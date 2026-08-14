Getty Images Sport
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LAFC, Bayern Münih'in forvetini bonservisiyle kadrosuna kattı
Sieb, LAFC'ye kalıcı olarak katıldı
MLS ekibi LAFC, 23 yaşındaki forvet Sieb'in Bundesliga devi Bayern'den bonservisiyle transferini resmen tamamladı. Alman hücum oyuncusu, 2028-29 sezonunun sonuna kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı. Bu anlaşmada kulübün 2029-30 için opsiyonu da bulunuyor. ABD'ye transferinden önce Sieb, son iki sezonu Mainz'da kiralık olarak geçirdi ve tüm kulvarlarda çıktığı 62 maçta beş gol, üç asist kaydetti.
- DeFodi Images
Yeni transfer hedefleri büyütüyor
LAFC yönetimi, eski Almanya genç milli oyuncusunun birden fazla kulvarda mücadele ederken hücum hattına taze ve dinamik bir unsur katacağına inanıyor.
Kulübün resmî açıklamasında, LAFC futbol operasyonları başkanı John Thorrington yeni transferi büyük bir memnuniyetle karşıladı: "Armindo, teknik kapasitesi, hızı ve hücum gücüyle hücumumuza farklı bir boyut katacak heyecan verici genç bir oyuncu.
"Dünyanın en üst düzey futbol ortamlarından birinde genç yaşta değerli bir deneyim kazandı ve oyuncularımızda önem verdiğimiz özellikleri istikrarlı şekilde sergiledi.
"Armindo'yu Los Angeles'ta ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz ve şampiyonluk hedefimizde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz."
Farklı organizasyonlarda işe yarayan kadro derinliği
Sieb'in Almanya'daki kariyerinde, 2. Bundesliga'da Greuther Fürth formasıyla geçirdiği verimli dönem de yer alıyor; burada 66 maçta 17 gol ve dört asistlik katkı yaptı. Uluslararası arenada ise çok yönlü hücum oyuncusu, Almanya'yı U16'dan U21'e kadar çeşitli yaş kategorilerinde temsil etti. Bu Avrupa deneyimi, şu anda 19 maçta topladığı 34 puanla MLS Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alan LAFC'ye kadro derinliği açısından önemli bir katkı sağlıyor.
- Getty Images Sport
Eleme turu hedefi mercek altında
LAFC, üç grup maçında topladığı yedi puanın ardından artık tüm dikkatini 2026 Leagues Cup'ta eleme aşamalarına kalmayı garantilemeye çevirdi. Marc Dos Santos'ın ekibi, bir sonraki tura yükselip yükselmeyeceğini belirleyecek Austin FC ile Chicago Fire FC arasındaki maçın sonucunu bekliyor. Sieb'in gelişi, yoğun kupa maçları fikstüründe ve MLS Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi sürerken hücum hattına anında katkı yapması bekleniyor.
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