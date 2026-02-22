LAFC oyuncularının Inter Miami maçı değerlendirmeleri: Son Heung-Min tonu belirlerken, Denis Bouanga sezon açılışında Lionel Messi'yi gölgede bıraktı

Geçen yılın şampiyonu Miami, geçen yılki zayıflıklarını gidermiş gibi görünüyordu ve Germán Berterame ve Dayne St. Clair gibi yüksek profilli oyuncuları sahaya ekledi. Ancak, hücumda büyük ölçüde değişmeyen LAFC, Son Heung-Min ve Bouanga arasındaki köklü uyumu kullanarak konuk takımı ezdi.

Miami, ilk yarıda topun %58,7'sine sahip olarak oyuna hakim oldu, ancak bu üstünlük büyük ölçüde ev sahibi takımın işine yaradı. Los Angeles, geri çekilip hataları beklemekle yetindi ve Miami'yi geçişlerde defalarca cezalandırdı. Bu yaklaşım sonuç verdi, çünkü LA ilk 45 dakikada çoğu şansı yarattı ve 11 şutla (üçü kaleyi bulan) bitirdi. Miami ise sadece üç şut attı ve bunlardan sadece biri kaleciyi zorladı.

Son, iyi çalışılmış bir kontra atakla 6. dakikada neredeyse skoru açarak erken bir sinyal verdi. Ancak Koreli yıldız bir dokunuş fazla yaptı ve Inter Miami kalecisi St. Clair'in toparlanmasına ve onu aceleci bir şut atmaya zorlamasına izin verdi. 30 dakika sonra telafi edecekti.

Heung-Min, Rodrigo De Paul'a mükemmel zamanlamalı bir pres uygulayarak, sahanın üst kısmında top kaybına neden oldu. İleriye fırlayan Son, ceza sahasına giren David Martinez'e hassas bir pas attı ve 20 yaşındaki oyuncu St. Clair'i geçerek sakin bir şekilde golü attı. Martinez, devre bitmeden hemen önce LAFC'nin üstünlüğünü ikiye katlayabilirdi, ancak teke tek pozisyonda şutu sol direğin yanından dışarıya gitti.

İkinci yarıda Inter Miami, agresif bir 10 dakikalık başlangıçla karşılık verdi, ancak LAFC'nin orta sahası bu duruma ayak uydurdu. ABD milli takım oyuncusu Timmy Tillman, LAFC'nin avantajını ikiye katlamak için hücum eden Bouanga'yı bulan bir kontra atağı başlattı. Son ikinci yarının sonlarında oyundan çıktıktan sonra, Bouanga ev sahibi takımın bir gol daha atmasına yardımcı oldu ve Nathan Ordaz'a pas vererek skoru 3-0'a getirdi. Takım için etkileyici bir performans oldu ve en azından başlangıçta, yeni teknik direktör Marc Dos Santos'un LAFC'deki ilk maçında takımı ikna ettiğini gösterdi.

GOAL, LA Memorial Coliseum'daki LAFC oyuncularını değerlendirdi...

