Kylian Mbappe, sakatlıklarla boğuşurken Real Madrid efsanesi Luis Figo'dan "fedakarlıkların bedeli ağır olur" uyarısı aldı
Mbappe'nin üzerinde sakatlık bulutu dolaşıyor
Mbappe, Santiago Bernabeu'da bir başka verimli sezon geçirdi ve mevcut Real Madrid kadrosunun en belirleyici oyuncusu olduğunu kanıtladı. Tüm turnuvalarda 38 gol gibi inanılmaz bir skorla eski Paris Saint-Germain yıldızı, kulübün en golcü oyuncusu olarak statüsünü sağlamlaştırdı. Ancak, 27 yaşındaki oyuncunun sezonu tehlikeye atabilecek önemli bir sakatlık bulutu şu anda üzerinde dolaşıyor.
Fransız milli oyuncu, Şubat ayında Real'in Osasuna'ya yenildiği maçta, ilk olarak sol dizinde burkulma olduğu açıklanan bir sakatlık geçirdi. Endişe verici bir şekilde, sonraki raporlar hasarın daha ciddi olabileceğini ve arka çapraz bağın kısmi yırtılmasından korkulduğunu ortaya koydu. Kulüp, Manchester City ile oynanacak önemli Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı için talismanının geri döneceğine dair kamuoyuna iyimser bir tavır sergilese de, tıbbi gerçekler zafer ile uzun vadeli sağlık arasında tehlikeli bir denge olduğunu gösteriyor.
Figo, kişisel yaralanma hatalarını değerlendiriyor
Bu durum, Real Madrid'in ikonik oyuncusu Figo'nun da konuya müdahil olmasına neden oldu ve İspanya'nın başkentinde geçirdiği efsanevi kariyerine dayanarak sert bir uyarıda bulundu. Betfair'in elçisi olarak konuşan Portekizli efsane, nihai kararın, en büyük sahnede performans gösterme baskısından ziyade oyuncunun içsel hissiyatına bağlı olması gerektiğini vurguladı. Figo, aceleyle sahalara dönmenin genellikle oyuncuların çok geç olana kadar farkına varmadıkları ağır bir bedeli olduğunu öne sürdü.
"Mbappé'nin sakatlığı, kişisel düzeyde, oyuncunun gerçekte ne hissettiğini görmekle ilgili bir mesele. Riski göze alıp alamayacağı ve bu riski alarak daha kötü sonuçlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı... Benim durumumda, bazı durumlarda kendimi zorladım ve sonuçlar pek iyi olmadı, ama bunun nedeni her zaman sahada olmak istememdi... Sonrasında, bu fedakarlıklar bedelini ödüyor," dedi Figo, Mundo Deportivo'nun haberine göre.
Madrid'deki sağlık odası kalabalık olmaya devam ediyor
Bu uyarı, bir dizi önemli sakatlık nedeniyle kadro derinliği büyük ölçüde azalan Real için hassas bir dönemde geldi. Fiziksel sorunların yönetilebilir olduğu önceki sezonların aksine, bu sezon Dani Carvajal ve Eder Militao uzun süre sahalardan uzak kalırken, Rodrygo Goes de kısa süre önce sezonunu sonlandıran bir ön çapraz bağ ve menisküs sakatlığı geçirdi. Bu ciddi sakatlıkların sıklığı, kulübün fiziksel hazırlığı ve elit yıldızların üstlendiği şaşırtıcı iş yükü konusunda sorgulamalara yol açtı.
Kötü sakatlık listesine rağmen, baş antrenör Alvaro Arbeloa, yıldız forveti hakkında olumlu bir bakış açısını korumaya çalışıyor. Antrenör, kısa süre önce Mbappe'nin Mart ortasına kadar geri dönebileceğini belirtti. Bu zaman çizelgesine göre, Mbappe sezonun sonuna kadar forma giyebilecek. Ancak, herhangi bir nüksetme, sadece ligdeki kariyerini sona erdirmekle kalmayacak, aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'na katılımını da tehlikeye atacak ve hem kulübü hem de ülkesini yüksek alarm durumuna geçirecektir.
Sırada ne var?
Bu sakatlıkların tekrarlayan niteliği, kulübü, tıbbi departmanının verimliliği konusunda taraftarların artan endişelerini gidermek zorunda bıraktı. Jude Bellingham gibi yıldızların da uzman bakıma ihtiyaç duyması nedeniyle, kulübün yönetimi oyuncuların refahını sağlamak için devreye girmek zorunda kaldı. İç çatışmalara dair spekülasyonları önlemek için Arbeloa, dışardan uzmanlık desteği almanın, kulübün en değerli varlıklarına mümkün olan en iyi bakımı sağlamak için attığı proaktif bir adım olduğunu açıkladı.
Şu an için tüm gözler Mbappe'nin dizinde ve Madrid taraftarları, yıldız oyuncularının kendilerinden önce gelen efsanelerin uyarılarına kulak verecek mi diye bekliyor. Real, Cuma akşamı La Liga'nın bir sonraki maçında Celta Vigo'ya konuk olduğunda yine yıldız oyuncusu olmadan idare etmek zorunda kalacak.
