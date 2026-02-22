Goal.com
Canlı
LAFC GFXGOAL

Çeviri:

LAFC oyuncularının Inter Miami maçı değerlendirmeleri: Son Heung-Min tonu belirlerken, Denis Bouanga sezon açılışında Lionel Messi'yi gölgede bıraktı

Lionel Messi'nin Inter Miami takımı, 2026 sezonuna bir sürü yeni ve parlak oyuncakla girdi, ancak sezonun açılış maçında hakimiyet kuran tanıdık bir LAFC takımıydı. LA Memorial Coliseum'da MLS rekoru olan 75.673 seyirci önünde Herons'u 3-0'lık bir skorla ezdi. Denis Bouanga, ikinci yarıda attığı etkileyici gol ve yaptığı asistle Black and Gold için etkileyici bir performans sergiledi.

Geçen yılın şampiyonu Miami, geçen yılki zayıflıklarını gidermiş gibi görünüyordu ve Germán Berterame ve Dayne St. Clair gibi yüksek profilli oyuncuları sahaya ekledi. Ancak, hücumda büyük ölçüde değişmeyen LAFC, Son Heung-Min ve Bouanga arasındaki köklü uyumu kullanarak konuk takımı ezdi.

Miami, ilk yarıda topun %58,7'sine sahip olarak oyuna hakim oldu, ancak bu üstünlük büyük ölçüde ev sahibi takımın işine yaradı. Los Angeles, geri çekilip hataları beklemekle yetindi ve Miami'yi geçişlerde defalarca cezalandırdı. Bu yaklaşım sonuç verdi, çünkü LA ilk 45 dakikada çoğu şansı yarattı ve 11 şutla (üçü kaleyi bulan) bitirdi. Miami ise sadece üç şut attı ve bunlardan sadece biri kaleciyi zorladı.

Son, iyi çalışılmış bir kontra atakla 6. dakikada neredeyse skoru açarak erken bir sinyal verdi. Ancak Koreli yıldız bir dokunuş fazla yaptı ve Inter Miami kalecisi St. Clair'in toparlanmasına ve onu aceleci bir şut atmaya zorlamasına izin verdi. 30 dakika sonra telafi edecekti.

Heung-Min, Rodrigo De Paul'a mükemmel zamanlamalı bir pres uygulayarak, sahanın üst kısmında top kaybına neden oldu. İleriye fırlayan Son, ceza sahasına giren David Martinez'e hassas bir pas attı ve 20 yaşındaki oyuncu St. Clair'i geçerek sakin bir şekilde golü attı. Martinez, devre bitmeden hemen önce LAFC'nin üstünlüğünü ikiye katlayabilirdi, ancak teke tek pozisyonda şutu sol direğin yanından dışarıya gitti.

İkinci yarıda Inter Miami, agresif bir 10 dakikalık başlangıçla karşılık verdi, ancak LAFC'nin orta sahası bu duruma ayak uydurdu. ABD milli takım oyuncusu Timmy Tillman, LAFC'nin avantajını ikiye katlamak için hücum eden Bouanga'yı bulan bir kontra atağı başlattı. Son ikinci yarının sonlarında oyundan çıktıktan sonra, Bouanga ev sahibi takımın bir gol daha atmasına yardımcı oldu ve Nathan Ordaz'a pas vererek skoru 3-0'a getirdi. Takım için etkileyici bir performans oldu ve en azından başlangıçta, yeni teknik direktör Marc Dos Santos'un LAFC'deki ilk maçında takımı ikna ettiğini gösterdi.

GOAL, LA Memorial Coliseum'daki LAFC oyuncularını değerlendirdi...

  • Hugo Lloris, LAFCGetty

    Kaleci ve Savunma

    Hugo Lloris (7/10):

    Lloris çok fazla zorlanmadı - üç kurtarış yaptı - ancak tecrübeli kaleci, zorlandığında istikrarlı ve sakin kaldı. Savunmayı organize etti ve paslarında titizdi.

    Sergi Palencia (5/10):

    Her iki tarafta da fazla bir katkı sağlamadı, ancak daha da önemlisi, hatasız bir futbol oynadı.

    Nkosi Tafari (6/10):

    Beş kez topu uzaklaştırarak Miami'nin birkaç hücumunu engelledi. 28 yaşındaki oyuncu sağlam bir gece geçirdi.

    Ryan Porteous (7/10):

    Sekiz defansif katkı ile maça liderlik etti ve Tafari ile arka alanda istikrarlı bir ortaklık kurdu.

    Eddie Segura (6/10):

    İki bek oyuncusu arasında daha iyisiydi, ama bu pek bir şey ifade etmiyordu.

    • Reklam
  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Orta saha

    Mark Delgado (6/10):

    Güçlü orta saha üçlüsünün en sessiz oyuncusu olan Delgado, pas oyununda (genellikle etkili olduğu bir alanda) pek bir şey yapamadı, ancak gece boyunca savunmada bazı önemli katkılar yaptı.

    Timmy Tillman (8/10):

    Bouanga'nın belirleyici ikinci golünü atmasına neden olan, onun tetiklediği baskıydı. Tillman ve Eustáquio sahanın her yerinde hücum ediyorlardı ve galibiyette önemli anlarda Miami'nin hücumunu boşa çıkardılar.

    Stephen Eustáquio (8/10):

    Kanadalı milli oyuncu gol katkısı yapmadı, ancak orta sahada CONCACAF'taki meslektaşları kadar etkiliydi. Her yerdeydi ve Javier Mascherano'nun adamlarını açıkça sinirlendirdi.

  • David Martinez, LAFCGetty

    Saldırı

    Denis Bouanga (9/10):

    Maçın ilk 10 dakikasında sol ve sağ kanatlarda savunmacıları geçerek muhteşem bir performans sergiledi, ancak ilk yarının geri kalanında sessiz kaldı. İkinci yarıda bunu telafi etti. Gabonlu milli oyuncu istediği zaman hücum bölgesine girdi ve Tillman'dan aldığı pasları soğukkanlılıkla gole çevirdi. LAFC, kulüpten ayrılacağı söylentileri devam eden Bouanga'yı kaybetmeyi göze alamaz. Ordaz'a yaptığı asist de muhteşemdi.

    Son Hueng-Min (8/10):

    LAFC'nin hücumdaki tüm hareketlerinin merkezindeydi, ancak maçın ilk altı dakikasında kaçırdığı şansı pişmanlık duyacaktır. Yine de Martinez'e yaptığı asist muhteşemdi. Maçı gol atamadan bitirdi ve oyundan alındığında yeni teknik direktör Marc Dos Santos'a açıkça kızgın olduğu görüldü. Ancak goller gelecektir.

    David Martinez (8/10):

    Martinez, Los Angeles'ta geçirdiği 67 dakikada onu çekici ve sinir bozucu kılan her şeyi gösterdi. İlk 20 dakikada neredeyse görünmezdi, üç savunmacıyı geçip birkaç dakika sonra gol attı. Sonra tekrar sessizleşti ve oyundan çıkarıldı. Black and Gold'un büyük umutlar beslediği bir oyuncu için bu sezon çok önemli.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Yedekler ve Menajer

    Nathan Ordaz (7/10):

    Sadece dört dakika oyuna girdi ve bir gol attı, bundan iyisi olamaz.

    Tyler Boyd (N/A):

    Taze kan olarak oyuna girdi ama etkili olabilecek kadar fazla zamanı olmadı.

    Mathieu Choiniere(6/10):

    Martinez'in yerine oyuna girdikten sonra sakin bir performans sergiledi.

    Marc Dos Santos (8/10):

    LAFC en iyi performansını sergilemedi, ancak sezon dışında pek ilgi görmeyen bir teknik direktör için, ilk maçından çok memnun kalacaktır. Takımı sürekli enerji verdi, Messi'yi insan gibi gösterdi ve "yenilenmiş" Miami savunmasını 3 golle geçmeyi başardı.

CONCACAF Champions Cup
Los Angeles FC crest
Los Angeles FC
LAF
Real Espana crest
Real Espana
RES
ABD 1
Orlando City crest
Orlando City
ORL
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
0