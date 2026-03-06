La Liga forveti Rafa Mir, tecavüz suçlamasıyla 10 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya

Bu hukuki gelişme, Mir'in kariyerinin en çalkantılı haftası olarak nitelendirilen dönemi sonlandırdı. Ceza talebi, Espanyol oyuncusu Omar El Hilali'nin Elche forvetini son maçta ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçlamasının hemen ardından geldi. Sorun, Hilali'nin ikinci yarıda hakeme Mir'in ırkçı bir yorumda bulunduğunu söylediği ve bunun üzerine ırkçılıkla mücadele protokolü devreye girerek maçın kısa süreliğine durdurulmasıyla patlak verdi. El Periodico Mediterraneo'ya göre, rapor şikayeti kaydetti ancak hiçbir yetkilinin bunu duymadığını belirtti.

Bu çakışan tartışmalar, forveti Sevilla'dan kiralık olarak transfer eden Elche üzerinde önemli bir baskı yarattı. Kulüp, La Liga'da puan mücadelesi verirken, ilk on birde oynayan bir forvetin on yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalmasının PR ve sportif etkilerini yönetmek zorunda kaldı.