barcelona Real Oviedo 2025-26Getty
Chris Burton ve Can Özer

Lamine Yamal'dan inanılmaz gol! İşte o anlar...

Lamine Yamal, Barcelona'nın Real Oviedo'yu mağlup ettiği La Liga maçında akrobatik bir vole ile muhteşem gollerine bir yenisini daha ekledi.

  • Barça, Oviedo karşısında ilham kaynağına ihtiyaç duydu

    En alt sıradaki rakibin Camp Nou'ya konuk olmasıyla, Barça'nın minimum çabayla 3 puanı kolayca alacağı bekleniyordu. Sonunda galibiyeti rahatça aldılar, ancak ilk yarıda büyük çaba sarf ettiler.

    Hansi Flick'in takımı şaşırtıcı bir şekilde fikir eksikliği yaşarken, konuk takım daha çok gol atma ihtimali yüksek görünüyordu. Bir yerden ilham gelmesi gerekiyordu ve Yamal bunu sağlayan kişi oldu.

  • Yamal'ın Barcelona için attığı muhteşem vole golünü izleyin

  • Yamal'ın 'başka bir galaksiden' geldiği söyleniyor

    Barça'nın ilk golünü kendisi atmadı, ancak yüksek presiyle Oviedo savunmasının hatasına neden oldu ve Dani Olmo'nun alt köşeye şutunu hazırladı. Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha, beş dakika sonra Blaugrana'yı sakin bir şekilde iki gol öne geçirdi.

    O noktada maçın sonucu belli olmuştu, ancak Yamal maç sonrası manşetlerin çoğunu kapmayı başardı. 73. dakikada Olmo'nun ceza sahasına gönderdiği top, Barcelona'nın 18 yaşındaki süperstarı arkasında kaldı. Yamal havada vücudunu bükerek uçan bir vole ile topu ağlara gönderdi.

    Yamal, beklendiği gibi, sevinçle koşarken yüzünde gülümseme vardı. Onun çabası, Katalonya'da şiddetli yağmur yağmaya başladığında Barça'nın hızını biraz düşürmesini ve rahatlamasını sağladı.

    Yamal'ın morali hiç bozulmadı ve oyunun gidişatını değiştiren oyuncu olarak ünü daha da arttı. Oviedo teknik direktörü Guillermo Almada, maçtan sonra genç oyuncuyu överek, onun özel vuruşu hakkında "Başka bir galaksiden gelen bir oyuncudan bahsediyoruz" dedi.

  • Kupa hedefleri: Yamal, kulübü ve ülkesiyle zafer peşinde

    Lionel Messi'nin günlerinden beri Camp Nou'da böyle sözler söylenmemişti, ancak sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun uygun bir varisi bulundu. Yamal, aynı La Masia akademi sisteminden çıktığı günden beri Arjantinli GOAT ile karşılaştırılıyor.

    Şimdi dikkatini Avrupa'ya çevirecek olan Yamal, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde FC Kopenhag ile karşılaşacak olan Barça'nın kadrosunda yer alacak. Yamal, bu sezon koleksiyonuna Süper Kupa şampiyonluğu madalyasını ekledi ve bu yaz İspanya ile Dünya Kupası zaferi için mücadele edecek.

0