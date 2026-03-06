Goal.com
Canlı
Elche CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

La Liga forveti Rafa Mir, tecavüz suçlamasıyla 10 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya

Elche'nin forveti Rafa Mir, devam eden hukuki mücadelesinde yaşanan ciddi bir tırmanışın ardından 10 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya. İspanyol savcılar, 2024 yılının Eylül ayında 21 yaşındaki bir kadına yönelik cinsel saldırı iddiasıyla ilgili hapis cezası talebini resmileştirdi. Olay sırasında Valencia'ya kiralanmış olan forvet, şu anda profesyonel kariyerini sona erdirebilecek bir davayı bekliyor.

  • Resmi suçlamalar ve ceza talepleri

    İspanya Savcılığı, Mir için toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası talep etti. Las Provincias gazetesinin haberine göre, 28 yaşındaki Mir, ağır cinsel saldırı ve fiziksel yaralama suçlamasıyla yargılanıyor. Talep edilen cezanın ayrıntılı dağılımı, birincil saldırı suçlaması için dokuz yıl ve iddia edilen mağdurun maruz kaldığı yaralanmalar için ek 18 ay hapis cezasıdır. Dava, Mir'in evinde meydana gelen bir olayın ardından tutuklandığı 2024 yılının Eylül ayı başlarına dayanıyor. 2025 yılının Ekim ayında mahkemede yargılanan forvet, o sırada ifade vermeme hakkını kullanmış ve bu da son yargı gelişmesine yol açmıştı.

    • Reklam
  • Valencia CF v Rayo Vallecano - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Mali cezalar ve kısıtlama emirleri

    Hapis cezasının ötesinde, savcılık mağduru korumak için sıkı önlemler talep ediyor. Suçlu bulunursa, Mir 13 yıl boyunca kadına 500 metre yaklaşması yasaklanacak ve hapisten çıktıktan sonra yedi yıl boyunca denetimli serbestlik altında tutulacak. Ayrıca savcılık, manevi ve maddi zararlar için 64.000 avro tazminat ödenmesini talep etti. Bu yılın başlarında AS ile yaptığı röportajda Mir, sakin bir tavır sergileyerek şunları söyledi: "Çok sakinim. Yargı süreci devam ediyor ve bu zaman alıyor. İddianamenin açıklanmasını bekliyoruz ve duruşmaya çıkmak için sabırsızlanıyoruz."

  • Forvet için çalkantılı bir dönem

    Bu hukuki gelişme, Mir'in kariyerinin en çalkantılı haftası olarak nitelendirilen dönemi sonlandırdı. Ceza talebi, Espanyol oyuncusu Omar El Hilali'nin Elche forvetini son maçta ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçlamasının hemen ardından geldi. Sorun, Hilali'nin ikinci yarıda hakeme Mir'in ırkçı bir yorumda bulunduğunu söylediği ve bunun üzerine ırkçılıkla mücadele protokolü devreye girerek maçın kısa süreliğine durdurulmasıyla patlak verdi. El Periodico Mediterraneo'ya göre, rapor şikayeti kaydetti ancak hiçbir yetkilinin bunu duymadığını belirtti.

    Bu çakışan tartışmalar, forveti Sevilla'dan kiralık olarak transfer eden Elche üzerinde önemli bir baskı yarattı. Kulüp, La Liga'da puan mücadelesi verirken, ilk on birde oynayan bir forvetin on yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalmasının PR ve sportif etkilerini yönetmek zorunda kaldı.

  • RCD Mallorca v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Duruşma tarihleri ve mesleki belirsizlik

    Karar verilene kadar forvet oyuncusu oynamaya devam edebilecek, ancak profesyonel futboldaki uzun vadeli geleceği belirsizliğini koruyor. Elche ve asıl kulübü Sevilla, durumu yakından takip edecek gibi görünüyor, çünkü bir mahkumiyet kararı, sözleşmesinin derhal feshine yol açacaktır. Saha içinde Mir, medyanın yoğun ilgisi altında konsantrasyonunu korumak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Suçlama kamuoyuna açıklandığından, taraftarların ve insan hakları gruplarının kulübe disiplin cezası verilmesi yönündeki baskısının artması bekleniyor.

0