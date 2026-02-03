Getty
Lamine Yamal, Barcelona'dan ayrılacak mı? Sürpriz açıklama!
Rekor kırıcı: Yamal tarih kitaplarını yeniden yazmaya devam ediyor
Yamal, Messi gibi, Barça'nın efsanevi La Masia akademi sisteminin bir ürünüdür. Henüz 15 yaşındayken profesyonel futbola adım attı ve o günden bu yana etrafında rekorlar kırıldı. Daha fazla tarih yazacak kahramanlıkların geleceği kesin.
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Blaugrana formasıyla 100 maça çıktı ve 38 gol attı. La Liga ve Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları bulunan Yamal, İspanya milli takımında 23 kez forma giydi.
Barcelona, bu gelecek vaat eden oyuncuyu cazip bir sözleşmeyle kadrosuna kattı ve ona ikonik 10 numaralı formayı verdi. Yamal'ın, kulüp ve Avrupa sahnelerinde forma giyerken büyükler arasına katılmasını umuyorlar.
Yamal, Barcelona'da 'sonsuza kadar' kalmak istiyor
Genç oyuncu şimdiden kalmayı planlıyor ve 78. Mundo Deportivo Gala'da geleceği hakkında sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Her günün tadını çıkardığım, dünyanın en iyi kulübünde ve en iyi şehrinde sonsuza kadar kalmayı umuyorum." Daha önce 2024 yılında şöyle demişti: "Barça'da sonsuza kadar kalmak istiyorum, bir efsane olmak istiyorum."
Yamal, MD Gala'da özel bir ödül alırken "zaten dünyanın en iyilerinden biri" olarak tanıtıldı ve 2025 Ballon d'Or oylamasında ikinci oldu. Onun birden fazla Altın Top ödülü kazanması bekleniyor.
Yetenekli genç oyuncu, bu tür yüksek hedefler belirleyecek ve tüm zamanların en iyileri Messi ve Cristiano Ronaldo gibi, mükemmelliği hiç durmadan arayan iki efsane oyuncu gibi bir zihniyete sahip olmak istiyor.
Yamal, bugüne kadar elde ettiği başarılara rağmen, her zaman ulaşılması gereken başka hedefler olduğunu vurgulayarak, şöhretinin arkasına yaslanmayacağını belirtiyor. 2025-26 sezonunun en önemli anını seçmesi istendiğinde şöyle cevap verdi: "Bu sezonun en iyi anı mı? En iyisi henüz gelmedi! Önemli olan şey daha gelecek."
Kupa mücadelesi: Barcelona daha büyük başarılara imza atmak için yarışıyor
Barça, bu sezon İspanya Süper Kupası'nda başarıya ulaşmış ve finalde ezeli rakibi Real Madrid'i mağlup etmiştir. Ligde ise liderliğe yükselmiş ve Real Madrid'e bir puan fark atmıştır.
Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmış durumda ve Salı günü Copa del Rey'de Real Madrid'i dramatik bir şekilde eleyen Albacete ile karşılaşacak. Yamal, buradaki zorluklar hakkında şunları ekledi: "Copa del Rey yarı finaline çıkmak istiyoruz, bu kazanmamız gereken bir şampiyonluk."
Yamal, Barcelona'nın kupa mücadelesinde önemli bir rol oynayacak, çünkü takım sık sık ona ilham kaynağı olarak bakıyor. Son üç maçında Real Oviedo, FC Kopenhag ve Elche'ye karşı gol attı.
Bu seri, Yamal'ın Oviedo karşısında havada uçarak topu ağlara gönderdiği muhteşem vole ile başladı. Yamal'ın kendine güveni tam ve bu da Barça için iyiye işaret.
