Kylian Mbappe, Ronaldo’nun rekorunu tarihe gömdü: Kasasını doldurdu! PSG’den sürpriz
Mbappe, kasasını yine doldurdu
Bu hafta, Paris'teki bir iş mahkemesi, PSG'nin eski forvet oyuncusu Mbappe'ye 60 milyon Euro (52,5 milyon Sterlin) ödemesine karar verdi. Mbappe, eski takımına karşı sözleşme anlaşmazlığı ve Ligue 1 şampiyonu tarafından kötü muameleye maruz kaldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Sonuç olarak, talep ettiği miktarın sadece beşte birinden biraz fazlasını aldı; verilen paranın büyük kısmının ise bonuslardan geldiği belirtildi.
Avukatı Frederique Cassereau, "Bu karardan memnunuz. Maaşlar ödenmediğinde beklenebilecek şey buydu" dedi.
Avukat ekibi ise şunları ekledi: "Bu karar, verilen taahhütlere uyulması gerektiğini teyit ediyor. Basit bir gerçeği ortaya koyuyor: Profesyonel futbol sektöründe bile iş hukuku herkes için geçerlidir. Bay Mbappe, yedi yıl boyunca, son güne kadar sportif ve sözleşmesel yükümlülüklerine titizlikle saygı gösterdi."
PSG ne söyledi?
PSG, Mbappe'nin 2023'te Al-Hilal'e 300 milyon Euro (262 milyon £/351 milyon sterlin) karşılığında transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle tazminat talep ediyordu, ancak sonunda 2024'te bedelsiz olarak Real Madrid'e katıldı. Mahkemenin kararını kabul etseler de, temyiz başvurusu gündeme gelebilir.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Paris Saint-Germain, Paris İş Mahkemesi'nin verdiği kararı dikkate alır ve uygulayacaktır; ancak temyiz hakkını saklı tutar. Paris Saint-Germain her zaman iyi niyet ve dürüstlükle hareket etmiştir ve etmeye devam edecektir. Kulüp şimdi birlik ve kolektif başarı temelinde geleceğe bakmakta ve oyuncuya kariyerinin geri kalanında başarılar dilemektedir."
Mbappe'nin doğum gününü kutladılar
Mbappe, 20 Aralık 2025'te 27 yaşına girdi ve doğum gününü kutlayacak kulüpler arasında PSG'nin olacağı tahmin edilmiyordu. Buna rağmen, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu sosyal medyadan ona iyi dileklerini iletti. Sonuçta, kulüpte yedi yıl geçirdi ve onlara birçok kupa kazandırdı.
X'te şunları yazdılar: "Kylian Mbappé 27. yaş gününü kutluyor! Mutlu yıllar, Kylian."
Bazı hayranlar paylaşıma şaşırdı; bir kullanıcı bunun "Tarihin en pahalı doğum günü kutlaması" olduğunu tweetlerken, bir diğeri "Utanmıyor musunuz?" diye sordu.
Ronaldo'nun rekorunu kırdı
Mbappe, Cumartesi gecesi La Liga'da Sevilla karşısında 1 gol atarak Ronaldo'nun 1 yılda attığı 59 gollük rekoru egale etti. Ronaldo, 2013 yılında bunu başarmıştı.
