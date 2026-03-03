Getty Images Sport
La Liga şampiyonluk yarışı kızışırken, Jules Kounde'nin Atletico Madrid maçında erken oyundan çıkmasıyla Barcelona bir başka sakatlık sorunu daha yaşadı
Sakatlık darbesi: Kounde, Atletico maçında erken oyundan çıktı
Barcelona, Copa del Rey yarı finalinin ilk ayağında 4-0'lık ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra, Camp Nou'da Atletico Madrid'e karşı tarihi bir geri dönüş arayışıyla yüksek riskli mücadelelere girdi. Ancak, sağ kanatta savunma geri kazanımının hemen ardından meydana gelen olay, görevlerini daha da zorlaştırdı. Kounde, sağ baldırını tutarak ve gözle görülür bir hayal kırıklığıyla hemen çimlere düştü. Durumun ciddiyetini sezen Flick, Alejandro Balde'yi ısınmaya çağırmak için hiç vakit kaybetmedi. Dr. Ricard Pruna liderliğindeki kulübün sağlık ekibi, eski Sevilla oyuncusuna sahada hemen müdahale etti, ancak karar anında verildi: Kounde maça devam edemeyecek durumdaydı.
Hansi Flick için savunma düzeninde değişiklik
Kounde'nin ani kaybı, Flick'i acil bir taktiksel yeniden düzenlemeye zorladı. Akşamın başlangıcında dörtlü savunmanın solunda Joao Cancelo ile başlayan Alman taktikçi, Portekizli milli oyuncuyu Kounde'nin bıraktığı boşluğu doldurmak için daha doğal olduğu sağ bek pozisyonuna kaydırdı. Balde sol tarafı doldurmak için oyuna girdi, bu hamle daha doğal bir genişlik sağladı ancak Kounde'nin geçişlerde sunduğu savunma sağlamlığı eksikti. Maç henüz ritmini bulamadan, teknik direktörün maç öncesi taktikal disiplinle ilgili yorumları en zorlu sınavına tabi tutuldu. Tıbbi ekip, Kounde'nin baldırındaki sakatlığın tam boyutunu belirlemek için bir dizi test yapacak, ancak ilk belirtiler, diğer birkaç birinci takım yıldızı ile birlikte tedavi odasında bir süre kalabileceğini gösteriyor.
Barcelona'nın artan sakatlık listesi
Kounde, Barcelona'nın kalabalık revirine katılıyor ve bu durum, takımın kupa mücadelesinde büyük bir engel oluşturmaya başlıyor. Katalan devi, Atletico maçında zaten cezalı Eric Garcia'dan yoksundu, ayrıca uzun süredir sakat olan Gavi ve Andreas Christensen de hala forma giyemiyor. Flick ayrıca orta saha şefi Frenkie de Jong ve takımın talismanı Robert Lewandowski'den yoksun bir şekilde yoluna devam ediyor. Polonyalı forvet geri dönüşüne yaklaşıyor, ancak Villarreal maçında yüzünde kırık meydana geldiği için önümüzdeki hafta sonu Athletic Club maçında forma giymesi halinde koruyucu maske takmak zorunda kalacak.
Önemli pozisyonlarda yaşanan sakatlıkların birikmesi, Barcelona kadrosunun derinliği üzerinde büyük baskı yaratıyor. La Liga ve Avrupa'da önemli maçlar arka arkaya gelirken, Flick, Kounde'nin iyileşme süreciyle ilgili olumlu haberler almayı çok istiyor. Şu an için odak noktası sahada, geçici bir savunma hattının ligin en etkili hücumlarından birine karşı sağlam durması gerekiyor. Şampiyonluk yarışı kızışırken, bu bireysel sakatlıklar Barcelona'nın sezonunun belirleyici unsuru haline gelmeye başlıyor ve futbolun zirvesine dönmeye kararlı kulübün dayanıklılığını sınıyor.
Barcelona için bundan sonra ne olacak?
Atletico Madrid ile Copa del Rey karşılaşmasını tamamlayan Barcelona, rakibi Real Madrid'in Getafe'ye karşı son zamanlarda yaptığı hatadan yararlanmak istiyor. Blaugrana, cumartesi günü La Liga'da Athletic Club ile karşılaşacak ve şampiyonluk yarışındaki üstünlüğünü pekiştirmeyi hedefliyor. Barcelona şu anda 64 puanla ligin zirvesinde yer alıyor ve Real Madrid'e karşı 4 puanlık önemli bir üstünlük sağlıyor. Flick'in oyuncuları, sezonun sonuna yaklaşırken bu avantajı korumaya kararlı.
