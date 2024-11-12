Lamine Yamal'a hediye edilen 'Altın iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı

Raphinha, Lionel Messi'den ilham aldı ve Barcelona takım arkadaşı Lamine Yamal'a altından bir iPhone ile sürpriz yaptı.

Article continues below Article continues below Article continues below Genç futbolcu, gezegendeki en iyi U21 oyuncusu seçildi

Rekorlar kırıyor ve 17 yaşında tarih yazıyor

Takım arkadaşı, ona lüks bir hediye ısmarladı Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱 Haberin devamı aşağıda