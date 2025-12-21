Kylian Mbappe, Ronaldo’nun rekorunu tarihe gömdü: Kasasını doldurdu! PSG’den sürpriz

Bu hafta, Paris'teki bir iş mahkemesi, PSG'nin eski forvet oyuncusu Mbappe'ye 60 milyon Euro (52,5 milyon Sterlin) ödemesine karar verdi. Mbappe, eski takımına karşı sözleşme anlaşmazlığı ve Ligue 1 şampiyonu tarafından kötü muameleye maruz kaldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Sonuç olarak, talep ettiği miktarın sadece beşte birinden biraz fazlasını aldı; verilen paranın büyük kısmının ise bonuslardan geldiği belirtildi.

Avukatı Frederique Cassereau, "Bu karardan memnunuz. Maaşlar ödenmediğinde beklenebilecek şey buydu" dedi.

Avukat ekibi ise şunları ekledi: "Bu karar, verilen taahhütlere uyulması gerektiğini teyit ediyor. Basit bir gerçeği ortaya koyuyor: Profesyonel futbol sektöründe bile iş hukuku herkes için geçerlidir. Bay Mbappe, yedi yıl boyunca, son güne kadar sportif ve sözleşmesel yükümlülüklerine titizlikle saygı gösterdi."