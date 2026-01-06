Kylian Mbappe, Real Madrid'in Süper Kupa maçlarında olmayacak

İspanya’dan gelen haberlere göre Mbappé’nin Madrid’de bırakılması kararı kolay alınmadı; ancak gelinen noktada en mantıklı seçenek olarak görüldü. AS’a göre Fransız forvet, sol dizinde burkulma yaşıyor ve bu sakatlık, çarşamba günü Atletico Madrid ile oynanacak yarı finalde forma giymesini imkânsız hâle getiriyor.

Pazar günü oynanabilecek olası final için küçük bir umut bulunsa da sağlık ekibi bu ihtimali tamamen ortadan kaldırdı. Kulüp, kısa vadeli bir risk almak yerine oyuncunun uzun vadeli sağlığını önceliklendiren temkinli bir tedavi planını devreye soktu.

Yönetimin talimatı net: Mbappé, ancak yüzde 100 hazır olduğunda sahalara dönecek; son haftalarda ağrı eşiğini zorlayarak oynayan eksik bir hâliyle değil. Sakatlığın, 7 Aralık’ta Celta Vigo ile oynanan maçta yaşanan pozisyona dayandığı düşünülüyor.

Mbappé, bu karşılaşmanın ardından Manchester City maçını kaçırsa da Alavés, Talavera ve Sevilla karşılaşmalarında toplam 270 dakika süre aldı. Kulüp içinde artık bu maçlarda tam olarak hazır olmadığı kabul ediliyor ve eklem üzerindeki biriken yükün, tam dinlenmeyi zorunlu kıldığı belirtiliyor.