Lamine Yamal'a hediye edilen 'Altın iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı

IDG InstagramChris Burton ve Can ÖzerLamine Yamal'a hediye edilen 'Altın iPhone'un fiyatı dudak uçuklattıL. YamalBarcelonaRaphinhaL. MessiLa LigaRaphinha, Lionel Messi'den ilham aldı ve Barcelona takım arkadaşı Lamine Yamal'a altından bir iPhone ile sürpriz yaptı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowGenç futbolcu, gezegendeki en iyi U21 oyuncusu seçildiRekorlar kırıyor ve 17 yaşında tarih yazıyorTakım arkadaşı, ona lüks bir hediye ısmarladıFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱Haberin devamı aşağıda