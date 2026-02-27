Getty Images Entertainment
La Liga başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nde maçların oynanması planlarını yeniden canlandırma arzusunu doğruladı
Sporun dürüstlüğüne yönelik artan baskı ve endişeler
Tebas, geçen yılın sonlarında Miami'ye bir maçın taşınması için yapılan yüksek profilli girişim engellendiktensonra bile, küresel genişleme vizyonundan vazgeçmeyi reddediyor. Lig, daha önce 20 Aralık'ta Miami Dolphins'in Hard Rock Stadyumu'nda Barcelona ve Villarreal arasında bir maçın oynanmasını hedeflemişti. Bu maç gerçekleşseydi, Avrupa futbolunda tarihi bir ilk olacaktı, ancak taraftarların ve oyuncuların artan baskısı ve yarışmanın sportif bütünlüğüne ilişkin endişeler nedeniyle planlar Ekim ayında nihayetinde iptal edildi. Ev sahibi takımın maçını binlerce kilometre uzağa taşımak ligin adaletini zedelediği yönündeki eleştirilere yanıt veren Tebas, böyle bir hamlenin sezonun genelinde yaratacağı etkiyi önemsemediğini belirtti.
Tebas, uluslararası maçların adil olduğunu savunuyor
Tebas, uluslararası girişimin ölçeğinin tam iç takvime kıyasla çok küçük olduğunu belirterek, küresel tanıtımın faydalarının gelenekçilerin dile getirdiği lojistik ve rekabetle ilgili endişelerden çok daha ağır bastığını öne sürdü. Başkan, iç destekçiler ve oyuncu sendikalarından gelen tepkilere rağmen La Liga'nın bu alanda öncü olmasını istiyor.
Tebas, Financial Times Business of Football Summit'e katılırken gazetecilere "Tekrar deneyeceğiz. Ne zaman olacağı belli değil. Doğru zamanda gündeme getirmeliyiz" dedi. "Bunun bir zararı olacağını düşünmüyorum. Sezonda 380 maçtan sadece birinden bahsediyoruz."
NFL ve NBA'nin küresel modellerini örnek almak
Liga başkanı, NFL ve NBA gibi Amerikan spor devlerinin başarılı uluslararası modellerini örnek almayı hedefliyor. Her iki lig de, markalarını büyütmek ve daha kazançlı yayın anlaşmaları yapmak için normal sezon maçlarını Avrupa, Meksika ve Güney Amerika'ya başarıyla ihraç etti. Tebas, Avrupa futbolunun küresel eğlence pazarında rekabet gücünü korumak için benzer bir strateji benimsemesi gerektiğine inanıyor.
Tebas, Avrupa taraftarlarının Amerikan sporlarını benimsemesinin, futbol yetkililerinin ise kendi ürünlerini ihraç etmekte tereddüt etmelerinin ironisini vurguladı. Kültürel alışverişin şu anda tek taraflı olduğunu ve İspanyol futbolunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki taraftar kitlesini sağlamlaştırmak için büyük bir fırsatı kaçırdığını savundu. Tebas, bir maçı Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyarak, genç izleyicileri çekerek ve İspanyol kulüplerinin önümüzdeki on yıllar boyunca küresel bilinçte baskın bir güç olmaya devam etmesini sağlayarak ligin geleceğini güvence altına almayı umuyor.
"20 yıl önce hiç kutlamadığımız Cadılar Bayramını kutluyoruz. NFL maçlarımız var. NBA maçlarımız var," diye açıkladı Tebas. "50 yıl sonra stadyumlarımız boş, NBA ve NFL stadyumları dolu olacak mı, görelim. Çünkü onlar sadece bir maç getirmiyor, birçok maç getiriyorlar. Avrupa'ya tatile gelmiyorlar, televizyon anlaşmaları imzalamak, çocukları yarışmalarına çekmek için geliyorlar. Başka bir deyişle, Avrupa'ya kapılarımızı açtık. Bunun yerine, bize kapılarını açan Amerika Birleşik Devletleri'nin kapılarını Avrupa'da kapatıyoruz."
Miami'deki önceki başarısızlıklardan çıkarılan dersler
La Liga için Amerika'ya giden yol, hukuki ve siyasi engellerle doluydu. Geçen yıl UEFA ve İspanya Futbol Federasyonu'ndan geçici onay almayı başardılarsa da, oyuncuların protestoları ve organizatör Relevent'in "bu ölçekte bir etkinliği düzgün bir şekilde gerçekleştirmek için yeterli zamanın olmadığı" gerekçesiyle misyon nihayetinde raydan çıktı.
Bu, 2019 yılında yurtdışında bir maç düzenleme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi. Bu girişim, lig maçlarının üye federasyonun sınırları içinde oynanması gerektiği yönündeki FIFA politikası nedeniyle engellenmişti. Bu engellere rağmen Tebas, kararlılığını koruyor ve bir sonraki savaşa hazır.
