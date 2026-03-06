Getty Images Sport
Çeviri:
La Liga forveti Rafa Mir, tecavüz suçlamasıyla 10 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya
Resmi suçlamalar ve ceza talepleri
İspanya Savcılığı, Mir için toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası talep etti. Las Provincias gazetesinin haberine göre, 28 yaşındaki Mir, ağır cinsel saldırı ve fiziksel yaralama suçlamasıyla yargılanıyor. Talep edilen cezanın ayrıntılı dağılımı, birincil saldırı suçlaması için dokuz yıl ve iddia edilen mağdurun maruz kaldığı yaralanmalar için ek 18 ay hapis cezasıdır. Dava, Mir'in evinde meydana gelen bir olayın ardından tutuklandığı 2024 yılının Eylül ayı başlarına dayanıyor. 2025 yılının Ekim ayında mahkemede yargılanan forvet, o sırada ifade vermeme hakkını kullanmış ve bu da son yargı gelişmesine yol açmıştı.
- Getty Images Sport
Mali cezalar ve kısıtlama emirleri
Hapis cezasının ötesinde, savcılık mağduru korumak için sıkı önlemler talep ediyor. Suçlu bulunursa, Mir 13 yıl boyunca kadına 500 metre yaklaşması yasaklanacak ve hapisten çıktıktan sonra yedi yıl boyunca denetimli serbestlik altında tutulacak. Ayrıca savcılık, manevi ve maddi zararlar için 64.000 avro tazminat ödenmesini talep etti. Bu yılın başlarında AS ile yaptığı röportajda Mir, sakin bir tavır sergileyerek şunları söyledi: "Çok sakinim. Yargı süreci devam ediyor ve bu zaman alıyor. İddianamenin açıklanmasını bekliyoruz ve duruşmaya çıkmak için sabırsızlanıyoruz."
Forvet için çalkantılı bir dönem
Bu hukuki gelişme, Mir'in kariyerinin en çalkantılı haftası olarak nitelendirilen dönemi sonlandırdı. Ceza talebi, Espanyol oyuncusu Omar El Hilali'nin Elche forvetini son maçta ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçlamasının hemen ardından geldi. Sorun, Hilali'nin ikinci yarıda hakeme Mir'in ırkçı bir yorumda bulunduğunu söylediği ve bunun üzerine ırkçılıkla mücadele protokolü devreye girerek maçın kısa süreliğine durdurulmasıyla patlak verdi. El Periodico Mediterraneo'ya göre, rapor şikayeti kaydetti ancak hiçbir yetkilinin bunu duymadığını belirtti.
Bu çakışan tartışmalar, forveti Sevilla'dan kiralık olarak transfer eden Elche üzerinde önemli bir baskı yarattı. Kulüp, La Liga'da puan mücadelesi verirken, ilk on birde oynayan bir forvetin on yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalmasının PR ve sportif etkilerini yönetmek zorunda kaldı.
- Getty Images Sport
Duruşma tarihleri ve mesleki belirsizlik
Karar verilene kadar forvet oyuncusu oynamaya devam edebilecek, ancak profesyonel futboldaki uzun vadeli geleceği belirsizliğini koruyor. Elche ve asıl kulübü Sevilla, durumu yakından takip edecek gibi görünüyor, çünkü bir mahkumiyet kararı, sözleşmesinin derhal feshine yol açacaktır. Saha içinde Mir, medyanın yoğun ilgisi altında konsantrasyonunu korumak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Suçlama kamuoyuna açıklandığından, taraftarların ve insan hakları gruplarının kulübe disiplin cezası verilmesi yönündeki baskısının artması bekleniyor.
Reklam