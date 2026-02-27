La Liga başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nde maçların oynanması planlarını yeniden canlandırma arzusunu doğruladı

Liga başkanı, NFL ve NBA gibi Amerikan spor devlerinin başarılı uluslararası modellerini örnek almayı hedefliyor. Her iki lig de, markalarını büyütmek ve daha kazançlı yayın anlaşmaları yapmak için normal sezon maçlarını Avrupa, Meksika ve Güney Amerika'ya başarıyla ihraç etti. Tebas, Avrupa futbolunun küresel eğlence pazarında rekabet gücünü korumak için benzer bir strateji benimsemesi gerektiğine inanıyor.

Tebas, Avrupa taraftarlarının Amerikan sporlarını benimsemesinin, futbol yetkililerinin ise kendi ürünlerini ihraç etmekte tereddüt etmelerinin ironisini vurguladı. Kültürel alışverişin şu anda tek taraflı olduğunu ve İspanyol futbolunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki taraftar kitlesini sağlamlaştırmak için büyük bir fırsatı kaçırdığını savundu. Tebas, bir maçı Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyarak, genç izleyicileri çekerek ve İspanyol kulüplerinin önümüzdeki on yıllar boyunca küresel bilinçte baskın bir güç olmaya devam etmesini sağlayarak ligin geleceğini güvence altına almayı umuyor.

"20 yıl önce hiç kutlamadığımız Cadılar Bayramını kutluyoruz. NFL maçlarımız var. NBA maçlarımız var," diye açıkladı Tebas. "50 yıl sonra stadyumlarımız boş, NBA ve NFL stadyumları dolu olacak mı, görelim. Çünkü onlar sadece bir maç getirmiyor, birçok maç getiriyorlar. Avrupa'ya tatile gelmiyorlar, televizyon anlaşmaları imzalamak, çocukları yarışmalarına çekmek için geliyorlar. Başka bir deyişle, Avrupa'ya kapılarımızı açtık. Bunun yerine, bize kapılarını açan Amerika Birleşik Devletleri'nin kapılarını Avrupa'da kapatıyoruz."