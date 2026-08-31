2026-27 La Liga sezonu biraz dağınık bir başlangıç yaptı; Real Madrid ile Barcelona diğer takımlardan daha geç sahalara döndü. Pazartesi gecesi oynanacak iki maç daha olmasına rağmen üçüncü hafta şu ana kadar 30 gole sahne oldu. Şimdi tüm sonuçlara daha yakından bakalım.
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LaLiga özeti: Real Madrid, Malaga'yı farklı geçerek Barça üzerinde baskı kurdu
- Getty Images Sport
Racing Santander 3-2 Elche
Cuma akşamı, Santander'in Elche'yi beş gollü nefes kesen bir maçta kıl payı yenmesiyle harika başladı. Faslı forvet Yassir Zahiri, ilk yarıda 15 dakikada müthiş bir hat-trick yaptı, ancak konuk ekip ikinci yarıda iki dakika içinde iki gol atarak maçı gergin bir hale getirdi. Santander, artık üç maçta dört puana sahip. Elche ise üç maçta yalnızca tek puanla puan tablosunda sondan ikinci sırada yer alıyor.
- Getty Images Sport
Deportivo Alaves 1-0 Villarreal
Arjantinli forvet Lucas Boye, Estadio de Mendizorroza'da Sarı Denizaltı karşısında alınan 1-0'lık zorlu galibiyette maçın tek golünü attı ve Alaves namağlup kalmayı sürdürdü. Alaves, üç maçta yedi puan topladı ve bu karşılaşmalarda yalnızca bir gol yedi.
- Getty Images Sport
Levante 5-2 Real Betis
Levante, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan keyifli mücadelede Real Betis'i 5-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte kanat oyuncusu Roger Brugue attığı iki golle öne çıktı
- Getty Images Sport
Real Sociedad 2-1 Espanyol
Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Mikel Oyarzabal, bu formunu yeni LaLiga sezonunda da çok sevdiği Real Sociedad'a taşımaya başladı. 29 yaşındaki oyuncu, takımının hafta sonunda Espanyol'u 2-1 mağlup ettiği maçta iki gole de asist yaptı. İlk iki maçını kaybeden Sociedad için bu, çok ihtiyaç duyulan bir moral oldu.
- AFP
Sevilla 1-3 Atletico Madrid
Dünya Kupası şampiyonu Alex Baena, Atletico Madrid'in Sevilla deplasmanında aldığı etkileyici 3-1'lik galibiyette yıldızlaştı. Baena'nın attığı iki gol, Ademola Lookman'ın 26. dakikadaki golüyle birleşince Diego Simeone'nin ekibi puanını yediye çıkararak ligde ikinci sıraya yükseldi. Arjantinli forvet Julian Alvarez ise kulüpten ayrılmak için bastırırken bir kez daha Atletico Madrid kadrosuna alınmadı.
- Getty Images Sport
Real Madrid 4-0 Malaga
Real Madrid, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde sezona yaptığı yüzde 100 galibiyetlik başlangıcı, lige yeni yükselen Malaga'yı 4-0'lık ağır bir yenilgiye uğratarak sürdürdü. Jude Bellingham, skoru açan müthiş bir bireysel gole imza atarken, Kylian Mbappe ile Arda Guler de gol atan isimler arasında yer aldı; eski Liverpool yıldızı Trent Alexander-Arnold ise Mbappe'nin 30. dakikadaki golünde yaptığı mükemmel ortayla asist yaptı. Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga ve Brahim Diaz, Mourinho'nun yoğun fikstür öncesi kadroda rotasyona gitmesiyle ilk 11'e giren isimler oldu.
- Getty Images Sport
Deportivo La Coruna 3-1 Valencia
Lige yeni yükselen Depor, Riazor'da Valencia'yı 3-1 mağlup ederek rakibine sezonun ikinci yenilgisini yaşattı. Ev sahibi ekipte tecrübeli golcü Pierre-Emerick Aubameyang da gol atarken, Depor üç maçın ardından yenilgisiz kaldı.
- Getty Images
Celta Vigo 0-2 Athletic Bilbao
Celta, Athletic Bilbao'ya sahasında 0-2 yenildikten sonra üç maçın ardından yalnızca bir puanda kaldı. Bu, sezonun ilk puanlarını alan konuk ekip için sevindirici bir sonuç oldu.
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