Kylian Mbappe, Zidane'dan daha iyi olup olmadığını açıkladı!

Mbappe, zorlu Ballon d'Or ödülünü kazanmak için performansını daha da artırması gerekecek. 2023'te üçüncü sırada yer almak, bu oylamada elde ettiği en iyi sonuç. Tüm zamanların en iyileri Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo artık bu ödül için yarışmıyor, ancak diğerleri Mbappe'nin önüne geçti.

Altın Top ödülünü her zaman kaçırmaya mahkum olup olmadığı sorusuna baskı altında kalan Leboeuf, "Ballon d'Or'u sevmiyorum, çünkü benim için hiçbir anlamı yok. En iyi oyuncu değil. Ballon d'Or, sözde dünyanın en iyi oyuncusu için. Eğer onu kazanırsa, bu Mbappe'yi dünyanın en iyi stoper yapar mı? Mbappe'nin stoper olarak gerçekten çok kötü olduğunu söyleyebilirim! Bu ödül MVP, yani en değerli oyuncu olarak adlandırılmalı. Mbappe'ye sahip olmak, dünyanın en iyi stoperlerinden biri olan [William] Saliba'ya sahip olmaktan daha iyidir, çünkü bu oyuncular insanları televizyon başına ve stadyuma çeker. Ama en iyi oyuncu hiçbir şey ifade etmez. Bu bir iş.

“Mbappe'nin Ballon d'Or'u kazanmasını gerçekten çok istiyorum çünkü o inanılmaz bir oyuncu. Ancak günümüzde ana oyuncular, kazanan oyunculardır - Rodri gibi, daha önce [Sergio] Busquets'i, [Toni] Kroos'u görebildiğiniz gibi, oyunu yaratan ve her pozisyonda, savunmada ve hücumda çalışan, eksiksiz oyuncular. Böyle oyuncular olmadan, N'Golo Kante ve Declan Rice, Claude Makelele ve Casemiro olmadan - o Real Madrid'in en iyi oyuncusuydu, kirli işi yapıyordu ve aynı zamanda yaratıcıydı - bu oyuncular büyük takımlar için çok önemlidir. Bunu söylediğimizde çılgınca geliyor - Paris Saint-Germain'de Vitinha ve [Joao] Neves, Liverpool'da [Jordan] Henderson, geçen sezon [Ryan] Gravenberch ile birlikte [Alexis] Mac Allister - bu oyuncular 40 gol atabilen herhangi bir forvetten daha önemlidir. Kylian Mbappe ve Erling Haaland için zor olacak. Gerçekten bunun için çabalamaları gerekiyor çünkü gelecek sezon veya ondan sonraki sezon, bu gerçekleşecek.