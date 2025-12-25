Getty/GOAL
Kylian Mbappe, Zidane'dan daha iyi olup olmadığını açıkladı!
Galactico rakamları: Dünya Kupası şampiyonu ve PSG'nin en golcü oyuncusu
Mbappe, henüz 18 yaşındayken 2018'de dünya şampiyonluğunu kazandı. Katar 2022'de üst üste ikinci kez finale yükseldi ve bu önemli turnuvada hat-trick yaparak tarihe geçti, ancak Lionel Messi ve Arjantin'e karşı penaltı atışlarında üzücü bir yenilgi yaşadı.
Şu anda 27 yaşında olan forvet, Paris Saint-Germain'in gelmiş geçmiş en iyi golcüsü oldu. Takımı için 235 gol atan Mbappe, Fransa'nın gol krallığı sıralamasında Olivier Giroud'un (57) iki gol gerisinde yer alıyor.
Mbappe, 2026'da kulübü ve ülkesiyle birlikte daha büyük başarılara imza atmak için sahalara dönecek ve 2024'te Santiago Bernabeu'da bir başka "Galactico" haline geldiğinden beri olağanüstü bir performans sergilemeye devam ediyor.
GOAT statüsü: Mbappe, Zidane'yi geçebilir mi?
Fransa'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilip edilemeyeceği sorusuna, 1998 Dünya Kupası şampiyonu Leboeuf, BetVictor Online Casino ile yaptığı röportajda GOAL'a şöyle cevap verdi: "Kesinlikle hayır. Karşılaştırma yapılamaz. Kariyerleri ve dönemleri karşılaştırmak da zor. Ancak Zizou'nun yapabildikleri, harika bir oyuncu olmasının yanı sıra, davranışları - 2006'daki hataları olsa bile - insanlar onu seviyor. Kylian Mbappe'nin özel hayatında bazı tartışmalar yaşandı ve bu da Fransa'daki bazı insanları kızdırdı. O asla Zidane'ın seviyesine ulaşamayacak ve muhtemelen kimse ona yetişemeyecek. Michel Platini ve ondan önceki Raymond Kopa da aynı şekilde ikonik oyuncular. Mbappe'nin aynı seviyeye ulaşıp ulaşamayacağını ancak kariyerinin sonunda göreceğiz.
“O harika bir oyuncu. Kesinlikle harika bir oyuncu ve zeki bir adam. Onunla gurur duyuyorum. Ama sahada daha çok çalışması gerekiyor ki ben de “vay canına, ne oyuncu ama” diyebileyim. Harika bir golcü. Real Madrid bu sezon onu kadrosunda bulundurduğu için çok şanslı, neredeyse her maçta gol atıyor. Ama ondan hala biraz daha fazlasını bekliyorum - örneğin, topu kaybettiğinde, biraz geri koşup takım arkadaşlarına yardım etmek istediğini göstermesi gibi. Günümüzde her şey istatistiklerle ilgili, kaç gol attığın, kaç pas yaptığın, kaç koşu yaptığınla ilgili ve benim için Kylian Mbappe, günümüz futbolunun en iyi örneği. Ben o türden bir oyuncu değilim, bu yüzden ondan daha fazlasını görmek istiyorum."
Ballon d'Or adaylığı: Mbappe her zaman kaçırmaya mahkum mu?
Mbappe, zorlu Ballon d'Or ödülünü kazanmak için performansını daha da artırması gerekecek. 2023'te üçüncü sırada yer almak, bu oylamada elde ettiği en iyi sonuç. Tüm zamanların en iyileri Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo artık bu ödül için yarışmıyor, ancak diğerleri Mbappe'nin önüne geçti.
Altın Top ödülünü her zaman kaçırmaya mahkum olup olmadığı sorusuna baskı altında kalan Leboeuf, "Ballon d'Or'u sevmiyorum, çünkü benim için hiçbir anlamı yok. En iyi oyuncu değil. Ballon d'Or, sözde dünyanın en iyi oyuncusu için. Eğer onu kazanırsa, bu Mbappe'yi dünyanın en iyi stoper yapar mı? Mbappe'nin stoper olarak gerçekten çok kötü olduğunu söyleyebilirim! Bu ödül MVP, yani en değerli oyuncu olarak adlandırılmalı. Mbappe'ye sahip olmak, dünyanın en iyi stoperlerinden biri olan [William] Saliba'ya sahip olmaktan daha iyidir, çünkü bu oyuncular insanları televizyon başına ve stadyuma çeker. Ama en iyi oyuncu hiçbir şey ifade etmez. Bu bir iş.
“Mbappe'nin Ballon d'Or'u kazanmasını gerçekten çok istiyorum çünkü o inanılmaz bir oyuncu. Ancak günümüzde ana oyuncular, kazanan oyunculardır - Rodri gibi, daha önce [Sergio] Busquets'i, [Toni] Kroos'u görebildiğiniz gibi, oyunu yaratan ve her pozisyonda, savunmada ve hücumda çalışan, eksiksiz oyuncular. Böyle oyuncular olmadan, N'Golo Kante ve Declan Rice, Claude Makelele ve Casemiro olmadan - o Real Madrid'in en iyi oyuncusuydu, kirli işi yapıyordu ve aynı zamanda yaratıcıydı - bu oyuncular büyük takımlar için çok önemlidir. Bunu söylediğimizde çılgınca geliyor - Paris Saint-Germain'de Vitinha ve [Joao] Neves, Liverpool'da [Jordan] Henderson, geçen sezon [Ryan] Gravenberch ile birlikte [Alexis] Mac Allister - bu oyuncular 40 gol atabilen herhangi bir forvetten daha önemlidir. Kylian Mbappe ve Erling Haaland için zor olacak. Gerçekten bunun için çabalamaları gerekiyor çünkü gelecek sezon veya ondan sonraki sezon, bu gerçekleşecek.
Dünyanın en iyisi: Mbappe, Haaland ve arkadaşlarıyla rekabet ediyor
Bu sezon Real Madrid ve Manchester City'de golcü kimliklerini ortaya koyan Mbappe ve Haaland, Ballon d'Or ödülünü kazanmak için iki şanstan daha fazlasına sahip olmayı umuyorlar. Ancak, dünyanın en iyi oyuncusu olarak tanınmak için bireysel başarıdan ziyade takımın başarısına katkıda bulunmanın gerekliliğinin farkındalar.
