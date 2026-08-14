Sieb'in Almanya'daki kariyerinde, 2. Bundesliga'da Greuther Fürth formasıyla geçirdiği verimli dönem de yer alıyor; burada 66 maçta 17 gol ve dört asistlik katkı yaptı. Uluslararası arenada ise çok yönlü hücum oyuncusu, Almanya'yı U16'dan U21'e kadar çeşitli yaş kategorilerinde temsil etti. Bu Avrupa deneyimi, şu anda 19 maçta topladığı 34 puanla MLS Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alan LAFC'ye kadro derinliği açısından önemli bir katkı sağlıyor.