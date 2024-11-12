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Chris Burton ve Can Özer

Lamine Yamal'a hediye edilen 'Altın iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı

L. YamalBarcelonaRaphinhaL. MessiLa Liga

Raphinha, Lionel Messi'den ilham aldı ve Barcelona takım arkadaşı Lamine Yamal'a altından bir iPhone ile sürpriz yaptı.

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