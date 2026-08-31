2026-27 La Liga sezonu biraz dağınık bir başlangıç yaptı; Real Madrid ile Barcelona diğer takımlardan daha geç sahalara döndü. Pazartesi gecesi oynanacak iki maç daha olmasına rağmen üçüncü hafta şu ana kadar 30 gole sahne oldu. Şimdi tüm sonuçlara daha yakından bakalım.