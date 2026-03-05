Kylian Mbappe, sakatlıklarla boğuşurken Real Madrid efsanesi Luis Figo'dan "fedakarlıkların bedeli ağır olur" uyarısı aldı

Mbappe, Santiago Bernabeu'da bir başka verimli sezon geçirdi ve mevcut Real Madrid kadrosunun en belirleyici oyuncusu olduğunu kanıtladı. Tüm turnuvalarda 38 gol gibi inanılmaz bir skorla eski Paris Saint-Germain yıldızı, kulübün en golcü oyuncusu olarak statüsünü sağlamlaştırdı. Ancak, 27 yaşındaki oyuncunun sezonu tehlikeye atabilecek önemli bir sakatlık bulutu şu anda üzerinde dolaşıyor.

Fransız milli oyuncu, Şubat ayında Real'in Osasuna'ya yenildiği maçta, ilk olarak sol dizinde burkulma olduğu açıklanan bir sakatlık geçirdi. Endişe verici bir şekilde, sonraki raporlar hasarın daha ciddi olabileceğini ve arka çapraz bağın kısmi yırtılmasından korkulduğunu ortaya koydu. Kulüp, Manchester City ile oynanacak önemli Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı için talismanının geri döneceğine dair kamuoyuna iyimser bir tavır sergilese de, tıbbi gerçekler zafer ile uzun vadeli sağlık arasında tehlikeli bir denge olduğunu gösteriyor.