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La Liga üçlemesi: Mourinho, Barcelona'nın hayalini bitirebilir mi?

FEATURES
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
H. Flick
İspanya

Barcelona, 2026-2027 sezonuna, İspanya Ligi şampiyonluğunu üst üste üçüncü kez kazanma fikrini neredeyse kaçınılmaz gösterecek şekilde başladı.

Teknik direktör Hans Flick'in takımı, bu sezona ligde peş peşe dört galibiyetle başladı; bu maçlarda 17 gol atıp yalnızca iki gol yedi, ardından güçlü sonuçlarını Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek sürdürdü.

Buna karşılık Real Madrid, Jose Mourinho yönetiminde La Liga'da Real Betis'e 1-0 yenilerek şimdiden bir mağlubiyet aldı.

Tribuna sitesi, uzun bir raporunda, Real'in Mourinho'ya başvurduğunu, çünkü Barcelona'nın durdurulması gereken bir hakimiyet kurduğuna inandığını belirtti. 

Ve tam da Mourinho'nun güçlü yönleri, La Liga şampiyonluk yarışını daha zorlu ve çetin bir rekabete dönüştürmek için alışılmadık biçimde uygun olabilir.

Barcelona, 21. yüzyılda yalnızca Pep Guardiola'nın başardığı bir başarıyı, yani İspanya Ligi'ni üst üste 3 sezon kazanmayı hedefliyor. Aynı zamanda Mourinho, daha önce 100 puanla lig şampiyonluğuna taşıdığı kulübe geri döndü ve transferleri için devasa meblağlar harcanan bir grup oyuncuyu teslim aldı; ayrıca en baştan itibaren galibiyetin pazarlık konusu olmadığını vurguladı.

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  • mourinho(C)Getty Images

    Mourinho'nun Barcelona karşısında denenmiş reçetesi işe yarayacak mı?

    Şampiyonluk yarışını ilgi çekici kılan ilk neden, Barcelona'nın geçen sezon ligi kazanan takımı güçlendirmiş olması.

    Rodri, en önemli takviyelerden biri olarak öne çıkıyor. Barcelona, yaz transferlerine yaklaşık 174 milyon euro harcadı; Manchester City'den gelen Rodri'nin yanı sıra Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus ve diğerleri de kadroya katıldı. Bu, Flick için olağanüstü bir lüks. Geçen sezon Barcelona'nın Real Madrid karşısındaki en büyük avantajı, rakiplerini hücum baskısıyla boğma ve yoğun hücum hareketleri yapma kabiliyetiydi. Şimdi ise orta sahada oyunun ritmini kontrol etmede dünyanın en iyi oyuncularından birini kadrosuna kattı.

    Rodri'nin, Pedri'ye daha ileriye ve daha özgürce hareket etme imkânı vermesi muhtemel. Ayrıca Barcelona'ya, takımın ilk andaki yoğunluğu yeterli olmadığında maçların ritmini kontrol edebilecek bir başka oyuncu kazandırıyor. Bunun işaretlerini şimdiden gördük. Barcelona'nın sezon başındaki performansı, Flick döneminin en iyisiydi ve Raphinha sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Ancak daha da önemlisi, Lewandowski ile Ferran Torres'in ayrılığının ardından Barcelona'nın karşılaşması beklenen forvet sorununun çözümü bir anda kendisi oldu.

    Raphinha, bu sezon ilk 5 maçında 8 gol kaydetti; bunların altısını La Liga'daki ilk dört maçında attı. 19 yaşındaki Yamal ise, takım arkadaşlarının bu sorumluluğu kendisine vermesiyle şimdiden Barcelona'nın liderlerinden biri hâline geldi. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nin başlıca hedefi olduğunu açıkça ilan ederek, Barcelona'nın hırslarının yalnızca İspanya'ya hükmetmenin ötesine geçtiğine işaret etti.

    Ancak Barcelona'nın olası en büyük zayıf noktası, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çok net bir öncelik hâline geldiği bir sezon boyunca bu olağanüstü yoğunluğu koruyabilme kabiliyetinde yatıyor. İşte tam da bu noktada Mourinho devreye giriyor. Real Madrid'in, şampiyonluk yarışını bir dayanıklılık sınavına dönüştürerek Barcelona'yı geçmesi gerekebilir.

    Mourinho, maçlara sadece hükmetmek yerine onları kontrol etmenin önemini kavradığına dair işaretleri şimdiden gösterdi. Nitekim Mourinho'nun Real Madrid'deki takımı, başlangıcında, kendisine dair alışılmış klişe imgeden daha karmaşık bir görüntü çiziyor. Malaga karşısında, top hâkimiyeti konusunda ısrar etmek yerine Real Madrid'in kontra ataklara dayanmasına izin vermekten memnundu; buna rağmen takım dokuz tehlikeli fırsat yarattı ve 4-0 kazandı.

    Inter maçı ise bunun tam tersi bir örnek sundu. Real Madrid, hücum geçişlerinde yeniden güçlü bir şekilde atağa kalktı ve Inter'in dört fırsatına karşılık dokuz tehlikeli fırsat yarattı, ancak rakibine de 21 kez şut çekme imkânı verdi ve Thibaut Courtois'nın yaptığı yedi kurtarışa muhtaç kaldı.

    Mourinho, ardından bu kaos hâlinden hoşlanmadığını itiraf etti ve takımının maça mutlak hâkim olarak beş ya da altı gol atmasını tercih edeceğini söyledi. Bu, inşa etmeye çalıştığı şeyin en net görüntüsü. Real Madrid'in rakiplerini cezalandırmak için kontra ataklara dayanmasından memnun, ancak bu geçişlerin gol alışverişine benzeyen açık maçlara dönüşmesini istemiyor.

    Barcelona karşısında bu denge belirleyici olabilir; çünkü Real Madrid, kontra ataklarda Barcelona'ya zarar verebilecek hıza sahip, ancak Yamal, Raphinha ve Pedri'ye aynı özgürlüğü tanımak sorun aramakla eş anlamlı olur. Mourinho, özellikle Kraliyet ekibinin bütünlüğünü övdü ve organizasyonun Valverde'nin golüne nasıl katkı sağladığını anlattı. Bu, mevcut Real Madrid'in en önemli noktası olabilir.

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  • Vinicius Junior Lamine Yamal Real Madrid BarcelonaGetty

    Real Madrid, Barcelona'nın aynı derecede sahip olmadığı bir şeye sahip

    Barcelona'nın mevcut fikri; rakiplerini baskı, hareketlilik ve teknik üstünlükle boğmaya dayanıyor. Ancak Real Madrid maçları açık mücadeleler yerine taktiksel savaşlara dönüştürmeyi başardıkça, Mourinho'nun tecrübesi daha da önem kazanıyor.

    Bu ihtimali göz ardı etmeyi engelleyen tarihsel bir neden de var; zira Barcelona son El Clasico karşılaşmalarında hakimiyetini kurdu. Flick'in gelişinden bu yana Barcelona ligdeki son dört maçın üçünü kazandı; bunların arasında geçen sezon şampiyonluğu fiilen belirleyen ve Real Madrid'i bir sezonu daha kupasız kapatmaya zorlayan 2-0'lık galibiyet de yer alıyor.

    Bu nedenle Mourinho'nun ilk büyük görevi, iki takım arasındaki psikolojik ilişkiyi değiştirmek olacak. İlk El Clasico 25 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak. Barcelona şu an daha büyük bir moral üstünlüğüne sahip olsa da, Mourinho maça tek bir galibiyetin şampiyonluk yarışına dair tüm anlatıyı değiştirebileceğinin bilincinde çıkacak.

    Real Madrid, Barcelona'nın aynı ölçüde sahip olmadığı bir şeye sahip; maçları bireysel yetenekleriyle çözebilecek birçok oyuncu barındıran bir takım. Kylian Mbappe hâlâ üst düzey bir golcü, Vinicius Junior tek başına herhangi bir savunmayı yıkabiliyor, Jude Bellingham Real Madrid'e ceza sahasına ulaşmak için bir başka yol sunuyor, Fede Valverde ise fiziksel güç ve taktiksel esneklik sağlıyor. Mourinho'nun görevi ise bu bireysel yetenekleri toplu bir biçimde işler hale getirmek. İşte asıl risk bu.

  • Mourinho'nun Real Madrid soyunma odasındaki en büyük savaşları

    Eğer Barcelona cilalanmış bir makineyse, Mourinho yönetimindeki Real Madrid hâlâ inşa halinde bir proje.

    Yaz transferleri, kulübün tam olarak ne yapmak istediğini anlatıyor bize. Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva ve Yan Diomande öne çıkan takviyeler olurken, Endrick ve Carlos Espi de kiralık dönemlerinden geri döndü.

    Real Madrid'in nihai kadrosu 26 oyuncudan oluşuyor; ancak Mourinho, 22 oyuncu civarında daha küçük bir grubu tercih ediyor.

    Bu durum, 38 maçlık lig sezonu boyunca Mourinho'ya son derece değerli bir şey sağlıyor: seçenek bolluğu lüksü.

    Birçok önemli mevkide çok daha güçlü bir temel elde etti. Cucurella, Mendy ile dönüşümlü oynayacak sıradan bir sol bek değil. Mendy'nin fiziksel sorunları göz önüne alındığında, İspanyol oyuncu açık bir gelişimi temsil ediyor ve Mourinho onunla anlaşılması konusunda özellikle ısrarcı oldu. Ayrıca sert savunma yapma ve topa sahip olmaya katkı sağlama kabiliyeti, Real Madrid'e sol tarafta çok daha ikna edici bir seçenek sunuyor.

    Konaté ise en ilgi çekici risk. Liverpool ile geçirdiği son sezonda hiçbir şekilde kusursuz değildi ve seviyesi tartışma konusu haline geldi; ancak Mourinho, onu Virgil van Dijk'ın yanında son derece etkili kılan fiziksel yeteneklere bel bağlıyor.

    Konaté, Real Madrid'e sağ tarafta güçlü bir stoper kazandırıyor; toparlanmada hızlı ve geniş alanları savunma kabiliyetine sahip. Bu da Mourinho'nun bek oyuncularını öne itmek istemesi durumunda son derece önemli olabilir. Seviyesindeki dalgalanmalara rağmen geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta ilk 11'de görev aldı.

    Dumfries'e gelince, belki de en büyük hücum potansiyeli taşıyan transfer o. Geçen sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde beş gol atıp iki asist yaptı; ancak 2024-2025 sezonu çok daha verimliydi; iki turnuvada 11 gol atıp beş asist yaptıktan sonra. Gelişi, Mourinho'ya kanat mevkiinde fiziksel olarak güçlü ve sağ taraftan tehlike yaratabilen bir oyuncu kazandırıyor.

    Bununla birlikte, ortada açık bir sorun var: Real Madrid, Rodri ile anlaşmadı.

    Bu, sezonun belirleyici ayrıntılarından biri haline gelebilir. Zira Barcelona, belki de Real Madrid'in en çok takviye etmeye ihtiyaç duyduğu mevkiyi güçlendirdi.

    Rodri'nin gelişi, Flick'e üst düzey bir defansif orta saha ve topa sahip olmayı olağanüstü organize eden bir oyuncu kazandırıyor; Real Madrid ise Valverde, Tchouaméni ve orta sahadaki diğer seçeneklerine güveniyor.

    Mourinho'nun bunu taktiksel olarak telafi etmesi gerekebilir; bu da sezonun başlarında Real Madrid'in oyununda neden organizasyona odaklanıldığını açıklıyor.

    Inter karşısında, takımı savunma keskinliğini kaybettiğinde neler olduğuyla özellikle ilgiliydi. Real Madrid'in bütünlüğünü koruduğu anları övdü ve takım alanları kontrol etmeyi bıraktığında maçın daha da zorlaştığını kabul etti.

    İşte bu, Mourinho ile Flick arasındaki en büyük kesişim noktası. Flick, Barcelona'nın güçlü ve agresif oynamasını isterken, Mourinho, Real Madrid'in bu agresifliğin ne zaman gerekli olduğunu belirlemesini istiyor.

    Bu ikinci yaklaşım, şampiyonluk yarışı boyunca son derece etkili olabilir; ayrıca Real Madrid'i bizzat kendi hücum yıldızlarından koruyabilir.

    Mourinho'nun takımını çevreleyen açık soru şu: Mbappé, Vinicius ve Bellingham'ı savunma dengesinden ödün vermeden nasıl bir arada tutabilir?

    Mourinho, yıldızlarını alenen korumaya çoktan başladı ve ardından Vinicius ile Mbappé'yi savunarak, gol atan ve takım için çalışan oyuncuların, performans düştüğünde otomatik olarak günah keçisine dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

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  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho'ya erken uyarılar

    Real Madrid, La Liga'ya üç galibiyetle başladı ve ardından Betis'e mağlup oldu. Espanyol'u 2-1, Real Sociedad'ı 4-1, Malaga'yı 4-0 mağlup etti; ligdeki ilk dört maçında on gol kaydederken kalesinde üç gol gördü.

    Betis karşısında Real Madrid, galibiyet için yeterince fırsat üretti ancak bunları değerlendiremedi. Mbappe topu üst direğe gönderdi, ardından uzatma dakikalarında bir penaltı kaçırdı; Betis ise Troy Parrott ile golü kaydetti. Mourinho sonrasında, kazanmayı hak etmenin puan almayı garantilemediğini kabul etmekle birlikte, takımının iyi bir kolektif performans sergilediği konusunda ısrarcı oldu.

    İşte bu, Real Madrid'in çok fazla tekrarlanmasına tahammül edemeyeceği türden bir maç; zira Barcelona, öldürücü verimliliğin nasıl bir şey olduğunu çoktan gösterdi.

    Elche'yi 5-0 ezdi, Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti, Rayo Vallecano'yu 5-2 yendi ve ardından Valencia'yı 5-0 dağıttı. Ligdeki ilk dört maçındaki bilançosu, 17 gol kaydedip yalnızca iki gol yediği şeklinde gerçekleşti.

    Bu nedenle Real Madrid, defansif bir örtü olarak Mourinho'nun futboluna basitçe güvenemez. Kalecinin önünde daha etkili hale gelmesi gerekiyor; işte bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı alınan galibiyet, defansif endişelere rağmen önemliydi. Mourinho'nun takımı, güçlü bir rakip karşısında oynanan kaotik bir maçta kazanmanın bir yolunu buldu.

    Mourinho'nun, Real Madrid'in beş ya da altı gol atabilecek durumda olduğu, ancak aynı zamanda beş ya da altı gol de yiyebilecek durumda olduğu yönündeki kendi değerlendirmesi, takımın hücum tavanını ve defansif zaaflarını aynı anda ortaya koydu.

    Eğer Mourinho birinci rakamı düşürmeden ikinci rakamı azaltmayı başarabilirse, Barcelona şampiyonluk için gerçek bir rakiple karşı karşıya kalacak; ancak başaramazsa, Barcelona yine ondan daha fazla gol atmakla yetinebilir.

  • Hansi Flick (C)Getty Images

    Barcelona'nın Real Madrid'den daha fazla kaybedecek şeyi var

    Üst üste üçüncü şampiyonluk artık Barcelona'nın erişebileceği bir noktada, ancak ekim ayı her şeyi değiştirebilir.

    Mourinho'nun Barcelona'yı durdurabileceğine karşı öne sürülebilecek en güçlü argüman son derece basit: Barcelona şu an daha iyi görünüyor.

    Ligdeki tüm maçlarını kazandı ve 17 gol attı. Flick artık bu grupla iki yıllık kurumsal bir tecrübeye sahip ve en önemlisi, Barcelona, Flick yönetiminde ligi kazanabileceğini zaten kanıtladı.

    2024-2025 sezonunda dört puan, 2025-2026 sezonunda ise sekiz puan farkla şampiyonluğu elde etti. Ayrıca her iki sezonda da attığı gol sayısında Real Madrid'i büyük farkla geride bıraktı.

    Tarihsel bağlam ise bu meydan okumayı daha da büyütüyor; zira Barcelona, 2008-2011 yılları arasındaki Pep Guardiola'lı Barcelona'dan bu yana ligi üst üste üç sezon kazanan ilk İspanyol kulübü olacak.

    Bu durum Flick'e, adını İspanyol futbol tarihinin en baskın teknik direktörlük dönemlerinden birinin yanına yazdırma fırsatı veriyor; ancak yarışın çok daha başa baş bir hale gelebileceğine inanmak için nedenler de var.

    Bunların ilki Barcelona'daki hücum dönüşümü; zira takım, iki kesin gol kaynağı olan Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığının ardından büyük bir boşlukla karşı karşıya.

    Gabriel Jesus en bariz alternatif olarak görülüyor, ancak son dönemdeki rakamları bir sonraki bol gollü sezonu asla garanti etmiyor. Aralık ayında ancak ağır bir diz sakatlığından döndükten sonra, geçen sezon Arsenal ile İngiltere Ligi'nde sadece 3 gol atıp hiç asist yapmadı; buna ek olarak Şampiyonlar Ligi'nde iki gol kaydetti.

    Bu da Flick'i Yamal, Raphinha ve yeni hücum seçeneklerine daha fazla bağımlı bırakıyor. Eğer hep birlikte kırk golü telafi etmeyi başarırlarsa, Barcelona daha zor kestirilebilir bir takıma dönüşebilir. Ancak bu gerçekleşmezse, Mourinho'nun hedef alabileceği net bir zayıf noktası olacak.

    Jesus, Feyenoord karşısında Barcelona ile ilk golünü zaten attı ki bu cesaret verici bir başlangıç; fakat ligde 38 maç boyunca gol atmaya alışmış oyuncuların hücum katkısını telafi etmek tamamen farklı bir meydan okuma anlamına geliyor.

    Ayrıca Barcelona artık, yalnızca La Liga'yı kazanmak için değil, sonunda Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmak için tasarlanmış bir oyuncu grubunu yönetmek zorunda.

    Yamal, Barcelona'nın turnuvadaki son başarısızlıklarının ardından, en önemli Avrupa kupasını açıkça ana hedefi olarak belirledi; zira Flick'in takımı geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter'e elenmiş, öncesinde de bir başka zorlu Avrupa elemesi yaşamıştı.

    İşte Mourinho'nun fırsatı da tam burada yatıyor; eğer Barcelona Avrupa'ya öncelik vermek zorunda kalırsa, Real Madrid, Barcelona'yı yerel yarışta daha fazla çaba harcamaya zorlayarak her yerel maçı yıpratıcı hale getirmeli. Bu da bazen güzel olmayan bir şekilde kazanmayı ve daha küçük takımlar karşısında kaybedilen puanları azaltmayı gerektiriyor.

    Aynı zamanda deplasman maçlarını taktiksel tuzaklara dönüştürmek anlamına da geliyor; hepsinden önemlisi, ekim ayındaki El Clasico'nun sıradan bir maç gibi ele alınmamasını sağlamak demek.

    Barcelona bu maça 25 ekimde Camp Nou'da ev sahipliği yapacak; iki takım da aynı hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkacak. Barcelona 20 ekimde Paris Saint-Germain ile karşılaşırken, Real Madrid 21 ekimde Leipzig'e karşı oynayacak.

    Mourinho, herkesten daha iyi biliyor ki El Clasico çoğu zaman rakibin fiziksel ve psikolojik zayıf noktalarının tespit edilmesiyle belirleniyor; Barcelona'nın yüksek tempolu oyun tarzı da ona hedef alabileceği bir şey sunuyor.

  • vinicius mourinho(C)Getty Images

    Barcelona'nın oyun kurucularını durdurmak için Mourinho ne yapıyor?

    Barcelona'yı durdurmak için Mourinho'nun, kazanabileceği bireysel mücadeleleri ve bu mücadeleleri kazanmanın Barcelona'nın hücum sistemini aksatmaya yetip yetmeyeceğini belirlemesi gerekiyor.

    Yamal'ın Cucurella'ya karşı mücadelesiyle başlayalım. Bu durum son derece açık görünebilir, ancak Cucurella, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 3-0 yendiği maçta Yamal'a en rahatsız edici gecelerinden birini yaşattı; onu defalarca daha zayıf olan sağ ayağına yönlendirirken iç alanı da korudu.

    Cucurella, üzerine atlamayı reddetti, Yamal'ın hareketini bekledi ve arkasındaki örtme sayesinde kanat oyuncusunun sol ayağına dönmesini engelledi. Mourinho'nun dayanabileceği model bu olabilir. Sonra Raphinha geliyor ve belki de en büyük sorunu o teşkil ediyor. Son beş El Clasico maçında yedi gol attı; bunların ikisi Barcelona'nın Real Madrid'i 3-2 yendiği İspanya Süper Kupası maçındaydı. Daha da önemlisi, rolü gelişti.

    Flick onu kaleye daha yakın bölgelere itiyor ve derinlemesine hareket etmesine izin veriyor; bu da sağ bek ile sol kanat arasındaki geleneksel bir mücadelenin belki de hiç mevcut olmayacağı anlamına geliyor.

    Mourinho'nun, Raphinha orta sahaya geri çekildiğinde Konaté'nin onu takip mi edeceğine yoksa onu orta saha oyuncularından birine mi bırakacağına karar vermesi gerekiyor. Bu küçük karar, Barcelona'nın ceza sahası çevresinde sayısal üstünlük kurup kuramayacağını belirleyebilir.

    Orta sahada ise Pedri ile Bernardo Silva arasında bir başka ilgi çekici mücadele var. Real Madrid, Pedri'nin hatlar arasında maçın ritmini dayatmasına öylece izin veremez, ancak onu sıkı markaja almak da Barcelona'nın istediği alanların ta kendisini yaratabilir.

    Bernardo'nun değeri, bunu iki taraflı bir mücadeleye dönüştürmesinde yatabilir. Real Madrid'in yeni oyuncusu, Barcelona'nın hücum etmek istediği alanlardan fazla uzaklaşmadan Pedri'nin ritmini aksatabilecek mi?

    Son olarak, Barcelona'nın ileri savunma hattı Mbappé ve Vinicius'un hızıyla karşılaştığında ne olacağı takip edilmeli. Önceki El Clasico'da, Real Madrid'in disiplinli bireysel markajı ve akıllı baskısı Barcelona'yı kendi savunma bölgesinde 37 kez top kaybetmeye zorladı; Mbappé ise Barcelona'nın savunma hattı uyumunu kaybettiğinde ortaya çıkan alanlara defalarca akın etti.

  • real madrid barcelonaGetty Images

    Klasiko'nun bir dizi taktik soruna dönüşmesi

    Mourinho'nun gerçek fırsatı da tam burada yatıyor: El Clasico'yu, Barcelona'nın hepsini aynı anda çözemeyeceği bir dizi belirli taktiksel soruna dönüştürmek.

    Real Madrid ise bu anlar ortaya çıktığında Barcelona'yı cezalandıracak yeterli bireysel kaliteye sahip.

    Peki, Real Madrid Barcelona'nın hakimiyetine son verebilir mi? Şu an için Barcelona en büyük favori olmayı hak ediyor; seviyesi daha iyi ve kadrosu daha dengeli görünüyor. Real Madrid ise şimdiden puan kaybetti ve hâlâ yeni bir taktiksel kimlik oturtmaya çalışıyor.

    Sonuçta şampiyonluk yarışı, futbolu psikolojik bir savaşa dönüştürmeyi bilen bir teknik direktör sayesinde değişebilir ve Jose'nin tam da bu tür bir ortam inşa ettiğine dair şimdiden işaretler var.

    Yıldızlarına yöneltilen eleştirileri körüklemek yerine onları savundu ve soyunma odası içindeki birliğin altını çizdi. Daha da önemlisi, her hafta yalnızca büyük isimleri sahaya sürmek yerine performans ve enerjiye göre değişiklikler yapmaya hazır görünüyor. İşte tam da bu yüzden Barcelona'nın üst üste üçüncü şampiyonluğu henüz garanti değil.

    Sonunda belirleyici soru şu olabilir: Mourinho, Real Madrid'i 25 Ekim gününe büyük bir farkla geride kalmadan getirebilecek mi? Eğer bunu başarırsa, Camp Nou'daki ilk El Clasico bu yarışı Barcelona için bir taç giyme turundan gerçek bir şampiyonluk mücadelesine dönüştürebilir.

    Mourinho'nun en büyük zorluğu, muazzam bir yetenek grubunu, ki bu grup zaman zaman bir düzensizlikten muzdarip, tam da Barcelona'nın kaosa çevirmek istediği maçları kontrol edebilecek bir takıma dönüştürmek. Eğer Real Madrid 25 Ekim'de Camp Nou'da kazanırsa, tüm konuşmalar değişecek.

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