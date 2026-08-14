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SV Wehen Wiesbaden v FC Bayern München - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

LAFC, Bayern Münih'in forvetini bonservisiyle kadrosuna kattı

Transfers
A. Sieb
Bayern Münih
Bundesliga
Los Angeles FC
ABD 1

MLS ekibi LAFC, Bundesliga devi Bayern Münih'ten Alman hücum oyuncusu Armindo Sieb'i bonservisiyle kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi. Almanya'nın eski genç milli oyuncusu olan 23 yaşındaki futbolcu, siyah-altınlı ekiple 2028-29 sezonu sonuna kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Kulübün anlaşmayı bir yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

  • Sieb, LAFC'ye kalıcı olarak katıldı

    MLS ekibi LAFC, 23 yaşındaki forvet Sieb'in Bundesliga devi Bayern'den bonservisiyle transferini resmen tamamladı. Alman hücum oyuncusu, 2028-29 sezonunun sonuna kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı. Bu anlaşmada kulübün 2029-30 için opsiyonu da bulunuyor. ABD'ye transferinden önce Sieb, son iki sezonu Mainz'da kiralık olarak geçirdi ve tüm kulvarlarda çıktığı 62 maçta beş gol, üç asist kaydetti.


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    Yeni transfer hedefleri büyütüyor

    LAFC yönetimi, eski Almanya genç milli oyuncusunun birden fazla kulvarda mücadele ederken hücum hattına taze ve dinamik bir unsur katacağına inanıyor.

    Kulübün resmî açıklamasında, LAFC futbol operasyonları başkanı John Thorrington yeni transferi büyük bir memnuniyetle karşıladı: "Armindo, teknik kapasitesi, hızı ve hücum gücüyle hücumumuza farklı bir boyut katacak heyecan verici genç bir oyuncu.

    "Dünyanın en üst düzey futbol ortamlarından birinde genç yaşta değerli bir deneyim kazandı ve oyuncularımızda önem verdiğimiz özellikleri istikrarlı şekilde sergiledi.

    "Armindo'yu Los Angeles'ta ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz ve şampiyonluk hedefimizde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz."

  • Farklı organizasyonlarda işe yarayan kadro derinliği

    Sieb'in Almanya'daki kariyerinde, 2. Bundesliga'da Greuther Fürth formasıyla geçirdiği verimli dönem de yer alıyor; burada 66 maçta 17 gol ve dört asistlik katkı yaptı. Uluslararası arenada ise çok yönlü hücum oyuncusu, Almanya'yı U16'dan U21'e kadar çeşitli yaş kategorilerinde temsil etti. Bu Avrupa deneyimi, şu anda 19 maçta topladığı 34 puanla MLS Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alan LAFC'ye kadro derinliği açısından önemli bir katkı sağlıyor.

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  • Los Angeles Football Club v Deportivo Toluca FC - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Eleme turu hedefi mercek altında

    LAFC, üç grup maçında topladığı yedi puanın ardından artık tüm dikkatini 2026 Leagues Cup'ta eleme aşamalarına kalmayı garantilemeye çevirdi. Marc Dos Santos'ın ekibi, bir sonraki tura yükselip yükselmeyeceğini belirleyecek Austin FC ile Chicago Fire FC arasındaki maçın sonucunu bekliyor. Sieb'in gelişi, yoğun kupa maçları fikstüründe ve MLS Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi sürerken hücum hattına anında katkı yapması bekleniyor.

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