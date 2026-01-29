Getty
Kylian Mbappe, takım arkadaşlarına ateş püskürdü! 'Utanç verici'
Real Madrid işleri zora soktu
Lig aşamasında ilk sekiz içinde yer almak, son 16'ya otomatik geçişi garantileyecekti, ancak Lizbon'da işler inanılmaz bir şekilde ters gitti. Xabi Alonso'nun görevden alınmasının ardından geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, Estadio da Luz'da işi bitirecek gibi görünmedi.
Maçta Mbappe'nin gecenin iki golünden ilkini atmasıyla öne geçtiler, ancak devre arasına geride girdiler ve maçın geri kalanında sürekli geriden takip etmek zorunda kaldılar. Eski Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun yönetimindeki Benfica, maçtan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.
Kaleci Anatoliy Turbin'in 98. dakikada attığı kafa golüyle play-off'lara zar zor kalan Real Madrid, dokuzuncu sıraya geriledi ve kıtasal zafer hayallerini canlı tutmak için Benfica ile tekrar karşılaşmak zorunda kalabilir.
Mbappe ateş püskürdü
Mbappe, Portekiz'de gördüklerinden hiç etkilenmemişti ve Dünya Kupası şampiyonu Fransız oyuncu gazetecilere şunları söyledi: "Bu kaliteyle veya taktiklerle ilgili değil. Bu, rakibinizden daha fazla arzuya sahip olmakla ilgili."
“Benfica için her şeyin ortada olduğunu görebiliyordunuz, ama bizim için bunu göremiyordunuz ve bu bir sorun. Maçtan önce her iki takımın da oynayacak bir şeyi vardı: bizim ilk sekizde olmamız, Benfica'nın ise 24'te yer alması. Bunu Benfica'da gördük, ama bizde göremediniz.”
“Net bir açıklamam yok. Benfica maçındaki performansımız Villarreal maçındakiyle aynı değildi ve bu bir sorun. Oyunumuzda istikrarlı değiliz. Bunu çözmeliyiz. Bir gün yapıp ertesi gün yapamayız. Şampiyon bir takım bunu yapmaz. İki maçımız daha var ve bu biraz canımızı sıkıyor. Şubat ayında oyunumuz üzerinde çalışmak için zamanımız olsun istedik, bunun yerine play-off'larda oynayacağız.”
Mbappe: 'Utanç verici'
Mbappe, 27 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'in istikrarsızlığından -Albacete'de alınan utanç verici Copa del Rey yenilgisinin ardından iki La Liga galibiyeti ve Avrupa'da Monaco'yu 6-1'lik skorla mağlup etmelerinden- açıkça rahatsız olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün yaptığımız normal değildi. Daha az maç oynayıp yükü hafifletmek için ilk sekizde bitirme gibi net bir hedefimiz vardı, ancak çok kötü başladık."
“İlk golü onlar atmayı hak ettiler. Bizim de bir şansımız oldu ve gol attık. Bunun bizi maça sokacağını düşünmüştüm ama tam tersi oldu. Onlar daha iyiydi ve devre arasına 5-1 önde girselerdi kimse şaşırmazdı.”
“Olanları değiştirmek niyetiyle sahaya çıktık. Direkt bir pozisyondan gelen ve biraz canımızı sıkan bir gol yedik ve oradan sonra oyun bitti. Bir gol geride olduğunuzda baskı kurmaya çalışırsınız, ancak rakip zaman kaybeder ve bu oyunun bir parçasıdır. Oyun temposunu belirleyemedik veya net fırsatlar yaratmak için yeterli yaratıcılık gösteremedik.”
Mbappe, Ukraynalı kaleci Turbin'in golü bulmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Dördüncü gol hiçbir şeyi değiştirmiyor, ama biraz utanç verici."
Real Madrid ve Benfica tekrar karşılaşabilir
İspanya'daki ABC Sports'un haberine göre, Mbappe, Sezonun kilit anlarında dağılmaya başlamasıyla birlikte, bazı takım arkadaşlarının sorumsuz tavrı olarak gördüğü şeyden giderek daha fazla rahatsız oluyor.
Kendisinden en yüksek standartları bekliyor; bu sezon 29 maçta 36 gol kaydetti ve diğerlerinin de aynı çizgiyi izlemesini bekliyor. Ancak bu durum, saha dışında daha fazla değişiklik ve saha içinde bazı rahatsız edici soruları beraberinde getirdi.
Real Madrid, play-off'lardaki rakibinin kim olacağını - Benfica veya Bodo/Glimt - Cuma günü yapılacak kura çekiminde öğrenecek. Ardından Pazar günü Rayo Vallecano'yu ağırlayarak LaLiga'ya geri dönecekler.
