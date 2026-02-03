Lamine Yamal, Barcelona'dan ayrılacak mı? Sürpriz açıklama!

Yamal, Messi gibi, Barça'nın efsanevi La Masia akademi sisteminin bir ürünüdür. Henüz 15 yaşındayken profesyonel futbola adım attı ve o günden bu yana etrafında rekorlar kırıldı. Daha fazla tarih yazacak kahramanlıkların geleceği kesin.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Blaugrana formasıyla 100 maça çıktı ve 38 gol attı. La Liga ve Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları bulunan Yamal, İspanya milli takımında 23 kez forma giydi.

Barcelona, bu gelecek vaat eden oyuncuyu cazip bir sözleşmeyle kadrosuna kattı ve ona ikonik 10 numaralı formayı verdi. Yamal'ın, kulüp ve Avrupa sahnelerinde forma giyerken büyükler arasına katılmasını umuyorlar.