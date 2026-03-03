Kounde, Barcelona'nın kalabalık revirine katılıyor ve bu durum, takımın kupa mücadelesinde büyük bir engel oluşturmaya başlıyor. Katalan devi, Atletico maçında zaten cezalı Eric Garcia'dan yoksundu, ayrıca uzun süredir sakat olan Gavi ve Andreas Christensen de hala forma giyemiyor. Flick ayrıca orta saha şefi Frenkie de Jong ve takımın talismanı Robert Lewandowski'den yoksun bir şekilde yoluna devam ediyor. Polonyalı forvet geri dönüşüne yaklaşıyor, ancak Villarreal maçında yüzünde kırık meydana geldiği için önümüzdeki hafta sonu Athletic Club maçında forma giymesi halinde koruyucu maske takmak zorunda kalacak.

Önemli pozisyonlarda yaşanan sakatlıkların birikmesi, Barcelona kadrosunun derinliği üzerinde büyük baskı yaratıyor. La Liga ve Avrupa'da önemli maçlar arka arkaya gelirken, Flick, Kounde'nin iyileşme süreciyle ilgili olumlu haberler almayı çok istiyor. Şu an için odak noktası sahada, geçici bir savunma hattının ligin en etkili hücumlarından birine karşı sağlam durması gerekiyor. Şampiyonluk yarışı kızışırken, bu bireysel sakatlıklar Barcelona'nın sezonunun belirleyici unsuru haline gelmeye başlıyor ve futbolun zirvesine dönmeye kararlı kulübün dayanıklılığını sınıyor.