Kylian Mbappe, Real Madrid'in Süper Kupa maçlarında olmayacak
Mbappe darbesiyle sarsılan Madrid
Real Madrid’in 2026 takvim yılındaki ilk kupayı kazanma hedefi, takım henüz Suudi Arabistan uçağına binmeden ciddi bir engelle karşılaştı. Kulüp, pazartesi günü İspanya Süper Kupası için seyahat edecek kadroyu resmen açıkladı ve talismanik hücum oyuncusu Mbappé’nin, devam eden diz problemi nedeniyle listede yer almadığını doğruladı.
Fransız yıldızın yokluğu Los Blancos için acı bir kayıp olsa da kadro duyurusunda olumlu bir gelişme de vardı. İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold, son haftalarda sahalardan uzak kalmasına neden olan uyluk sakatlığını atlatmasının ardından sağlık ekibinden onay aldı ve yeniden kadroya dahil edildi.
Mbappe için 'sıfır risk' politikası
İspanya’dan gelen haberlere göre Mbappé’nin Madrid’de bırakılması kararı kolay alınmadı; ancak gelinen noktada en mantıklı seçenek olarak görüldü. AS’a göre Fransız forvet, sol dizinde burkulma yaşıyor ve bu sakatlık, çarşamba günü Atletico Madrid ile oynanacak yarı finalde forma giymesini imkânsız hâle getiriyor.
Pazar günü oynanabilecek olası final için küçük bir umut bulunsa da sağlık ekibi bu ihtimali tamamen ortadan kaldırdı. Kulüp, kısa vadeli bir risk almak yerine oyuncunun uzun vadeli sağlığını önceliklendiren temkinli bir tedavi planını devreye soktu.
Yönetimin talimatı net: Mbappé, ancak yüzde 100 hazır olduğunda sahalara dönecek; son haftalarda ağrı eşiğini zorlayarak oynayan eksik bir hâliyle değil. Sakatlığın, 7 Aralık’ta Celta Vigo ile oynanan maçta yaşanan pozisyona dayandığı düşünülüyor.
Mbappé, bu karşılaşmanın ardından Manchester City maçını kaçırsa da Alavés, Talavera ve Sevilla karşılaşmalarında toplam 270 dakika süre aldı. Kulüp içinde artık bu maçlarda tam olarak hazır olmadığı kabul ediliyor ve eklem üzerindeki biriken yükün, tam dinlenmeyi zorunlu kıldığı belirtiliyor.
Trent Alexander-Arnold geri dönüyor
Manşetler Mbappé’nin yokluğuna odaklanacak olsa da, Alexander-Arnold’un dönüşü teknik sorumlu Xabi Alonso için zamanında gelen önemli bir takviye niteliği taşıyor. İngiliz oyuncu bu sezon sakatlıklarla boğuştu ve La Liga’da sekiz maçta forma giydi; son karşılaşmasına ise aralık ayının başında çıktı.
Uyluk sakatlığını atlatan Alexander-Arnold’un, Atletico Madrid ile oynanacak derbide doğrudan ilk 11’e dönmesi bekleniyor. Takımın en önemli gol silahından yoksun kalacağı bu süreçte, savunmaları açma konusundaki yeteneği çok daha kritik bir rol üstlenecek.
Zorlu ocak fikstürü öncesi Madrid’de “Golzalo”ya güven
Mbappé’nin yokluğunda gol yükünün Vinícius Júnior ve Rodrygo’nun omuzlarına binmesi bekleniyor; ancak İspanya’nın başkentinde heyecan yaratan bir başka isim daha var. İspanyol basınının “Golzalo” lakabını taktığı genç Gonzalo García, kadroya dahil edildi ve başrol üstlenmeye aday görünüyor.
Altyapıdan yetişen ve genç yaş kategorilerinde 159 gollük dikkat çekici bir istatistiğe sahip olan Gonzalo, kısa süre önce Real Betis’e karşı yaptığı hat-trick ile büyük sahneye hazır olduğunu gösterdi. 2025 yılında 59 gol atarak idolü Cristiano Ronaldo’nun rekorunu egale eden bir oyuncunun üretimini telafi etmek zorunda olan Real Madrid’de, Xabi Alonso Cidde’de hücum hattını “altın dokunuşlu çocuk”a emanet edebilir.
Mbappé’nin dinlendirilmesi kararının arkasında yoğun maç takvimi de yatıyor. Suudi Arabistan dönüşünde Real Madrid’i son derece sıkışık bir program bekliyor; 20 gün içinde yedi maça çıkmaları söz konusu.
Bu süreçte 13 Ocak’ta Kral Kupası son 16 turu karşılaşması, ardından La Liga’da Levante ve Villarreal maçları ile Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ve Benfica ile oynanacak kritik mücadeleler yer alıyor.
Sezonun kırılma noktasına girilirken Real Madrid, önlerindeki savaşlar için Mbappé’nin tam anlamıyla hazır olmasını istiyor; bu da çöldeki mücadele uğruna onu feda etmeyi göze almak anlamına geliyor.
