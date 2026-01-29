Kylian Mbappe, takım arkadaşlarına ateş püskürdü! 'Utanç verici'

Mbappe, Portekiz'de gördüklerinden hiç etkilenmemişti ve Dünya Kupası şampiyonu Fransız oyuncu gazetecilere şunları söyledi: "Bu kaliteyle veya taktiklerle ilgili değil. Bu, rakibinizden daha fazla arzuya sahip olmakla ilgili."

“Benfica için her şeyin ortada olduğunu görebiliyordunuz, ama bizim için bunu göremiyordunuz ve bu bir sorun. Maçtan önce her iki takımın da oynayacak bir şeyi vardı: bizim ilk sekizde olmamız, Benfica'nın ise 24'te yer alması. Bunu Benfica'da gördük, ama bizde göremediniz.”

“Net bir açıklamam yok. Benfica maçındaki performansımız Villarreal maçındakiyle aynı değildi ve bu bir sorun. Oyunumuzda istikrarlı değiliz. Bunu çözmeliyiz. Bir gün yapıp ertesi gün yapamayız. Şampiyon bir takım bunu yapmaz. İki maçımız daha var ve bu biraz canımızı sıkıyor. Şubat ayında oyunumuz üzerinde çalışmak için zamanımız olsun istedik, bunun yerine play-off'larda oynayacağız.”