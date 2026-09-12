Şampiyonluk yarışını ilgi çekici kılan ilk neden, Barcelona'nın geçen sezon ligi kazanan takımı güçlendirmiş olması.

Rodri, en önemli takviyelerden biri olarak öne çıkıyor. Barcelona, yaz transferlerine yaklaşık 174 milyon euro harcadı; Manchester City'den gelen Rodri'nin yanı sıra Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus ve diğerleri de kadroya katıldı. Bu, Flick için olağanüstü bir lüks. Geçen sezon Barcelona'nın Real Madrid karşısındaki en büyük avantajı, rakiplerini hücum baskısıyla boğma ve yoğun hücum hareketleri yapma kabiliyetiydi. Şimdi ise orta sahada oyunun ritmini kontrol etmede dünyanın en iyi oyuncularından birini kadrosuna kattı.

Rodri'nin, Pedri'ye daha ileriye ve daha özgürce hareket etme imkânı vermesi muhtemel. Ayrıca Barcelona'ya, takımın ilk andaki yoğunluğu yeterli olmadığında maçların ritmini kontrol edebilecek bir başka oyuncu kazandırıyor. Bunun işaretlerini şimdiden gördük. Barcelona'nın sezon başındaki performansı, Flick döneminin en iyisiydi ve Raphinha sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Ancak daha da önemlisi, Lewandowski ile Ferran Torres'in ayrılığının ardından Barcelona'nın karşılaşması beklenen forvet sorununun çözümü bir anda kendisi oldu.

Raphinha, bu sezon ilk 5 maçında 8 gol kaydetti; bunların altısını La Liga'daki ilk dört maçında attı. 19 yaşındaki Yamal ise, takım arkadaşlarının bu sorumluluğu kendisine vermesiyle şimdiden Barcelona'nın liderlerinden biri hâline geldi. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nin başlıca hedefi olduğunu açıkça ilan ederek, Barcelona'nın hırslarının yalnızca İspanya'ya hükmetmenin ötesine geçtiğine işaret etti.

Ancak Barcelona'nın olası en büyük zayıf noktası, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çok net bir öncelik hâline geldiği bir sezon boyunca bu olağanüstü yoğunluğu koruyabilme kabiliyetinde yatıyor. İşte tam da bu noktada Mourinho devreye giriyor. Real Madrid'in, şampiyonluk yarışını bir dayanıklılık sınavına dönüştürerek Barcelona'yı geçmesi gerekebilir.

Mourinho, maçlara sadece hükmetmek yerine onları kontrol etmenin önemini kavradığına dair işaretleri şimdiden gösterdi. Nitekim Mourinho'nun Real Madrid'deki takımı, başlangıcında, kendisine dair alışılmış klişe imgeden daha karmaşık bir görüntü çiziyor. Malaga karşısında, top hâkimiyeti konusunda ısrar etmek yerine Real Madrid'in kontra ataklara dayanmasına izin vermekten memnundu; buna rağmen takım dokuz tehlikeli fırsat yarattı ve 4-0 kazandı.

Inter maçı ise bunun tam tersi bir örnek sundu. Real Madrid, hücum geçişlerinde yeniden güçlü bir şekilde atağa kalktı ve Inter'in dört fırsatına karşılık dokuz tehlikeli fırsat yarattı, ancak rakibine de 21 kez şut çekme imkânı verdi ve Thibaut Courtois'nın yaptığı yedi kurtarışa muhtaç kaldı.

Mourinho, ardından bu kaos hâlinden hoşlanmadığını itiraf etti ve takımının maça mutlak hâkim olarak beş ya da altı gol atmasını tercih edeceğini söyledi. Bu, inşa etmeye çalıştığı şeyin en net görüntüsü. Real Madrid'in rakiplerini cezalandırmak için kontra ataklara dayanmasından memnun, ancak bu geçişlerin gol alışverişine benzeyen açık maçlara dönüşmesini istemiyor.

Barcelona karşısında bu denge belirleyici olabilir; çünkü Real Madrid, kontra ataklarda Barcelona'ya zarar verebilecek hıza sahip, ancak Yamal, Raphinha ve Pedri'ye aynı özgürlüğü tanımak sorun aramakla eş anlamlı olur. Mourinho, özellikle Kraliyet ekibinin bütünlüğünü övdü ve organizasyonun Valverde'nin golüne nasıl katkı sağladığını anlattı. Bu, mevcut Real Madrid'in en önemli noktası olabilir.